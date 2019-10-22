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誰說只有夏天可以去溪邊！ 台灣溪流秘境１５種玩法

2019-10-22 11:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台灣溪流秘境10玩法：北部

台灣溪流秘境玩法＃1

新北福隆腳踏車＋獨木舟雙體驗

▲台灣溪流秘境玩法-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到福隆，想到的一定都是海水浴場、音樂祭，但其實福隆是牡丹溪和平林溪兩條台灣溪流匯流而成的交會處，因此還有很多台灣溪流秘境玩法，無論是划SUP、獨木舟都能看見不同的風景，若是時間比較充足的話，夜晚的福隆海灘也非常有趣，可以露營、觀星，秋天還有美麗的白芒草環抱整條河岸，找時間坐火車來一趟福隆，一改你對它的刻板印象吧。

台灣溪流秘境玩法＃2

嶺腳瀑布獨木舟

▲台灣溪流秘境玩法-嶺腳瀑布獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-嶺腳瀑布獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說道台灣溪流秘境，就不能不提位於平溪線上的嶺腳瀑布，這裡非常適合滑著獨木舟探險，這種經驗應該十分難得吧！想要看平溪的美景，誰說一定要人擠人，獨木舟也能帶你看到平溪的另一種面貌。秋天前來這個台灣溪流秘境的話，記得帶上小外套，因為在湍急的河水中會有水打在身上，不小心就會全身濕漉漉，雖然暢快有趣，但還是要記得別感冒囉！

台灣溪流秘境玩法＃3

坪林護魚步道

▲台灣溪流秘境玩法-石碇千島湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-石碇千島湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在台北近郊的石碇有個非常有名的秘境－千島湖，層層疊疊的山巒與湖光山水共映，讓人心神放鬆，頓時忘卻許多煩惱。此外，附近的北勢溪更是近來非常受歡迎的台灣溪流秘境，沿著溪畔有平緩好走的觀魚步道，看著河道上的生態魚梯，形成層層小瀑布，欣賞溪中魚兒悠游，時而鱗光閃映，而這些都是坪林鄉民護魚的用心付出，更是生態旅遊的推手。

台灣溪流秘境玩法＃4

新竹泰崗野溪溫泉

▲台灣溪流秘境玩法-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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入秋最期待的就是由綠轉紅的賞楓行程，位於秀巒部落附近有一個台灣溪流秘境-泰崗峽谷野溪溫泉，若從秀巒村步行前往路程不難，步行約20分鐘來到岔路口後，在沿著岩壁上溯約40分鐘後，即可抵達這個隱身於山林間的台灣溪流秘境溫泉。

泰崗峽谷野溪溫泉為碳酸氫鈣泉，導致藻類眾多之下水質呈現深綠色，同樣也是可以自己動手將石塊DIY、自由調配溫泉加溪水溫度的天然野溪溫泉池，在如此的山林秘境中，邊泡野溪溫泉邊享受寧靜與紅葉相伴，實在是再幸福不過了。

台灣溪流秘境10玩法：中部

台灣溪流秘境玩法＃5

七家灣溪

說到七家灣溪，第一個會想到的肯定是台灣國寶－櫻花鉤吻鮭，為了保育這些魚類，政府特別設立了「七家灣溪櫻花鉤吻鮭野生動物保護區」，因此部分區域是限制進入的，若想看到櫻花鉤吻鮭生長的環境，可以從武陵農場北側的觀魚臺，或是櫻花鉤吻鮭生態中心來了解。

此外，沿著七家灣溪谷向上走，步道的終點為桃山瀑布，有著壯闊的畫面與空靈的瀑布聲，看著瀑布向下沖刷，彷彿洗去一切煩惱，讓心靈與大自然結合，可說是隱身於台灣溪流中的秘境。

台灣溪流秘境玩法＃6

合歡溪步道健行

▲台灣溪流秘境玩法-合歡溪步道健行。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-合歡溪步道健行。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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合歡溪是由合歡群峰山間的雨、雪水，經由地表涵養厚匯聚而成的台灣溪流，長度約27.5公里，後與南湖溪合流匯入大甲溪，途中流經華岡部落、福壽山等區域，而其中有一條合歡溪步道，因保有原始的碎石與自然風貌，頗受旅人喜愛。

合歡溪步道前段可遠眺玉山，沿途有南投紅香、瑞源部落，步道約一公里後，即進入合歡溪流域，視野景觀瞬間轉變為峽谷地形，山高而谷深，四周盡是蒼勁參天的鐵杉群，在雲霧下猶如進入一幅幅水墨畫中。

台灣溪流秘境玩法＃7

探索南投58公路

▲台灣溪流秘境玩法-南投58公路獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲台灣溪流秘境玩法-南投58公路獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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58公路位於南投濁水溪上游區域，是一條在雪山山脈和中央山脈的漫長河道，水面時而平穩時而湍急，因此特別適合玩過、並且愛上獨木舟的經驗者來挑戰，沿途會經過壯觀的越域引水拱橋、一線天、飛瀑、石城谷等各式各樣的自然景色，感受與大地一同呼吸的體驗。

為了可以遍覽58公路全長近40公里的風光，許多獨木舟玩家都會選擇在野地露宿一夜，好好休息一晚，感受動物活動的聲息、大自然的生態脈動，以及清澈的荒野與星空，隔日再順流而下，繼續以獨木舟挑戰多變的58公路。

台灣溪流秘境10玩法：南部

台灣溪流秘境玩法＃8

屏東牛角灣溪溯溪

▲台灣溪流秘境玩法-屏東牛角灣溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-屏東牛角灣溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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牛角灣溪位於屏東縣瑪家鄉，是東港溪的支流，直到八八風災後才被發現，因此保有了非常原始的自然風貌與多樣地形，擁有多個壯觀瀑布，加上蜿蜒連綿溪流，豐富深潭，是一條非常適合進行溯溪體驗的自然路線，無論是想體驗跳水、滑瀑、或是漂流都可以，是小編首推的台灣溪流秘境路線！

台灣溪流秘境玩法＃9

屏東海神宮溯溪

▲台灣溪流秘境玩法-屏東海神宮溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-屏東海神宮溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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第一次聽到屏東海神宮，大概會以為是個廟宇景點，但其實這是一條十分有趣的台灣溪流，來自於古老的排灣傳說，有著深壑、峭壁及水潭等溪流峽谷地形，以及百年的茄冬大神木等景觀，如此豐富的自然資源，不只讓人感到心曠神怡，更是適合溯溪的景點。

台灣溪流秘境玩法＃10

高雄至情谷溯溪

高雄茂林風景區至情谷的範圍由吊橋畔開始，由此上溯濁口溪，沿途風光綺麗，尤其途經一大片石盤區，如堡疊般盤踞在溪岸，景色壯觀，而石盤下的溪水，水浪翻飛，令人心曠神怡。且因為位於高雄茂林至情谷，是個非常特別的台灣溪流秘境，夏季時期水量會上漲不易通行，所以秋冬是較適合前往探索的季節。

台灣溪流秘境10玩法：東部

台灣溪流秘境玩法＃11

花蓮白鮑溪捉蝦

▲台灣溪流秘境玩法-花蓮夜間溪谷捉蝦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-花蓮夜間溪谷捉蝦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於花蓮的白鮑溪是鯉魚潭的上游，全長約9公里且終年溪水不斷，溪流又因攔砂壩而形成眾多的水潭，這便是白鮑溪溯溪的好地點，除了白天溯溪之外，白鮑溪晚上也能玩！在穿上最安全的裝備後，跟著經驗豐富的專業教練，在無光害星空下、蜿蜒的河道、遼闊的景緻中，一起探索台灣溪流秘境中的驚奇，享受花蓮夜間抓蝦趣！

台灣溪流秘境玩法＃12

花蓮長虹橋SUP

▲台灣溪流秘境玩法-花蓮長虹橋SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲台灣溪流秘境玩法-花蓮長虹橋SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夏日來到花蓮自由行，一定要體驗的就是水上活動，若是你已體驗過獨木舟，那今年不妨換著升級版玩法ーSUP，看似像衝浪卻只需要一小時左右的練習，便可在花蓮溪流玩樂，有點刺激的新花蓮玩法不但有好玩，也能用不同角度看花蓮岸邊風貌。

在這個台灣溪流秘境附近的風景，還包含因漲退潮和光線變化而產生不同的景色的石門march海蝕洞，不只趣味十足還是好萊塢電影《沉默》的取景地。

台灣溪流秘境玩法＃13

台東東河日出獨木舟體驗

▲東河日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲東河日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沿著馬武窟溪向下，在俗稱「帝王石」的白石灰巨岩間穿梭，配上碧綠溪水及古老的東和老橋，划至出海口時，太陽浮上海平面的瞬間，就是此趟獨木舟看日出的重頭戲！一邊划獨木舟一邊看日出，加上貼心的早餐，絕對讓你有超青春又美好的一天。

台灣溪流秘境玩法＃14

台東東河SUP體驗

▲台灣溪流秘境玩法-台東東河SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣溪流秘境玩法-台東東河SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而東河馬武窟溪除獨木舟之外，平靜的水域也十分適合玩SUP，在專業教練的帶領下，就算是新手也能很快就駕馭SUP，無論你是想坐著划、站著划，甚至是躺著划都可以！沿著馬武窟溪向下，穿梭東河新舊橋見證歷史，也是一種遊覽台灣溪流秘境的方式。

台灣溪流秘境玩法＃15

台東栗松野溪溫泉

▲台灣溪流秘境玩法-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣溪流秘境玩法-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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栗松溫泉被評為全台灣最美的野溪溫泉，海拔標高約1547公尺，全程必須用雙手緊抓繩索，有些岩壁因為過陡峭，再降坡路段手腳須小心翼翼的並用，因此建議來栗松野溪溫泉的人要在進行訓練體能，也請注意盡量於天色暗下來之前離開山區，避免起霧行走不便，且要有專業人員陪同及穿著專業裝備喔！

辛苦的旅程值得動人的夢幻美景，栗松溫泉因為弱鹼碳酸的泉質，山壁的碳酸鈣結晶加上藻類，綠白色彩交織的樣貌就如同翡翠般迷人，讓你能夠一邊泡湯暖暖身子，一邊欣賞到全台第一溫泉美景，這段路程絕對值得。

看完以上的台灣溪流秘境玩法介紹，你是不是也有點心動了呢？其實台灣四季分界較不明顯，加上地形與自然資源不同的影響，許多台灣溪流在秋冬都還是很適合進行玩水，無論是溯溪、獨木舟或是探索野溪溫泉，相信都能帶給你十分不同的體驗！

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秘境獨木舟

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