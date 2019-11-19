季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55 健行筆記 健行筆記阿珠珠



立冬剛過代表著冬天正式來臨囉! 台灣的冬天不管是平地還是高山上色彩也慢慢的變繽紛~不論是楓葉還是落羽松還是水杉林都悄悄的換上新裝~阿珠珠整理了這幾年我到過的多處賞落羽松景點分享成懶人包，雖非現況但是不管是綠油油的還是黃的、或者是葉子都掉光光了還是有不一樣的美感呢!

一.桃園。石門水庫溪洲公園落羽松

石門水庫一直被阿珠珠稱為我家的後花園，因為它離我家近，不管何時去都有不同的風景，不論是爬山、健行、野餐、還是吃活魚賞楓搭遊艇遊水庫薑母島都是很不錯的選擇，除了上述的選擇之外水庫每年還會舉行熱氣球、活魚季還有馬拉松路跑等活動喔!

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石門水庫溪洲公園落羽松

位置:桃園市龍潭區

二.桃園。大溪石園路落羽松

原本是石園路558巷的這條路，因為落羽松而爆紅，所以這個石園路558巷目前已改為落羽松路!很酷吧!

阿珠珠最喜歡這條路有好幾個S型的彎道拍起來好美!

即使是綠油油的落羽松也是浪漫到不行

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大溪石園路落羽松

地址:桃園市大溪區落羽松路(石園路558巷)

三.桃園。大溪河濱公園

這是我前陣子因為迷路才發現的這個公園，佔地廣還有很多青少年和兒童的遊憩區，除了落羽松還有台灣欒樹在秋冬季節都變得五彩繽紛呢!

不一樣的季節有不同的風景。

大溪河濱公園落羽松

地址:桃園市大溪區大鶯路75號

四。桃園。八德霄裡落羽松

這片落羽松林也是無敵美的，是一片私人土地所種植的落羽松苗圃開放給遊客來拍照，之前去因為停車的問題所以有酌收停車費，今年是否一樣我就不是很清楚!

我喜歡這片落羽松林真的種植的很美!整座森林宛若走入北國的森林裡浪漫無比!不過要提醒民眾私人土地請愛護園區的一草一木喔!

桃園。八德霄裡落羽松

地址:桃園市八德霄裡里浮覓16鄰1號

五。明池森林遊樂區

明池森林遊樂區也是四季皆有好風景的森林遊樂區，雖然阿珠珠到訪的時間落羽松也已掉落但還是很有看頭的!除了走明池湖畔的步道之外，還可以深入走進馬告生態園區裡去探訪神木唷!

明池森林遊樂區落羽松

地址:宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

六。羅東運動公園

又是一個無敵美的免費公園羅東運東公園佔地47公頃有五座停車場是一處交通相當方便的公園，公園內有許多運動設備的場地如游泳池 足球場 田徑場 籃球場 網球場... 除了上述的運動設備場地之外還有一些地型景觀也相當特殊喔! 如望天丘 翡翠山丘 大草皮 節理護岸 飛鳥飛石 軸道中心點 圓型廣場 老街碼頭 卵石灘 還有水流景觀區的徒步戲水區 溪谷 ...

羅東運動公園

地址:宜蘭縣羅東鎮公正路666號

蜊埤湖的景色很美環境也很寧靜，因為旁邊是墓園所以有很多人會忌諱來到這裡，但我是無神論者只要心存善念沒什麼好怕的!

最喜歡這湖面的倒影一整排像是棒棒糖的落羽松，經過幾年了應該更茁壯了吧!

宜蘭。蜊埤湖福園落羽松秘境

地址:宜蘭縣員山鄉東村蜊埤路27號

八。宜蘭。三星安農溪溪畔落羽松秘境

在宜蘭三星鄉安農溪畔旁的落羽松林，每年入秋十一月份開始就慢慢由綠轉黃變紅真得很美，又是一處浪漫唯美的落羽松林，

安農溪畔的落羽松是三星鄉公所種植，位在安農溪畔旁的落羽松林在草皮兩側種植了不少的落羽松，可以在草地上遊玩或也可以在樹底下野餐， 在安農溪畔的河堤還可以散步或騎騎腳踏車都是不錯的選擇喔!

宜蘭。三星安農溪溪畔落羽松秘境

地址:宜蘭縣三星鄉東西28路(田心橋旁)

九。宜蘭。三星搖搖洛克馬公園

搖搖洛克馬公園雖然只是個小小的社區公園，是個充滿童趣的公園，公園內的落羽松雖不多但挺有味道的。搖搖洛克馬公園原址為三星公園和三星車站所在地，經過改建之後把高8.3米寬6.4米的黃色巨型洛克馬放公園處，成為三星鄉的新地標也變成ig打卡的熱門景點之一除了巨型洛克馬之外還有洛克馬造型的座椅和蹺蹺板，真的是一個很棒的免費景點公園，拍照打卡休閒遛小孩真得很不錯喔!三星鄉的這兩個景點可以一起順遊唷!

宜蘭。三星搖搖洛克馬公園

地址:宜蘭縣三星鄉義德路4號

十。台中。武陵農場露營區落羽松

武陵農場是我最喜歡也最常去的高山農場之一，每個季節都有不同的花卉和景觀可以欣賞，梅花 、櫻花。蘋果花、海芋，紫藤、大波斯菊，墨西哥鼠尾草、秋冬的楓和銀杏、落羽松和杭菊，都是我們這些好攝者最愛來拍照度假的天堂!

露營區的落羽松每到秋冬就會換上繽紛浪漫的新衣!

大草原搭配藍天加上紫色的墨西哥鼠尾草畫面宛如明信片!不論是手機還是相機隨手一按畫面就是美!

台中。武陵農場露營區落羽松

地址:台中市和平區武陵路

十一。南投。日月潭向山自行車道落羽松

日月潭本身就是一個很美的景點，有很多的環湖環山步道還有美景如畫的環湖自行車道，堪稱全球最美的十大自行車道之一

向山自行車這一段的水岸邊種植超多的落羽松，湖光山色波光凜凜讓人賞心悅目!水面上的倒影也是無敵美!

南投。日月潭向山自行車道落羽松

地址:南投縣魚池鄉中山路599號

十二。南投。杉林溪浪漫水杉林

杉林溪的水杉林看起來跟落羽松林沒什麼太大差異，就是水杉和落羽松的差別(哈!這不是廢話?因為我也是傻傻分不清楚啦!)杉林溪的水杉林位置就在藥花園花卉中心旁邊，種植約有500株號稱全台唯一的水杉林，每到秋冬季節就會由綠轉為金黃，就像走入北歐森林裡一般如夢如幻!除了水杉林這個季節的楓也紅了可以一併來欣賞!

南投。杉林溪浪漫水杉林

地址:南投縣竹山鎮溪山路6號

十三。苗栗三灣落羽松秘境

去年最夯的苗栗三灣落羽松秘境就在苗栗縣三灣鄉，這個超夢幻的落羽松祕境位在苗栗縣三灣鄉，入口處就在台三線101k處，雖說是祕境但是假日來人車無敵多跟著人群找就找得到~ 綿延在道路兩側的車潮和人潮綿延數公里真得很誇張!

落羽松林距離停車的台三線10k入口處還有一段距離，約一兩公里邊可以當作爬山健行的行程也是不錯啦!

苗栗三灣落羽松秘境

地址:苗栗縣三灣鄉錫隘13號(台三線101公里處)

十四。新竹。北埔六塘落羽松秘境

北埔六塘的落羽松是前兩年崛起的落羽松景點，因為去年三灣落羽松爆紅把這裡的鋒頭搶近人潮少了許多，這是個小而美的景點景區不大建議可以順遊北埔老街，天氣好的時候還能看到曬柿子的景況喔!

湖面的倒影超美的，若是有藍天會更美唷!

新竹。北埔六塘落羽松秘境

地址:新竹縣北埔鄉上大湖村62號

十五。霧峰落羽松林

這片位在霧峰和草屯交界處的落羽松林，就在國道六號高速公路下方只要下對出口一下下就到了，很多其實很多落羽松林顏色變化的時間不一定，完全看老天的臉色若是碰到暖冬就該紅的都不紅，葉子就直接掉了的景況也是常有的事!

霧峰落羽松林

地址:台中霧峰霧峰區北岸路22號

十六。陽明山冷水坑遊客中心落羽松

陽明山冷水坑遊客中心旁要通往冷水坑和絹絲瀑布的步道兩側，種了不少的落羽松入冬之後就變的浪漫無比，尤其是在霧濛濛的午後更有味道呢!

以上阿珠珠介紹了16處曾經走過路過的落羽松景點或步道，照片雖不是張張都是美拍但都是我的回憶我的紀錄!也很開心能和大家一起分享!

陽明山冷水坑遊客中心落羽松

地址:台北市士林區菁山路101巷170號

※本篇旅遊拍照日期不一就不一一標示，敬請見諒! 現在google導航都很方便只要輸入相關資訊幾乎都能帶領你到達目的地，相關的交通資訊就不再重複說明囉! 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁