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《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖sonia090909gp

你是忘記了，還是害怕想起來.？一個以白色恐怖時代為背景的遊戲「返校」被翻拍成電影，9/20才剛上映兩週不到，票房就已逼近2億.，一躍成為今年最夯的國產電影。討論電影情節之餘.，許多人也開始挖掘返校中的「翠華中學」到底是在哪裡拍攝的，深入挖掘後ReadyGo不只要來揭曉返校取景的地點，還要順便介紹7個廢墟系IG打卡祕密景點，一起看下去～

私立志成高級商工職業學校

「返校」由台灣國產手機遊戲改編而成，劇組為了呈現最貼近遊戲的原始場景，花了8個多月，找了30多間廢棄校園，終於找到還原度最高的「翠華中學」，也就是民國90年停止招生的屏東縣私立志成高級商工職業學校。不敵少子化廢校18年，因為法令不完備至今仍未清算的志成商工隨著電影「返校」的爆紅成為年度最夯的名校，電影中包括教室走廊、禮堂、生物教室、防空洞、校長室、樹林等場景都是在這裡以不破壞建築物的前提下精心打造的。

圖/IG@detentionthemovie
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圖/IG@sonia090909
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▏景點地址：屏東縣潮州鎮彭城路315號

樹林廢墟

過去曾是公路局台汽客運樹林機料廠，總面積近9萬平方公尺，約等於2萬7000坪，荒廢之後成為許多生存遊戲玩家的秘密樂園，也有攝影師會來到樹林廢墟拍攝人像，或是在牆面上塗鴉創作。不過想來探險的話建議穿包鞋，盡量不要讓腳趾露在鞋外，否則可能會踩到尖銳物品而受傷，另外行走時也要注意上方年久失修而生鏽的鐵架，以及腳下以前玩家留下的BB彈，一個不注意滑壘可就不好玩了！

圖/IG@sanlee_0621
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圖/IG@ab163523
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▏景點地址：新北市樹林區中正路245號對面

碩仁國小

位於宜蘭線和平溪線鐵路的交會點，早期的三貂嶺以盛產煤礦而著名，在最巔峰的時期產值甚至超越我們所熟知的金瓜石，而碩仁國小在當時是三貂嶺唯一的小學，學生人數眾多，後來在煤礦產業沒落和人口外移的雙重打擊下走向廢校之路。廢校後的第27年，瑞芳社區大學成立了三貂嶺文史工作站，推動地方文史重建，讓碩仁國小在隱身了近30年後重回世人的視野，結合藝術、歷史、自然等元素，以大自然的教室之名重獲新生。

圖/IG@nisaaa1221
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▏景點地址：新北市瑞芳區魚寮路146號

車埕林班道

說到台灣林木葉，很多人直覺地想到阿里山，其實在集集線的終點站—車程也是撐起台灣經濟的木業重鎮，日本明治神宮的建材就是從車埕這個小鎮運出去的喔！由孫海創立的振昌木業是當時車程最大的企業，也是台灣最大的木料供應商，最近幾年孫家第三代經營者推動企業轉型，加入觀光的元素，打造林班道商圈吸引外地民眾前來觀光消費。

圖/IG@orzpp1997529
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※注意：照片中的合板廠屬於私人產權地，並未對外開放，若有前往攝影需求請事先提出申請，非經管理單位同意，不得擅自進入工廠內部，否則將移送法辦。

▏景點地址：南投縣水里鄉車埕車站旁邊

大坑嶺秀別墅

112戶門窗的灰色建築整齊的座落在大坑山頭，建築被層層綠色草皮覆蓋.，原本預計要在這裡打造豪宅別墅社區，卻因為建商資金周轉不靈倒閉停建而荒廢.，產權歷經3次法拍，曾經一度聽說要改建成遊樂園.，最終還是不了了之。由於傳出許多繪聲繪影的傳言，加上多年無人管理且位在貴城巷，大坑嶺秀別墅又被人稱做「台中鬼城」。

圖/IG@shaopu_0428
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圖/IG@look1221
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※注意：這裡屬於私人土地，未經許可不得擅自闖入

▏景點地址：台中市潭子區潭興路一段17巷35之8號

十二寮天主教堂

坐落在新竹峨嵋鄉也湖畔和樹叢雜草中的十二寮天主教堂有著獨特的地中海式建築和西班牙紅瓦屋頂，早期因為是發放美援物資的主要場所，聚集了許多教徒、人潮，美援撤離後便逐漸沉寂。這幾年吹起的廢墟打卡熱潮讓這座富有破舊牆垣、援拱門廊、十字架、圓形鏤窗等廢墟必備特色的天主教堂再次翻紅，也吸引了許多新人前來拍攝婚紗，IG打卡人數更是直破天際。

圖/IG@ola90311
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圖/IG@chichu520
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▏景點地址：新竹縣峨眉鄉竹49鄉道

阿根納造船廠

時代的變遷帶走了阿根納造船廠曾經的輝煌，使他面臨的遭到拆除毀壞的困境，所幸因為文化資產保護意識得以留存，殘破的外觀造就了另一種缺陷、雜亂的美感，意外地適合拍照打卡，就連以《美國隊長》、《復仇者聯盟》等超級英雄系列走紅的好萊塢男星克里斯艾文（Chris Evans）曾祕密來台拍攝電玩廣告。

圖/IG@alice821204
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圖/IG@kiccy.26
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▏景點地址：基隆市中正區正濱路116巷75號

鯊魚墳場

就位在東海商圈旁，卻連當地人都未必知道的祕密打卡點，鯊魚墳場的鯊魚是周圍餐廳歇業後遺留下來的裝飾品，散落在空地上就像擱淺的鯊魚，幾年風吹日晒雨淋的侵蝕下逐漸變得破碎.，使得原本完整的鯊魚讓原本就破損的鯊魚群更顯得頹廢，或許再過幾年鯊魚墳場就不復存在.，若是來台中有安排東海商圈或東海藝術村的行程，也可以順道來觀賞一下這凋零的美感.。

圖/IG@irenejian
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圖/IG@hanrong___
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▏景點地址：407台中市西屯區國際街60號（東海國小旁）

延伸閱讀>>老屋控看過來！老宅翻新旅店、老屋咖啡廳＆景點懶人包推薦

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