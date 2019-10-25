跑友直呼是仙境！ 三大世界級美景馬拉松 峽谷賽道就在花蓮
你是否有跑過馬拉松呢？馬拉松對於許多跑友來說是一項可以放鬆心靈的活動，也因此台灣人越來越熱衷於馬拉松賽事，也嚮往著世界各地各種特別知名或具有特別意義的馬拉松，現在許多馬拉松跑者在意的不會是「競賽」本身，其他附加價值賦予賽事本身的特別之處，更是吸引跑者的關鍵。
DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出「最吸引馬拉松跑者的賽道特色」關鍵字，對於現在的跑者來說，什麼樣的要素會是特別吸引跑者們的重要關鍵，可以發現跑友們在意的是「國際、旅遊、沿途風景、路線、景點」等元素，也就能歸結出跑友在乎賽事會在「哪裡」舉行，因此馬拉松的舉辦地點也就更顯重要。
其實國際城市舉辦馬拉松賽事時，大多舉辦在城市裡，跑步的街景可能就略顯單調，從網友們在乎的元素看來，不論是賽道或是周邊，有著什麼樣的景點或風景，甚至能讓跑者在賽事之餘來趟輕旅行，這些都是吸引跑者的特色。11月對於許多跑友來說是相當適合跑馬拉松的季節，在11月就有3個相當受歡迎的世界級馬拉松賽道，愜意的迷人景緻配上具有挑戰性的賽道，這種特別的體驗與感受，讓全世界的跑者都非常嚮往。
➤ 台灣－雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松
太魯閣峽谷馬拉松以其獨有的「峽谷賽道」聞名世界，舉辦至今已經有20個年頭，每年都吸引超過萬名的人潮前來朝聖，就是為了一睹世界級的景觀賽道，賽道位置其實就在太魯閣國家公園內，太魯閣的峽谷及斷崖地形的壯闊和綺麗早已聞名全球，許多跑友都抱持著一種能在這鬼斧神工裡跑上一遭，肯定是個特別的體驗，也造就了太魯閣峽谷馬拉松必須要抽籤才有機會參加的現象。
太魯閣的峽谷賽道其實是一個很具挑戰性的賽道，近500公尺起伏的山地地形讓許多跑友都一致認為要完賽並不容易，但參加過的跑友所分享的心得都給出相當高的評價，甚至給出「世界最美賽道」的美譽，有跑友認為風景太美了讓人一直想要停下拍照，並打趣的說沿途壯麗的風景才是完賽最需要克服的難題，不過更多跑友認為在賽道上會得到療癒的力量，是支持眾多跑友完賽的最佳動力。
到了花蓮跑了場馬拉松，再帶著輕鬆的心來趟輕旅行是許多跑友們的共同目標，除了太魯閣國家公園中的自然景觀，還有許多私房景點等著你去發現。太魯閣峽谷馬拉松每年都會大約在11至12月之間舉辦，大約6至7月就可以開始注意報名動向，更可以關注太魯閣峽谷馬拉松官方網站或社群，都可以獲得最新的報名資訊。
➤ 日本－富士山馬拉松
富士山作為日本的聖山，要在其周邊進行馬拉松賽，讓世界各地的跑友們都相當憧憬，跑友們認為在富士山旁跑上一回會讓人有療癒身心的感覺，河口湖映著富士山的絕景，這浪漫的景緻甚至被跑友譽為「日本第一美景」賽道，其坡式賽道也為賽事增加不少挑戰性，讓這個賽事越來越受到矚目與歡迎。
要在富士山下的紅葉中奔跑，報名甚至不需要抽籤，不過也由於海外名額只有2000名，想參加的跑友可以關注其官方網站與社群，富士山馬拉松的報名會一直持續到9月，若想早點拿取海外名額，記得要早點開始注意報名資訊。
➤ 紐西蘭－皇后鎮馬拉松
紐西蘭的皇后鎮是世界著名的「探索之都」，其馬拉松賽道有非常豐富的景觀資源，沿途湖光山色、變化萬千，讓許多跑者都會忍不住駐足拍照，因此許多跑者都給予皇后鎮馬拉松「最美馬拉松」的美譽，而賽道相對平坦的地形，對於許多跑友來說也相當平易近人，因此也吸引了不少來自世界各地的跑者。
皇后鎮馬拉松會沿著許多湖畔與河谷進行，要在馬拉松的過程中體驗皇后鎮的湖光山色，也不需要抽籤，只要關注其官方網站與社群，早一步報名就能夠擁有名額，而官方大約每年4月就會開啟報名。
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