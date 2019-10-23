台灣好美！ 20大「天使系」私房秘境此生必衝一波

2019-10-23 12:01 DailyView 網路溫度計提供



看見台灣

去膩了那些一成不變的旅遊景點嗎？其實台灣還有很多你從來沒去過的私房秘境，得花費一些路程和腳力才能抵達，但是見到終點的那一瞬間，可是會感動久久，甚至心中充滿震撼。

如果你不喜歡一窩蜂的景點，那肯定要參考今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2019年6月16至9月13日間3個月的《網路口碑－私房秘境》排行榜，找個難得的休假日和親朋好友一起帶著冒險的心情前往吧！

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NO.10 九份寂寞公路

圖／取自新北市觀光旅遊網 分享 facebook

說到九份寂寞公路就不能不提到「不厭亭」，它位在台102線公路上雙溪與九份交界處附近，從不厭亭往下看，便是近年火紅的寂寞公路。

沿著山稜線蜿蜒行，天氣好的時候可以看見遠方的大海，特殊時刻還能欣賞到美麗的雲海，更能一覽綿延無盡的山陵，遊客不多的時候來到這邊可以靜心感受這裡的寂寞與自在。

NO.9 桃園石門山

圖／取自桃園觀光導覽網 分享 facebook

石門山登山步道就在石門水庫旁，石門山海拔高度只有551公尺，這是一條攀登難度不高，非常老少皆宜的人氣步道。

走過這條步道不只可以見識到壯麗的石門水庫，還能一覽龍潭、大溪的街景，天氣好的時候還有機會見到遠方的大地標台北101呢！

NO.8 基隆和平島公園

圖／取自和平島公園 Heping Island Park 分享 facebook

和平島公園是許多人放假想海放自己疲倦靈魂的好去處，那兒的特色地標就是仿造西班牙薩爾瓦多城建造的遊客中心。

園區內還有許多裝置藝術，走上「天使向陽步道」，不只欣賞夕陽西下，也能看見各式各樣的大郵輪進出基隆港，頗有一番情趣。

NO.7 宜蘭梅花湖

圖／取自冬山鄉觀光旅遊網 分享 facebook

位在宜蘭的梅花湖，充滿怡然自在的氛圍，因為湖的形狀很像梅開五瓣，再加上湖心有一小島，就像花蕊一般，才會獲得這樣一個可愛的名字。

梅花湖三面環山，沒有起風時的湖面平靜地像一面鏡子，若是有點風吹過去，撒上陽光就會掀起耀眼的波光粼粼，受到保護的湖區孕育許完整的生態系，來到這裡可以繞著湖畔漫步賞景，也可以騎腳踏車感受湖山風情。

NO.6 台北九份十三層遺址

圖／取自新北市觀光旅遊網 分享 facebook

所謂的「十三層」其實是台金舊礦廠的暱稱，有人稱它是礦山上的布達拉宮，年輕人則認為它像宮崎駿動畫裡的天空之城，有著無以名狀的廢墟美，因此近年成為熱門的打卡景點。

據說從水湳洞停車場仰望，或是長仁社區觀景亭側看的「十三層」角度最棒，週末想遠離塵囂的話，這裡是不錯的選擇。另外，台電與藝術家合作點亮十三層遺址，9月13日開始每晚6時至9時點燈，增添一股神秘迷幻的氛圍。

NO.5 瑞芳茶壺山步道

瑞芳 無耳茶壺山。圖／取自flickr/ఁ chc 分享 facebook

走一趟瑞芳茶壺山步道，可以把整片金瓜石的景色盡收眼底，無論是水湳洞的一楊海，還是絢麗的雲層，冬天的時候還可以看到金黃色的芒草隨風飄搖。

若是走到景觀台，能看見更加遼闊的視野景緻，入夜之後還能看見萬家燈火，雖然這個步道走起來並不是很輕鬆，但映入眼簾的美景可是會讓人忘記登高的疲憊，感動萬分哪！

NO.4 花蓮赤柯山（赤科山）

圖／取自花東縱谷國家風景區 分享 facebook

赤柯山有著名的「赤柯三景」：金針花田裡的三顆火成岩、千噸石龜還有非常有歷史的汪家古厝，相當值得一看！

除了「赤柯三景」之外，這兒最讓人嘆為觀止的，就是每逢8月至9月的金針花季，黃澄澄的金針花開滿整片山丘，將山坡鋪成一片亮眼的黃，這已經不是百花齊開的景緻，而是萬花齊放啊！壯觀的美景總讓旅人們打從心底發出驚嘆。

NO.3 澎湖藍洞

澎湖藍洞地景，美不勝收，在科博館可以透過VR裝置化身潛水夫觀賞。圖／科博館提供 分享 facebook

澎湖藍洞讓日本媒體讚嘆不已，這個水下洞穴因爲深度落差，再加上光線折射呈現亮眼的藍，漂亮得奪人心魂。

藍洞是只有澎湖西吉嶼才有的透天海蝕洞，但是因為海流凶險交通不便，導致人煙稀少卻也完整的保留了美麗的天然景緻，想一睹藍洞之美得先經過事先申請，才能欣賞到這漂亮的景緻！

NO.2 台南山上台南水道

原台南水道淨水池區城堡式建築吸引遊客。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

來到這裡，得先走上約莫200階的階梯，接著會看到有著歐洲城堡外觀的淨水池建築，這可是非常難得的歷史建築造型哦！

1912年開始歷時10年之久建造而成，在1982年功成身退，如今是遊客喜愛的拍照打卡點，這裏因為位於水源保護區，有豐富的生態環境，建物也保存得相當良好，推薦大家安排時間前往一探究竟。

NO.1 台東嘉明湖

冬季嘉明湖。圖／取自看見台灣粉絲團 分享 facebook

嘉明湖是台灣第二高的高山湖泊，是從冰河時期就存在的冰斗湖，狀似橢圓蛋型且終年不乾涸，在陽光的照射下閃耀著，乍看就像一滴淚珠，也因此有著「天使的眼淚」這樣美麗的稱呼。

想親眼見到嘉明湖並不簡單，必須展開一場頗具挑戰性登高旅程，在前往一窺嘉明湖之美的路途上，可以看見各式各樣的稜線、山勢、峭壁等等，抵達嘉明湖時，當下的氣溫濕度與陽光都會影響你所見的景色，不少真正看過嘉明湖的人，心中都是滿滿的震撼與感動啊！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月16日至2019年09月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台私房秘境』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」