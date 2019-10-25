秋天限定的芒草季！ 芒芒人海中 只為與你相遇
Shelly@ReadyGo、Alice@ReadyGo
首圖：cynnie_yang、kiki_880519、yaching0316、zhiben_photographer
秋風吹起，涼意襲來，正是芒草花綻放的季節。一望無際的芒花盛開，滿山遍野的芒草隨風搖曳著，似乎在為秋天拉開舞曲的序幕。銀白美景隨風飄盪，不論是陽光照耀時的光采，或雲霧輕輕籠罩時的若有似無，隨意地按下快門，都是張風景照。全台各地都佈有芒草的蹤影，今天就跟著ReadyGo去尋找它們的天地吧！
陽明山
陽明山位於台灣北部面臨東北季風，海拔高、氣溫低，往往是北臺灣最早也是開出最多菅芒花的地方，擎天崗、冷水坑、七星山等地點都可以看的到芒草的身影，一大片白色花海，彷彿為整座山鋪上一層夢幻白紗，穿梭在茂盛的芒草中，就像是在叢林裡跑跳，來到這裡與菅芒花邂逅，正是感受秋天氣息的最佳代表。
七星山地址│台北市北投區七星山登山步道
擎天崗地址│台北市士林區菁山路101巷246號
三角埔頂山三角點
隱身在大台北地區的黃金草原 ─ 三角埔頂山位於新北市與桃園市的交界，可以遠眺林口、龜山、大台北地區和觀音山。有人說三角埔頂山最夢幻、最適合去的時候就是秋芒盛開的季節，爬到最高點放眼望去是一大片菅芒花草原，就像是台版的非洲大草原，不過因為沿途都是未開發的泥土地並未設置步道，走起來要特別小心。
地址│新北市樹林區頂山
頭前溪豆腐岩
頭前溪豆腐岩是大家都不陌生的熱門打卡景點，夏天是踩水的好地方，秋天更適合拍照賞芒花。站在豆腐岩上，以芒草和高樓大廈作為背景，顯得特別有層次感，是都市中難得的景色，而身後的一大片芒草，也為頭前溪豆腐岩增添了幾分秋意。
後龍 好望角
好望角 ─ 一個美到讓人恍惚置身國外的地方。站在步道上，風車、火車、海天一色的美景，一眼望去無盡頭的海岸線，在不知不覺間放慢了我的步調，靜靜地享受這趟旅程。這裡不只是個追夕陽的好地方，更能在此看到不同味道的芒草。夕陽下的芒草給人一種秋天的味道，暖暖的、舒服的，而逆光的照片，有太陽的餘溫，讓人一不小心就愛上這樣的感覺，就和芒草一般。
地址│苗栗縣後龍鎮苗33鄉道
菅芒花秘境(南靖舊鐵橋)
集夕陽、舊鐵橋、火車一次滿足的菅芒花秘境位於台南與嘉義交界的八掌溪畔，距離溪底至少4公尺高的鐵橋是以前台糖運送甘蔗的火車鐵軌，橋下佈滿了一大片的芒草，吸引許多鐵道迷前往拍攝，站在懷舊鐵道上欣賞秋日蒼茫的銀白芒海，頗有懷舊的韻味，不過因為橋上並無護欄，千萬要注意自身安全。
地址│台南與嘉義交界的八掌溪畔(南靖火車站南端)
大內橋堤防
站在大內橋上遠眺，一大片白色花海沿著曾文溪的兩岸盛開，果然是名副其實的「白色地毯」，微風吹拂菅芒花隨風搖曳，搭配溪水及遠方的山巒，一幅詩情畫意又遼闊的景象，讓經過的人車總會忍不住停下來到橋下拍照，成了熱門的打卡地點。
地址│台南市大內區大內橋
潮州大橋
說到秋天的美景，除了楓葉、銀杏外，就是芒草了！潮州大橋進入芒草盛開的季節，大地紛紛穿上一層雪白的芒草衣。秋風吹來，芒花隨之搖擺，整個高屏溪河床白花花的景象，令眾多攝影迷著迷不已，紛紛讚嘆著愜意的生活不過如此，良辰配美景！
地址│屏東縣潮州鎮延平路(潮州大橋)
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