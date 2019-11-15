從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

使用率極高的淡水信義線又被大家稱為紅線，途中經過許多大站，小編這次選出淡水站、士林站、中山站、台北車站、東門站、信義安和站以及台北101世貿站美食，想找聚會場所、約會餐廳、平價料理就來到捷運紅線吧！

不用再苦惱站在捷運站不知道要吃甚麼，也不怕不知道捷運紅線美食有哪些，今天小編就要介紹熱門的淡水信義線美食給大家～

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淡水站美食

黑殿飯店

黑殿飯店。 圖／IG,alipancaker 分享 facebook

喜歡古早味的不要錯過位在淡水的黑殿飯店，已經開了很久的時間，之前叫做黑店排骨飯。大份量的排骨飯是熱門商品，屬於小時候的懷舊風味，還有各式小菜任君挑選，如果是開車前往的朋友，店家也有提供停車場。

地址：新北市淡水區中正路11-10號（淡水站1號出口，步行5分鐘）

營業時間：平日11:00～20:30、假日11:00～21:00

喜樂牛肉麵

喜樂牛肉麵。 圖／IG,k0327m_h0926m 分享 facebook

網路評價不錯的喜樂牛肉麵，就位在淡水捷運站的對面，雖然位於巷弄，但人潮總是很多，因為這裡的牛肉麵用料沒有在客氣的！滿滿的肉和濃郁的湯頭，讓人一吃回味無窮，下次到淡水可以嘗試看看～

地址：新北市淡水區中正東路35巷12號（淡水站1號出口，步行6分鐘）

營業時間：11:00～20:00、週一公休

士林站美食

好朋友涼麵

好朋友涼麵。 圖／IG, claireko_life 分享 facebook

簡單的料理也有美好的味道，只賣涼麵和蛋花湯的好朋友涼麵，常常看到大排長龍的景象，涼麵醬料的味道偏甜，有分大小碗，而蛋花湯強烈建議加蛋，超級推薦～

地址：台北市士林區大南路31號（士林站2號出口，步行7分鐘）

營業時間：17:30～23:30、週四公休

傷心酸辣粉

傷心酸辣粉。 圖／IG,queenielee730 分享 facebook

喜歡吃辣的朋友來到士林站，可以嘗試看看傷心酸辣粉，離捷運站超近不怕找不到，其他地方也有分店喔！菜單上麵體的種類多，可以自由選擇，又酸又辣的酸辣粉，吃到流汗覺得超過癮～

地址：台北市士林區美德街34-1號（士林站1號出口，步行2分鐘）

營業時間：11:00～22:00

中山站美食

老上海生煎包

老上海生煎包。 圖／IG,h__a__n____ 分享 facebook

位於中山站近的老上海生煎包，是現點現煎的，金黃色的酥脆外皮、咬下去汁多到會噴出來，吃過的人都讚不絕口，不過大家要小心燙口啊～店家販售不同分量的生煎包，分別有4顆、6顆、8顆。

地址：台北市中山區中山北路一段105巷4-9號（中山站3號出口，步行5分鐘）

營業時間：12:00～售完為止、週日公休

Coco Brother椰兄弟

Coco Brother椰兄弟。 圖／IG,live4food99 分享 facebook

Coco Brother椰兄弟是位在中山站的泰式南洋主題餐廳，店面從裡到外的裝潢都很有南洋風情，泰式料理不用再多人享用，在這裡一個人可以點一份泰式定食，會推薦椒麻雞和打拋諸，另外還有各種南洋風味甜點可以嘗鮮！

地址：台北市中山區中山北路二段42巷38號（中山站4號出口，步行5分鐘）

營業時間：平日11:30～15:00、17:30～21:30、假日11:30～21:30

大師兄銷魂麵

大師兄銷魂麵。 圖／IG, 33.eat 分享 facebook

無時無刻都很多人的大師兄銷魂麵，份量很大，銷魂麵、鴨血再加上一碗牛肉湯！銷魂麵的調味還不錯，牛肉湯分為麻辣和清燉口味，各有各的擁護者～

地址：台北市中山區中山北路二段42巷36號（中山站4號出口，步行5分鐘）

營業時間：平日11:30～14:30、17:30～21:00、假日11:30～21:30

台北車站美食

劉家山東牛肉麵

劉家山東牛肉麵。 圖／IG,tj0816 分享 facebook

位於台北車站附近巷弄中的劉家山東牛肉麵，連續兩年獲得台北米其林必比登推薦，不只受到當地人的喜愛，觀光客也會慕名而去，就知道人氣有多高！牛肉麵分成清燉和紅燒，使用的牛肉部位不太相同，但和湯頭都是絕配，價錢也不會太高喔。

地址：台北市中正區開封街一段14巷2號（台北車站Z1、Z6號出口，步行6分鐘）

營業時間：8:00～20:00、週日公休

Tigerroar韓虎嘯

Tigerroar韓虎嘯 圖／IG,easonjuan1983 分享 facebook

時下韓式料理正流行，想吃韓式料理就來台北車站！這家韓式料理辣度不會太高，怕辣的朋友也可以嘗試。熱門的料理是部隊鍋，鍋裡的料超級豐富，很適合三五好友聚餐來這，還有各式小菜可以免費取用～

地址：台北市中正區北平西路3號2F（台北車站微風百貨內）

營業時間：11:00～22:00

東門站美食

老鄧 Lao Deng 1949

老鄧 Lao Deng 1949。 圖／IG, emi_xie 分享 facebook

老鄧打著四川味擔擔麵在東門商圈累積出滿滿人氣，店面經過搬遷變得更明亮整潔，用餐環境很舒服～必吃的擔擔麵搭配著香氣十足的麻醬，而用料實在的牛肉麵和醃得入味的炸排骨也是熱門餐點，此外店內有特色炒辣油，非常推薦不怕辣的朋友可以加到餐點裡！

地址：台北市中正區連雲街74巷3號（東門站6號出口，步行3分鐘）

營業時間：10:30～14:30、17:00～21:00

東門赤肉羹

東門赤肉羹。 圖／IG,alpha19891026 分享 facebook

雖然東門赤肉羹只營業到下午時段，但小編還是要大力推薦它！這是一種讓人回味無窮的傳統好味道，東門站附近小小的攤子總是聚集數多外帶內用的客人，為了就是一碗熱呼呼的赤肉羹，可以嘗試加上黑醋，會有不同的味道，另外甜不辣也是必點！

地址：台北市中正區臨沂街56號（東門站2號出口，步行3分鐘）

營業時間：平日6:30～14:30、週六6:30～13:30、週日公休

信義安和美食

哈哈羅55泰式船麵

哈哈羅55泰式船麵。 圖／IG,nursing.food 分享 facebook

信義安和算是美食的一級戰區，在這裡有一家滿滿泰國味的餐廳，主要販售的就是泰式船麵，分成粗麵和細麵，可以自由做選擇～再點一杯泰國奶茶更是絕配！重點是價格很平價，吃泰國料理不用怕口袋沒錢。

地址：台北市大安區信義路四段355號（信義安和站5號出口，步行6分鐘）

營業時間：週一到週六18:30～00:00、週日公休

Soba Shinn&柑橘

Soba Shinn&柑橘。 圖／IG,pennnee 分享 facebook

拉麵愛好者不要錯過這家位在信義安和站的店面，這裡的拉麵最特別的是有柑橘風味，聽起來也許有點奇怪，但和濃郁的雞白湯搭配起來很適合！若喜歡味道清淡的人，可以點鹽味，吃起來很清爽～

地址：台北市大安區仁愛路四段228-6號（信義安和站1號出口，步行7分鐘）

營業時間：11:45～13:30、17:30～20:30、週二公休

雞二拉麵

雞二拉麵。 圖／IG,hungfood89 分享 facebook

店名超可愛的雞二拉麵，真的看到照片就讓人非常飢餓啊！店家貼心的提供調整拉麵鹹度、麵條軟硬度，此外還有不同分量的麵可以做選擇，從小鳥胃到大胃王都可以滿足，每到用餐時間，都可以看到門口滿滿的人潮。

地址：台北市大安區文昌街30號（信義安和站2號出口，步行4分鐘）

營業時間：週一到週六11:30～20:30、週日公休

台北101世貿美食

Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧

雞翅啤酒吧。 圖／ IG, clairewangwang 分享 facebook

這家店的價位偏高，但用餐氛圍、店內裝潢都很吸引人，很適合作為約會用餐的店家，而且在Google評論上分數高達4.5！除了三寶雞翅（三種口味）外，還有各式各樣炸物，搭配一杯啤酒，就是人生最大享受，當作宵夜也適合！

地址：台北市信義區光復南路 473巷11弄38號（台北101世貿站1號出口，步行7分鐘）

營業時間：12:00～17:00、18:00～22:30、週一公休

不二憩食所

不二憩食所。 圖／IG,175wy 分享 facebook

造型可愛又平價的咖哩飯就在捷運紅線上！咖哩飯除了搭配主食之外，還有幾樣配菜，都是大家接受度滿高的配菜。店內雖然座味不多，但布置的溫馨可愛，還有提供冬瓜茶！

地址：台北市信義區吳興街269巷13號（台北101世貿站2號出口，步行12分鐘）

營業時間：11:30～14:00、17:00～19:30

Waku waku burger

Waku waku burger。 圖／IG,rainfish0515 分享 facebook

Waku waku burger是網路上當紅的日式漢堡店，店內漢堡的口味選擇多樣，薯塊搭配自製番茄醬讓人食指大動啊！飲料不只好看也好喝，還有限定時段推出的咖哩飯，聽說是很多人撲空的料理。這家店會受到歡迎原因當然還有簡約溫馨的店內裝潢，仔細看會發現許多巧思。

地址：台北市信義區吳興街117號1樓（台北101世貿站2號出口，步行8分鐘）

營業時間：平日11:30～21:30、假日10:00～21:30

小編自己整理完紅線美食都餓了！這麼多種類不同的美食，大家一定能找到自己喜歡的，下次別再站在捷運站不知道要吃甚麼了，常出現在紅線的你趕快收藏，不常出現在紅線的你當然也可以特地去吃吃看這些小編推薦的超誘人美食拉！

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