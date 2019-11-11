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全台最好玩的秘密基地！網友口碑8大「快樂天堂」

2019-11-11 12:00DailyView 網路溫度計

你知道「網路口碑之星」是什麼嗎？看過DailyView網路溫度計排行榜的你一定對「聲量」、「好感度」等辭彙不陌生，而「網路口碑之星」也是類似概念，只不過想得到這個獎章可沒那麼容易！

圖／網路溫度計提供
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想要獲得「網路口碑之星」的殊榮，基本上要連續28天、也就是將近一個月時間都能於同品項類別中的網路聲量、正負口碑上有不錯的成績，而根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的統計結果，咱們現在就要來公布2019/09/01～2019/09/30的「網路口碑之星」名單！

DV小學堂：「網路口碑之星」資格門檻（需依以下順序篩選）

第1關： 連續28天，星等維持在4星以上

▶第2關： 該主題好評排名前5名

▶第3關： 聲量排名在前10名之內

▶第4關： 90天內不能有少於30天是0聲量的狀況。

主題樂園

麗寶樂園

圖／截取自麗寶樂園粉絲團
圖／截取自麗寶樂園粉絲團
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來到麗寶樂園吃喝玩樂住一應俱全，不只有小朋友喜愛的「探索世界」遊樂園區，還有夏天避暑必玩的「馬拉灣」讓人彷彿置身在海島度假勝地。

此外，麗寶樂園裡還有福容大飯店、OUTLET MALL等建築，讓你住得開心也買得痛快，最特別的還有國際賽車場與天空之夢摩天輪，如此多樣化又別具特色的主題，網友甘願頒予「網路口碑之星」獎章一枚一點也不意外！

九族文化村

圖／截取自九族文化村粉絲團
圖／截取自九族文化村粉絲團
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擁有畢業旅行必去的「三六九」之一的九族文化村位於南投，除了刺激有趣的人造設施外，其樂園內還有原住民文化、歐洲花園等特色，讓你一點都不無聊～

而且，九族文化也鄰近知名景點日月潭，小孩可以玩得盡興，老人家也可以沿途欣賞日月潭絕美風光，是網友推薦、老中青都很適合遊玩的好去處。

遠雄海洋公園

圖／截取自遠雄海洋公園粉絲團
圖／截取自遠雄海洋公園粉絲團
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位在花蓮的遠雄海洋公園讓你遠離都市的喧囂，除了藍天、白雲與森林外，海洋更是該主題樂園的核心，其四大主題表演如海豚秀、海牛生態解說與百老匯式歌舞高空特技秀等，絕對能讓旅客驚豔連連！

另外，獨步全台的「海洋夜未眠」體驗營是該主題樂園的特色之一，透過兩天一夜的深度觀察，讓大小朋友們在玩樂之餘也能學習如何珍愛海洋～

觀光工廠

巧克力共和國

圖／截取自巧克力共和國粉絲團
圖／截取自巧克力共和國粉絲團
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或許你對「宏亞食品」這家公司感到陌生，但你一定吃過他們出產的「77乳加巧克力」、「大波露」等食品！耗資3億、佔地2500坪的巧克力共和國就位於桃園市八德區的巧克力街底，館內除了介紹巧克力的歷史與文化之外，還有親水池、塗鴉區等設施——當然囉！還有超棒的DIY手作課程，是網友們認證寓教於樂的好地方。

緞帶王觀光工廠

圖／截取自緞帶王觀光工廠12下一頁不分頁閱讀粉絲團
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位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的緞帶王觀光工廠，是座專業「織帶」紡織品的生產工廠，不管是聖誕裝飾、成衣配件還是園藝材料，舉凡我們生活中看到的大小裝飾，都跟織帶脫不了關係。來到這裡不僅可以學習織帶的專業生產過程，其五顏六色的特色工廠鐵皮，以及延伸到地面上的彩虹步道，更成了熱門的打卡景點。

休閒農場

福壽山農場

圖／截取自福壽山農場粉絲團
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有著環山的遼闊視野，福壽山農場一年四季都可以看見不同的動人景色，春季有櫻花、桃花，夏天則開滿了金黃貓耳業菊，至於秋天，不只有滿山楓紅還可以嚐到鮮甜的水果，冬天的梅花當然也能讓你流連忘返。

四季都有不同風情的福壽山農場，光用美景就征服了網友們視覺與心靈，獲得「網路口碑之星」的殊榮！

清境農場青青草原

圖／截取自清境農場粉絲團
圖／截取自清境農場粉絲團
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說到休閒農場，大家一定對老字號的清境農場感到相當熟悉。青青草原可以說是清境農場內最夯的人氣景點，除了綿延的山丘令人心曠神怡外，草原上還能看見許多愜意的綿羊們穿梭其中，不容錯過的「羊咩咩脫衣秀」更是網友必看的重點之一，可愛的模樣成了大家公認的吉祥物代表。

台東初鹿牧場

圖／截取自初鹿牧場粉絲團
圖／截取自初鹿牧場粉絲團
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幅員遼闊的初鹿牧場是東部赫赫有名的農場之一，來到這不僅可以享受滾草樂趣、親手餵食可愛的牛隻與馬匹，登上放牧區觀景台還能將一大片自然美景盡收眼底，絕對讓你看一眼就難忘。除了風景外，在初鹿牧場最讚的就是新鮮牛乳製作的冰淇淋、乳酪與鮮奶火鍋等，來到這可別忘了品嚐啊！

圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月1日至2019年09月30日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『主題樂園、觀光工廠、休閒農場』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

觀光工廠巧克力主題樂園日月潭美景

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