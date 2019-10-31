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秋天旅遊必拍景點：芒花、楓葉、山毛櫸！台灣秋季景點推薦

2019-10-31 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

秋天旅遊必拍景點

秋天旅遊必拍景點＃1

關渡平原向日葵

▲秋日出遊必拍景點-向日葵花海。（圖／Pixabay）
▲秋日出遊必拍景點-向日葵花海。（圖／Pixabay）
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走一趟關渡吧！今年北市府工務局局在關渡平原種植了多達4公頃的向日葵花田，舉辦「2019緣起關渡 花現秘境」活動，預計11月會開到最盛，此外還有專業導覽跟DIY手作活動喔！如果想在秋天裡感受一下正能量的陽光氣息，就趕快來去跟大片黃澄澄的向日葵合照，充充電吧！

•地址：臺北市北投區承德路7段401巷551號八仙抽水站附近

秋天旅遊必拍景點＃2

陽明山賞芒花

▲秋日出遊必拍景點-陽明山芒草。（圖／Pixabay）
▲秋日出遊必拍景點-陽明山芒草。（圖／Pixabay）
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說到秋天旅遊，最熱門的景點就是陽明山啦！因為每到10月，陽明山上的芒草就會開始漸漸轉白，像是擎天崗、冷水坑、魚路古道，無論是整片白茫茫的芒草，或是彎彎曲曲的芒草小徑，都有不同的芒花景緻，每到秋天都會成為熱門打卡必拍景點！

除了陽明山之外，新北市的草嶺古道也是人氣的賞芒花景點喔！詳細請看👉秋天來去健行步道走走！台灣登山健行古道8選推薦

秋天旅遊必拍景點＃3

宜蘭太平山山毛櫸

▲秋日出遊必拍景點-宜蘭太平山山毛櫸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲秋日出遊必拍景點-宜蘭太平山山毛櫸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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秋天旅遊賞紅葉不必等到深秋，有「人間仙境」美稱的太平山，海拔1950公尺，四季都有不同植物變化的景緻，最特別的莫過於從春天就高掛的紅葉景緻！

這裡的「紅葉」指的是紫葉槭，每年4月開始生長，直到10月漸漸落葉，因此這段期間內都可以欣賞紫葉槭的紅葉之美，而在紫葉槭之後就是楓葉接著登場囉～

秋天旅遊必拍景點＃4

霞喀羅古道賞楓

▲秋日出遊必拍景點-霞喀羅古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲秋日出遊必拍景點-霞喀羅古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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霞喀羅古道是昔日兩地泰雅族人往來的一條道路，也是台灣第一條國家步道，不僅擁有豐富的歷史及 人文內涵，每當深秋來臨時，美麗的楓紅更吸引無數山友前往來。

而且霞喀羅古道平坦好走，非常適合一家大小一起到戶外踏踏青、散散步，在滿山遍野的楓紅下，感受森林與季節轉換的呼吸。

秋天旅遊必拍景點＃5

奧萬大賞紅葉

▲秋日出遊必拍景點-奧萬大紅葉秘境。（圖／FB奧萬大情報站、綠生活提供）
▲秋日出遊必拍景點-奧萬大紅葉秘境。（圖／FB奧萬大情報站、綠生活提供）
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除了秋天旅遊人氣景點－霞喀羅古道之外，南投的奧萬大是全台名氣最響亮的賞楓聖地，這裡擁有全台最大的天然楓香純林，長達四公里的楓林大道夾道迎接，感覺就像走進了電影場景般浪漫！除了享受森林、楓紅、溪谷、瀑布等天然景致，小編推薦大家可以順便一遊台電私房秘境，四面環山的視野，享受這恬淡寧靜的秋日氛圍。

秋天旅遊戶外露營

秋天旅遊戶外露營＃1

南投免裝備露營Glamping

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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秋天是最適合到戶外露營的季節，趁著天氣剛剛好、溫度剛剛好，心情也剛剛好的時候，來去一趟好山好水的南投吧！這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping！

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而且這裡最特別的地方在於他們還結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆，絕對是今年秋天的懶人露營最新玩法！

秋天旅遊戶外露營＃2

宜蘭夢幻露營

▲免裝備露營區推薦-宜蘭夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲免裝備露營區推薦-宜蘭夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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一踏入宜蘭夢幻露營營地，從服務中心內就能感受到樸實及自然風貌，旁邊有一處教室在不同時節有不一樣的DIY活動，像是自製專屬的環保木筷、用自然植物提煉出最純正的精油，一整天待在露營區內也絕不無聊。

除了秋日涼爽舒適的戶外環境之外，夢幻露營的帳篷內部裝潢簡約，但有舒適的床墊不需睡睡袋，夜晚更有在地職人所張羅的無菜單buffet，在月光星空下只需好好享用美食，免裝備露營就是那麼無憂無慮。

看完以上的台灣秋日旅遊推薦景點之後，是不是也覺得秋天很適合出遊了呢？尤其今年秋天來得早，溫度明顯變得比較低，有著濃濃的秋意，正好是很舒服適合出遊的季節，週末不要在賴在家裡，約約三五好友或跟家人一起出門野餐走走吧！

想知道更多秋季旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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露營古道陽明山

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