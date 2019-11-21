2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2020跨年活動推薦＃1

綠島朝日曙光溫泉

▲2020跨年活動推薦-綠島朝日溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果不想只待在本島跨年，那綠島絕對是第一選擇，因為這裡可是有全台唯一的海底溫泉！而且還是在海上泡溫泉，更重要的是可以邊泡溫泉邊賞日出，可以說是最享受的日出秘境啊！！

今年趣吧達人延續大家期望，再次規劃了綠島跨年全包二日遊，包吃！包住！包交通！專人專車接待，不須自行勞駕，入住綠島招牌飯店住宿，夜觀生態、浮潛、朝日溫泉一次滿足。

2020跨年活動推薦＃2

貢寮桃源谷露營

▲2020跨年活動推薦-貢寮桃源谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

桃源谷有北台灣最美草原之稱，宛如仙境的360度壯麗大草原，放眼皆是連綿不斷的山巒，幸運的更可遇上牛兒們靜靜地低頭吃草，感覺實在是與世無爭！小編推薦最新玩法露宿營輕體驗，不但可以親近大自然，還能體驗窯烤Pizza野炊樂趣，絕對不會因為滿滿人潮而影響出遊興致，好好享受難得愜意的2020跨年假期吧！

2020跨年活動推薦＃3

南投免裝備露營

▲2020跨年活動推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

南投的好山好水是大家都知道的，但是要怎麼享受這片寧靜的山林呢？不妨來趟隱居山林的露營之旅吧！這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping！

▲2020跨年活動推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了免裝備露營服務之外，更有飲料、午茶、燒烤、夜宵，以及日出晨食，每道料理都精心挑選自當地小農，依照季節更替菜色，還有從產地到餐桌的「導食介紹」，帶你認識當季在地食材，讓你不只能夠入住南投，更能吃懂南投！

而且這裡最特別的地方在於他們還結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆，絕對是今年的懶人露營最新玩法！

2020跨年活動推薦＃4

2020阿里山跨年日出

▲2020跨年活動推薦-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

2020跨年搭上祝山觀日線列車，擁擠的車廂，大家都做好的防寒準備，羽絨衣、棉被還有毛毯都出動了，但所有人都沒有一絲的抱怨只有滿滿的期待與熱情，搖搖晃晃中終於到了終點站-祝山車站。

出了車站我們這次的觀日行程當然要去最經典的祝山觀日樓，一起迎接2020的第一道曙光。天邊漸漸出現一抹嫣紅，也讓我們的期待越來越高，期待著等下金黃的曙光打在臉上的那份喜悅。

2020跨年活動推薦＃5

雪霸黃金聖稜線日出

▲2020跨年活動推薦-雪霸農場日出。（圖／雪霸農場粉絲專頁） 分享 facebook

盤點了一輪北台灣的最霸氣的日出景色，發現雪霸農場的黃金聖稜線實在太美了！聖稜線，是一條連結雪山至大霸尖山群峰，綿延15公里且海拔高度均在三千公尺以上的連線。當金色的曙光點亮一整條的山頭稜線，形成傳聞中的的「黃金聖陵線」，那霸氣程度簡直就是電影才會出現的畫面啊！

2020跨年活動推薦＃6

宜蘭太平山翠峰湖日出

▲2020跨年活動推薦-太平山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

2020跨年想上山看日出追曙光，卻又害怕到處都是人擠人，更害怕上山路途遙遠車塞車？就讓達人帶你到台灣各地的山林秘境去，來場2020跨年夜未眠特別企劃，尋找東台灣山頂上的夢幻日出吧！當太陽從山頭間爬起，耀眼的曙光打在臉上那溫度是多麼感動的啊！

2020跨年活動推薦＃7

東河日出獨木舟

▲2020跨年活動推薦-東河獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在俗稱「帝王石」的白石灰巨岩間穿梭，配上碧綠溪水及古老的東和老橋，自然景色與歷史結合的美景相當優美，2019年最後一天的浪漫，讓我們用不一樣的瘋狂來寫下難得回憶，來到台東東河馬武窟溪，乘上獨木舟穿梭溪流巨石縫間，划向河口捕捉在2020跨年前最後一刻綻放的陽光。

當然，如果你是有體力衝日出場的熱血玩家，也可以參加早晨場，當獨木舟緩緩划至出海口時，太陽浮上海平面的瞬間，就是此趟獨木舟看日出的重頭戲。一邊划獨木舟一邊看日出，加上貼心的早餐，絕對讓你有超青春又美好的一天！

2020跨年活動推薦＃8

宜蘭龜山島跨年日出

▲2020跨年活動推薦-宜蘭龜山島日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在宜蘭龜山島有著神秘的龜山八景，其中更以龜山朝日最為知名，火紅的太陽在日出之時將從宜蘭龜山島的頭頂上昇起，像是為巨大的神龜戴上一頂美麗的帽子，可愛又美麗！

等待海平面上躍出宜蘭跨年日出曙光的那一刻，或許還有可能和最可愛的海中精靈-海豚，來個意外的宜蘭跨年日出小約會唷！站上甲板，帶著自己今年的新願望啟航追尋宜蘭龜山島2020跨年日出吧！

想知道更多跨年玩法，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」