全台十大賞花熱點！神秘絕美「忘憂花」曬翻朋友圈

2019-10-21 11:05 DailyView 網路溫度計提供



台灣因地理位置優渥，有平地也有高山，利於多種植物生存，一年四季之美各有千秋，花季更是全年接力綻放，處在這花花世界中，不知不覺也飄起仙氣來了呢！

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，根據網路聲量整理出《網路口碑－賞花景點排行榜》，告訴你有哪些花季，記得趕快筆記下來，放入下次的旅遊清單，明年趕緊再來！

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10.台中后里中社花市鬱金香

中社花市從荷蘭引進十五萬株鬱金香，打造6公頃鬱金香花海，每年一到三月輪流綻放，不用大老遠出國也能享受歐式情懷，喜歡的朋友千萬別錯過。

圖／取自中社觀光花市官網 分享 facebook

9.桃園觀音蓮花季

夏天就是蓮花盛開之時，每當花期正值暑假，全家大小出遊總是要來個老少咸宜的行程。

桃園觀音蓮花季除了賞蓮、品嚐蓮花料理，好玩好吃～乘坐大王蓮體驗更是不能錯過，休閒農場還會推出DIY體驗活動，絕對是闔家歡的旅遊景點。

圖／取自FB:觀音區蓮花園休閒農業區-108年觀音萬聖南瓜節 分享 facebook

8.台北陽明山花季

台北陽明山想必是大家最熟悉的賞花地點，繡球花、海芋都是爭奇鬥豔，更是台北最佳賞櫻地點，每年都吸引上萬民眾朝聖絕美櫻花。

擁有諸多花卉的陽明山，八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、杜鵑輪番上陣，花鐘廣場還有風信子、鬱金香，堪稱花迷集散地。

陽明公園噴水池內昭和櫻。圖／取自FB:陽明山國家公園 分享 facebook

7.苗栗南庄繡球花

除了大家熟悉的陽明山，苗栗南莊也是繡球花的賞花秘境，五至六月是最佳的賞花期，因為地勢較高，來到南庄欣賞繡球花更貼近大自然，彷彿走入森林，不少人會選擇直接住一晚，好好享受芬多精的洗禮。

圖／取自FB:高山青養鱒鱘魚場 分享 facebook

6.台北陽明山竹子湖繡球花

說到繡球花怎能不提陽明山，竹子湖不少園區都規劃得相當完整，像是梯田式的花海，不僅行走方便，利用高低差取景拍照，被繡球花環繞不是夢，有些園區雖然占地較小，但若遇上繡球花盛開，網美照絕對也是輕鬆get！

圖／取自FB:高家繡球花田 分享 facebook

5.宜蘭龜山島百合

身為宜蘭的地標，龜山島上也有萬種風情，四月份進入賞鯨的季節，島上的百合花也悄悄盛開了，賞鯨又能賞花，想必登島的最佳時機，大家應該都記好了吧！

圖／取自FB:東北角之友 分享 facebook

4.花蓮赤科山金針花

赤科山擁有最台最大面積的金針花海，每年到了花期總會吸引各地民眾朝聖，拍了美照搶在網路上打卡，如果還沒親眼見證過這金黃忘憂花海，不如趁這波花季趕緊出發吧！

圖／取自農業易遊網官網 分享 facebook

3.台東太麻里金針花季

八月到台東除了熱氣球嘉年華，別忘了太麻里還擁有金針花故鄉之稱，是花東欣賞金針花的熱點之一，上山的路上還能遠眺太平洋，海景搭配花海，CP值相當高，還能買些好吃的金針花乾回來享用。

圖／取自FB:台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處 分享 facebook

2.花蓮六十石山金針花

身為花東三大金針花熱點之一，六十石山海拔約800公尺，一路蜿蜒上去，眼前突然一片豁然開朗，出現一大片金針花海，這片金色地毯，甚至吸引法國藝術家留下入睡的小女孩畫作，如果有機會留下來欣賞夜景，金黃花海上一片星光夜空，又是一番奇景。

六十石山-鹿蔥亭。圖／取自花東縱谷國家風景區官網 分享 facebook

1.新北市雙溪荷花

荷花盛開，成為雙溪一大兩點之一，大片荷花池及一旁的屋舍，形成一股田園風光，隨著和花季登場，新北市也規劃一系列活動，先前特別堆出夜間賞蓮，利用睡蓮晚間持續綻放的特性，在睡蓮池點燈，透過燈光變化，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍。

圖／取自FB:新北市雙溪區公所-雙溪荷所在 分享 facebook

十大賞花熱點。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月11日至2019年09月08日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台賞花熱點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」