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秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

隨著溫度漸漸降低，也宣告著秋日正式來臨，假日想要到幽靜的景點散散心、放鬆？其實台灣有不少值得一訪的登山健行古道，它們不像玉山、雪山那般難行，卻也不會像墾丁海邊那樣人擠人，而是擁有開闊海景湖色的登山步道，更擁有深度的歷史與文化背景，親自以雙腳去走一走，相信你會獲得美景以外更多的體驗！

台灣登山健行古道推薦

台灣登山健行古道＃1

草嶺古道

▲台灣登山健行古道-草嶺古道芒花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-草嶺古道芒花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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草嶺古道是先民開闢淡蘭古道的其中一段，目前最為人知的是從新北市貢寮區遠望坑到宜蘭縣頭城鎮大里之間的健行步道，全長八點五公里，古道最高點，可遠望福隆海水浴場及貢寮卯澳，景緻多元且豐富。

說到秋天最美景色，除了染紅山頭的楓葉之外，那就是芒草啦！位於新北市的草嶺古道，每年秋季大片的芒花盛開時，都會將遍地的整座山頭渲染成一片白色，配上隨著山勢起伏的草地，與遠方的海景，可以說是不可錯過的秋季限定的健行古道美景啊！

台灣登山健行古道＃2

新竹霞喀羅古道

▲台灣登山健行古道-霞喀羅古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-霞喀羅古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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新竹霞喀羅古道是超經典的台灣賞楓健行步道，不過你知道嗎？其實「霞喀羅」是為泰雅族話的「烏心石」，這是一種心材顏色深且堅硬的喬木，可用來建築、造船、雕刻等等，而這裡正是因為盛產此樹木而得名。

霞喀羅古道橫跨五峰鄉、尖石鄉，是當地部落早期對外的聯絡要道，這幾年健行步道都只開放部分路段，直到今年，封閉已久的新竹霞喀羅古道終於全線開放啦！霞喀羅古道平坦好走，是一條很適合一家大小前來同遊，感受森林與季節轉換的健行步道。

台灣登山健行古道＃3

宜蘭太平山見晴古道

▲台灣登山健行古道-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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宜蘭太平山見晴古道，昔日是運送木材的鐵道，因此整條登山步道保留了鐵軌，只將中間鋪滿石子方便行走，加上自然生態更造就了「覆滿青苔的舊鐵軌」，讓整條健行古道充滿了神秘感。此外，太平山見晴古道四周的風景會隨著雲霧產生不同的氛圍，可以遠眺雪霸聖稜線及雪景也是其令人驚喜之處。

台灣登山健行古道＃4

錐麓古道

▲台灣登山健行古道-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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錐麓古道是合歡越嶺古道殘存的遺跡，是早期太魯閣族各部落間的聯繫要道，也是目前太魯閣國家公園中的唯一歷史遺址。錐麓古道最早的古道十分狹窄，僅有雙腳並立的寬度，經過日本人修建拓寬為至1.5公尺寬，全長10.3公里，但目前僅開放3.1公里。

錐麓古道由堅硬大理石構成，使得錐麓古道即使被溪水沖刷、侵蝕，也不輕易脫落，長年下來所形成的便是海拔高1100公尺的斷崖，對面則是距離錐麓斷崖約20多公尺的是福磯斷崖，兩個斷崖對峙所塑造的壯麗峽谷景色，卻讓人嘆為觀止、流連忘返。

台灣登山健行古道＃5

阿朗壹古道

▲台灣登山健行古道-阿朗壹古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-阿朗壹古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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阿朗壹是一條依山傍海的秘境古道，全程12公里，是清代開拓東西越嶺道路八條中的一條，也就是「琅嶠卑南道」，從屏東縣牡丹鄉旭海村開始，止於台東縣達仁鄉南田村，是早期當地通往台灣東部非常重要的古道。

阿朗壹古道也是全台唯一沒有公路的原始海岸線，保存了台灣僅少數的海岸原始森林，因此吸引不少人前來這條健行步道探索，整體難易度不算太高，不過中間有一小段陡坡，可以讓平常沒有運動的人可以挑戰一下，走完整條健行步道，保證讓你有全新的健行感受！

台灣登山健行古道＃6

阿里山特富野古道

▲台灣登山健行古道-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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特富野古道，有著阿里山最美鐵路森林健行步道之稱，全長共6.32公里，沿途林木茂密，再加上日據時期留下的舊鐵道相伴，讓森林中瀰漫著一絲絲的人文歷史氣息。特富野古道步道平緩好爬，漫步其中享受著芬多精森林浴，觀賞種類豐富的生態與風景，是個相當適合假日親子出遊、踏青的健行步道哦！

看完了適合全家大小一起前往的健行古道，接下來要介紹兩條比較困難、登山級別的登山健行古道路線給大家，讓平常有在登山健行的你，也能有更深度的挑戰！

台灣登山健行古道＃7

八通關古道

▲台灣登山健行古道-八通關古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-八通關古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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八通關古道，應該是大家讀書時最常聽見的古道之一，以壯麗峽谷景色聞名的八通關古道，建於1875年，是清朝貫通台灣東西部的三大古道之一，後因歷史因素成為廢道，直到日治時代再度修建，因此八通關古道，又可區分為清八通關和日八通關。

現今的八通關古道經林務局整理坡度平緩好走，健行步道沿途美景不斷，像有著名的景點：父子斷崖、雲龍瀑布、樂樂、對關到八通關大草原、雲龍瀑布，每個轉彎都有不一樣的壯闊風景映入眼簾，步上雲龍吊橋，山谷環繞令人心曠神怡。

台灣登山健行古道＃8

能高越嶺古道

▲台灣登山健行古道-能高越嶺古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣登山健行古道-能高越嶺古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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能高越嶺古道又稱「能高越道路」，最早由泰雅族與賽德克族建造，同樣是貫穿台灣東西間的聯絡要道，全線橫貫中央山脈，連接起南投霧社與花蓮銅門二地。在日治時期被修建為警備道路，曾被規劃進1960年代的中橫公路三線之一，以及1970年代的東西橫貫公路計畫，但因地質脆弱與生態考量，最後被林務局評為為國家步道系統，因此得以保持原始樣貌至今。

看完以上8條台灣的登山健行古道推薦，你是不是也想趁著秋高氣爽，來去戶外走走了呢？如果你想來趟清靜無人打擾的週末健行之旅，不妨可以考慮一下以上幾條路線，來趟健康又放鬆心靈的健行步道之旅吧！

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古道登山步道

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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