中菜不老派！傳統中式料理也能吃得很時髦

印象中的中餐廳總是走比較傳統路線，店裡用餐的客人年齡層也偏高，事實上近年許多中式料理店紛紛轉型，希望讓中菜也可以吃得很新潮，或希望給消費者在色香味上有更多

分享 facebook

★欣葉小聚（南港店）

說到台灣經典台菜餐廳一定少不了「欣葉」，為了呼應時代的變化，針對輕世代小型聚餐需求，於2013年推出新品牌「欣葉小聚」，將經典台菜加入創意元素，透過多元醬料及烹調手法創造現代風味，成為三五好友聚餐的首選。歷經七年的經驗累積下，不僅擄獲許多人的胃，更在2019年獲得「臺北米其林必比登推介餐廳」的殊榮，讓台式料理躍上國際美食界，成為外國人來台必吃美食選擇，其中必比登推介中特別指名「蛋煎干貝絲瓜、三杯Q彈豬腳、青龍皮皮 挫」3道必吃料理。此外，主廚還精心設計的2～8 人分享餐，不管是幾人小聚都能吃到經典台菜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市南港區經貿二路166號1F（中國信託金融園區A棟）

電話：（02）2785-1819





★D弐拾弐

位於美食話題百貨微風南山中的「D弐拾弐」，是由老字號「新葡苑餐飲集 團」強勢打造的全新品牌，以手工現做精緻港點、日式甜點、文青創意茶飲為主打，在信義區美食戰區中搶下一席地位。除了傳承新葡苑30年經驗推出經典港點之外，還推出鵪鶉蛋燒賣、松露燒賣、雞仔流沙包等創新港點。此外，上海小籠包、北方點心銀絲捲、台式紅油抄手等多種菜系點心，讓人在此吃的很滿足。而和港點最為搭配的茶飲，則是特別和新生代創意茶飲「不要對我尖叫」獨家聯名，將人氣的碧螺春、東方美人、冬瓜菊花茶等茶飲，通通引進到店內品嚐。

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號6F

電話：（02）2722-9722





★港苑

由新葡苑餐飲集團為台北車站微風百貨量身打造的全新概念平價品牌，呼應北 車族群的特性「快速」品嚐道地平價的港式料理。不僅提供各種港式熱炒招牌燒臘，還特別引進最新技術單人份量的「陶鍋煲仔機」，只需要14分鐘的等待時間即 可吃到香港經典美食。此外，貼心推出多樣的平價單人商業套餐，在緊湊的時間內快速出餐，讓趕車族、上班族都能輕鬆用餐。特別聘請日本設計師來台，設計出有別於其它新葡苑的氣氛。在店內可看到窗外綠蔭盎然的樹梢，仿彿罝身在庭園中，讓您在品嚐美食之餘，能有一種輕鬆愉快的心情。

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中正區北平西路3號2F（東三門郵局上方）

電話：（02）2382-1939





★養心茶樓

養心茶樓是台北市第一家全蔬食港式飲茶主題餐廳，匯集五星級飯店的精湛廚 藝，廚師團隊創新研發出風味獨具的蔬食港點和素菜佳餚，以顛覆傳統蔬食料理的做法，提供消費者更多元的選擇。養心茶樓以健康為訴求，選用富含高纖維的蔬果為食材，少用素料，並堅持純手工，少油、少糖、少鹽，保留食材的完整營養，呈現最真實的鮮甜與自然的風味。

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中山區松江路128號2F

電話：（02）2542-8828





★滿穗台菜

飽滿的稻穗垂得低，如同充滿知識及內涵的人，顯得虛懷若谷。這就是滿穗之 名的由來。滿穗台菜集合了一流的台菜師傅，提供口味道地、做工精緻的手路台菜以及充滿創意的水果料理。主廚「連武德」一路走來堅持在台菜料理中下足工夫，重視道地傳統的味道，同時也發揮創意靈感，讓滿穗豐富的菜色裡，有著家鄉的老滋味，更有充滿創意的獨特美食。

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中山區松江路128 號1F

電話：（02）2541-2020





更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」