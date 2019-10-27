【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

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首圖：yh.1102

秋冬是雲海的季節，雖然如此也不是想看就能看到，需要天時地利人和，才能欣賞到這美不勝收的景象。俗話說：「美景總是先苦後甘。」或許等待的過程很難熬；或許要爬很長的山路；或許曾經撲空而失望，但親眼看到雲海的那一刻就會覺得一切都值得了。快來看ReadyGo推薦的全台十大欣賞雲海地點，這輩子一定要看一次雲海才不會後悔！

科普時間：

雲海又稱平流霧，是一種暫時性的氣象景觀，由地表蒸散作用所產生的水氣，隨著氣流沿坡面上升，至高空遇冷凝結成雲，冷凝的水滴未達降雨程度卻也無法再繼續升高，不斷增加的雲團漸次堆疊聚集在山谷，而形成雲海景觀。

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事前功課：

出發前記得先查氣象，相對濕度達70~80%出現雲海機率較高，也可善用「雲海人APP」查詢。

大屯山助航臺

想看美麗的雲海台北就有了！大屯山助航臺是欣賞夕陽以及觀賞臺北盆地夜景的知名景點，傍晚時分的夕陽照亮了整片雲海，橘黃色的雲海壟罩著台北盆地，城市裡的燈光時而從雲海間的縫隙露出，若隱若現的夜景，讓整座城市多了一種朦朧美。

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地址│台北市北投區大屯山車道

馬槽橋

馬槽橋的拍攝地點位於中湖戰備道路，可以俯瞰馬槽橋的全景，是許多攝影愛好者拍攝日出的好地方，水氣達到一定程度時，雲霧繚繞的琉璃又是另一片美景，最佳的觀賞時間是晨昏，也就是白天與夜晚交叉的黃金時間，大約是日落後的20-30分鐘，金黃色的拱橋橫跨在交錯的山巒中，十分亮眼奪目，但由於那裡天氣變化大，每一次前往都會有不一樣的驚喜。

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地址│台北市北投區中湖戰備道路

山上人家

山上人家雖然地理位置較偏遠，山路難行，但一旦抵達絕對會讓你覺得一路以來的山路都值得了，360度環繞四周全是綿延不絕的高山，雲海在山谷間川流不息，不論是日出還是夕陽抑或是夜景，壯觀的景色美得讓人捨不得眨眼，從白天待到晚上都目不轉睛地欣賞著這片美景。

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地址│新竹縣五峰鄉大隘村23鄰468之5號

營業時間│週一至週日 8:30~17:00

門票│200元(可抵消費)

雲洞山莊

雲洞山莊位於苗栗三義最高山的山頂，雲海的最佳拍攝地點在雲洞山莊後面的薑麻園遙望台，集日出、雲海、夜景三種景觀在一地，擁有360度遼闊視野，經常雲霧瀰漫，氣流帶動雲霧在山巒間翻湧著，仿佛是真的身處在雲端上，海拔不高且距離三義市區不遠，因此成了熱門的賞雲海處。

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地址│苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下16鄰45號

開放時間│早上07:00~晚上10:00

若茵農場

若茵農場是觀賞夕陽雲海的好地方，金黃色的光芒灑落在一大片雲海上，好像坐飛機才會看到的景色，而現在坐在戶外區的躺椅上，就能靜靜地欣賞著這難能可貴的美景，每一分每一秒都不想離開不想浪費，頓時覺得連上廁所都成了一件奢侈的事。

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地址│台中市和平區雪山路1號

營業時間│週一至週日 10:30~17:30

費用│觀景費200元/人 (可抵消費)

大崙山

大崙山觀霧亭位於大崙山觀光茶園的制高點，也是人氣最高的賞景處，更是遊客們上山後必去的第一站。無論是日落時分還是夜幕降臨皆有不同風格的景色，看著夕陽緩緩落下，將整片雲海染成橘紅色的火燒雲，一直到天空出現繁星點點，過程中千變萬化的景色，讓人想把每個瞬間變成永恆。

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地址│南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

松雪樓

號稱全台海拔最高旅館的松雪樓位於合歡山上，是眾所皆知看雲海及銀河的好去處，一開放訂房總是馬上就被秒殺，十分搶手。偶爾安排假期到山上渡假，放慢步調、遠離塵囂，運氣好就能看到日出、雲海、銀河，沒有什麼比這個還愜意、放鬆的行程了。

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地址│花蓮縣秀林鄉富世村關原33號

太平雲梯

太平雲梯景觀吊橋橫越太平山與龜山之間的三原彩虹瀑布溪谷，全長達281公尺、橋面寬2.1公尺，長度超越屏東山川琉璃吊橋，成為全台最長吊橋。三百六十度無死角地向下俯瞰，於白天與夜晚可以看見截然不同的景緻，甫開幕即成為新的熱門觀光景點。

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地址│嘉義縣梅山鄉下坑仔5號

祝山觀日平台

一說到阿里山多數人都會想到日出，但除了日出之外，我最喜歡的其實是太陽升起前，陽光從雲層間透出來的漸層色。祝山觀日平台是阿里山熱門的景點之一，看雲海在山巒間翻滾著，無論日出還是黃昏時刻，美麗的景象都讓人著迷，絕對是人生必去的景點之一。

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地址│嘉義縣阿里山鄉中正村59號

隙頂二延平步道

隙頂二延平步道入口旁的觀景台是欣賞雲海和夕陽的絶佳地點，沿著步道走更能看到更多不一樣的絕景，黃澄澄的太陽最後落在山陵線後，隱沒在雲海中，壯觀的令人嘆為觀止，這邊雲霧長年飄渺，夢幻如仙境，既可欣賞雲海、雲瀑，又能看夕陽和日出，只要做足功課、氣候許可，絕對會不虛此行。

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地址│嘉義縣阿里山鄉阿里山公路53.2K處

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