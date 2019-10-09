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鮑魚雞湯、神級黑牛隨你嗑！ 20大「高端BUFFET」幸福吃到飽

2019-10-09 12:03DailyView 網路溫度計提供

吃到飽BUFFET」是許多網友熱愛的餐廳，用定量的價格就能吃到海量的食物，超高CP值讓人不禁熱衷研究怎麼吃最夠本。

而在吃到飽餐廳的戰場中，家家都有自己的強項和賣點，有的重視食材高不高檔，有的則是把整個大海裡能吃的都帶上岸來給你（誇張），還有主打吃健康養生、異國情調，雖然眼花撩亂，但來到餐廳的那一刻，總是讓人好興奮哪！

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出2019年06月19日至2019年09月16日，共三個月區間的《網路口碑－吃到飽餐廳》Top 20，準備好你的胃，來看看他們最物超所值的嗑點是什麼。

圖／國賓大飯店、台北寒舍艾美酒店、饗食天堂
圖／國賓大飯店、台北寒舍艾美酒店、饗食天堂
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第10名：台北凱撒大飯店-Checkers

凱撒大飯店的吃到飽餐廳「Checkers」，不只餐點種類多樣，還有各式異國風味，更有不少料理是現場烹調的，有時Checkers還會根據季節不同推出特色料理，例如今年草莓季時還有數十種特色美食，各式各樣的主題，讓老顧客們吃幾年都不膩，永遠有新鮮感。

圖／台北凱撒大飯店 Caesar Park Taipei FB
圖／台北凱撒大飯店 Caesar Park Taipei FB
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第9名：台北國賓飯店-明園西餐廳

老字號的國賓大飯店裡頭的明園西餐廳，餐點種類繁多，招牌特色就屬日式生魚片吧台及現切牛排區，大口吃肉讓人口腹之慾得到踏實的滿足感，還有不少愛喝湯的人特別激推明園的湯品區，喝一口主廚精製的熱湯，暖胃也暖心啊！到2019/12/31日為止，當月壽星平、假日午晚餐時段享有全桌85折優惠喔（限10人以下訂位）！

圖／國賓大飯店 FB
圖／國賓大飯店 FB
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第8名：果然匯

誰說吃到飽就是要大魚大肉？在果然匯裡面，可以吃到美味的蔬食料理，餐廳用台灣本地當令食材，將豐富蔬果和自然食材融合在一起，研發出健康美味的蔬食佳餚，吃素的饕客也能享受吃到飽的過癮，平常吃葷食習慣了的人，也會為之深深著迷！

圖／果然匯官網
圖／果然匯官網
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第7名：欣葉日本料理

日料控肯定會在主打「讓客人一次嚐遍各式日本料理」的欣葉裡面嗑得心花怒放，滿坑滿谷的日式料理吃到飽，無論是壽司、生魚片、燒烤、海鮮、小缽、土瓶蒸、天婦羅、和菓子，想得到的日料一次就能全吃到，更重要的是量大味美，食材新鮮是基本，精緻度也是表現得相當完美呀！

圖／欣葉日本料理 FB
圖／欣葉日本料理 FB
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第6名：漢來海港餐廳

熱愛吃海鮮的人，一定會愛死漢來海港餐廳，他們家最打動人心的招牌，就是新鮮豐富的海鮮食材，成堆像山一般映入眼簾的肥美蟹蟳、生魚片等等，還有花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝，種類豐富度堪稱全台第一名，讓人心甘情願把膽固醇拋諸腦後，不顧痛風先嗑再說！

圖／漢來海港自助餐廳 FB
圖／漢來海港自助餐廳 FB
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第5名：台北遠東大飯店-遠東cafe

遠東Café的自助Buffet有中、義、日等十大主題美食，再加上餐廳的時尚氛圍及從窗戶望出去的景觀，深受許多網美的喜愛，餐點方面無論是中式還是西式，從主食到甜點也都相當有水準，完全可以滿足挑嘴人的刁嘴，也難怪能夠成為網友心目中CP值非常高的吃到飽餐廳之一。

圖／Shangri-La Taipei 香格里拉台北遠東國際大飯店 FB
圖／Shangri-La Taipei 香格里拉台北遠東國際大飯店 FB
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第4名：寒舍艾美-探索廚房

提到好吃又大方的Buffet，一定會想到寒舍艾美酒店的「探索廚房」，他們最大的賣點就是高檔的食材，從鮑魚、安格斯黑牛排到伊比利炸豬排，還有現烤舒芙蕾、炒螃蟹等等，高品質的肉類海鮮全部都能吃到飽，還有一整顆鮑魚泡著的燉雞湯，不餓個三天三夜再踏進去，實在太浪費啦！

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店 FB
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店 FB
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第3名：饗饗INPARADISE

饗饗是全台北市最高的Buffet吃到飽餐廳，同時也是饗食天堂升級版的品牌，可以一邊用餐一邊用「上帝視角」俯瞰台北的藍天或夜空，眺望101美景，最特別的就是每個美食區主打「每區都是一間獨立餐廳」，從生食、燒烤、鍋物、海鮮、酒水飲料、甜點，讓人嘆為觀止百分百滿足！

圖／饗饗官網
圖／饗饗官網
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第2名：Mega 50（50樓cafe）

全國最高自助餐廳，位在新北地標、全國第五高百揚大樓（板橋大遠百旁）最頂層50樓的Mega 50，是一間既能滿足五臟廟，又能滿足視覺感官的吃到飽餐廳，擁有無敵美景及海陸百匯，主廚用心準備的菜餚搭配完美遼闊的視野，無論日景還是夜間燈火，都讓人感到驚豔不已！

圖／50樓Cafe 自助餐廳 FB
圖／50樓Cafe 自助餐廳 FB
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第1名：饗食天堂

喜歡吃吃到飽的人，對饗食天堂肯定不陌生，包山包海的各種美食上了餐檯，讓人光是看著就好滿足。

饗食天堂更是顧及饕客們熱愛嚐鮮的口味，幾乎每一天都會變化菜色，讓你每一次光顧都能享用到和前一次完全不撞菜的美味，近幾年饗食天堂在食材方面也進行升級，有了更多的必吃品項，像是嫩煎干貝、香煎天使紅蝦、法式羊肩排、焗烤生蠔、和牛握壽司、龍膽石斑湯等高檔菜色，幾千元就能吃到星級菜式，心靈負擔根本是零！

圖／國賓大飯店 FB
圖／國賓大飯店 FB
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圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月19日至2019年09月16日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『吃到飽BUFFET』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

吃到飽海鮮美景牛排
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