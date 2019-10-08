想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

根據「趣吧！」的問卷調查，有高達 90% 的客群對登山健行有興趣，其中80%為女性，年齡層位於21~50歲之間，以居住於大台北地區為主，其次為台中、桃園、高雄，其中60%有平時爬山興趣，且高達 90% 對登上百岳有興趣，其中30%以登上百岳為夢想目標！

登山新手問答全指南：

怎麼踏出登山第一步？

- 擔心體能不足20%

- 擔心行程+裝備花費太高13%

- 擔心登山裝備準備10%

- 擔心找不到同行山友10%

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各位登山新手！以上的問題是不是就是你遲遲未踏入登山行列的問題呢？不要怕，就讓達人來幫忙解決你的問題，選擇適合你的登山路線，一起來看看吧！

Q：平常沒有登山的習慣可以登山嗎？

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其實身在多山的台灣，就算沒有固定登山的習慣，還是時不時都會到郊外健行，因此如果想要開啟登山第一步的話，其實只要維持健行的習慣，選擇較簡單的登山入門行程，在登山前更多加一些訓練，登山並不是遙不可及的喔！

Q：不知道登山入門路線怎麼挑選？

身為沒有登山經驗的登山入門新手，達人推薦大家可以從登山野營路線開始走起，這類登山路線比一般健行小有難度，行前準備也需要體力訓練，但是會比其他台灣百岳還來得容易一些，是登山入門首選的路線。

▲登山入門新手路線-奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果想第一次就挑戰台灣百岳的話也沒問題，達人推薦可以走雪山、玉山、奇萊南華這三條登山入門路線，以奇萊南華為例，它的海拔3,184公尺，沒有斷崖峭壁、路線又較為平緩，讓這兩座百岳都被登山客稱為台灣最親民的百岳，難度不會太高，又可以完成你的百岳登山夢，是不是很棒呢？

▲登山入門新手路線-嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果想試試看有一點難 ▲登山入門新手路線-嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook 度的登山入門路線，那就非台東嘉明湖莫屬啦！建議登山新手們，可以參加嘉明湖四日的登山行程，減緩每日攀升高度，放慢登山的節奏，慢慢體會嘉明湖登山的風景。

：不知道登山裝備怎麼準備？

▲登山入門新手準備-登山裝備。（圖／Pixabay） 分享 facebook

＊選擇舒適、容易排汗的衣物，並採用米色、咖啡色、綠色或黑色等接近自然及大地顏色的衣物

＊預防山區多雨、多變的氣候狀況，應準備防水、防曬、保暖等衣物及用品。

＊選擇較輕巧舒適的登山鞋；厚重的靴子或深刻紋的鞋底，容易使土壤緊實並破壞步道，應視必要穿著。

＊戴護膝、登山杖、頭燈、手電筒、地圖及指北針等定位定向工具

＊攜帶信號鏡、低音哨、螢光背心及手機或無線電對講機、繩索等求救物品，確保遊程的安全。

除了以上這些基本的登山裝備之外，其實許多登山行程也會有行前說明會或是登山課程，讓登山入門新手可以在登山前，好好仔細了解並檢視一下自己的登山裝備，大家可以不用太過於擔心喔！

Q：擔心登山山屋／帳篷住宿品質？

出門在外，即使是登山也想住在乾淨的地方，如果你是第一次挑戰登山，還是想住在比較舒適的地方，達人建議可以走有搭配民宿的登山路線，整體登山節奏也比較緩，很適合剛開始登山的新手們，不需要奔波趕路，也能有必較好的休息時間來調適身體。

如果可以接受的話，其實現在的山屋也都很乾淨舒適了，像是雪山三六九山莊，是通舖式山屋，有鋪設海綿軟墊，也可視個人需求自行準備睡墊，基本上住個一晚體驗都還是蠻舒適的，是大多數登山客的首選。

Q：湊不足一團登山山友或跟團有壓力？

A：其實現在有許多兩人成行的小包團登山行程，不但有專業教練帶領，更能依照你的速度來調整登山節奏，讓你不怕找不到一群山友，或者跟團又怕會拖累別人！

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登山新手問答全指南（二）

登山進階知識懂多少？

- 登山路線難易判斷11%

- 是否含交通15%

- 嚮導資歷14%

- 嚮導團員比例11%

- 是否提供免背免備11%

- 價格誘因影響比重低

Q：想挑戰更難的登山路線？

▲登山推薦路線-新竹大霸尖山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果以上這幾條登山入門路線都已經挑戰過了，不妨可以往更高難度的登山難度，挑戰路程崎嶇且單日路程較長的專業路線，需要有足夠的體力，適合已經有豐富登山經驗，還想要挑戰更高難度高山的專業登山客！

Q：是否有專業嚮導帶團？

▲登山教練與經驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

根據登山難度的不同，所需要準備的知識與裝備也越多，建議選擇登山行程時，一定要注意帶團教練團隊是否有豐富的戶外經驗，是否擁有戶外救護救難、野外求生、山野打獵、水上救生、戶外攀岩、新路線探勘等專業技能，最重要的是，是否能夠細心注意每位團員，掌握登山團隊的狀況。

Q：登山計畫更上一層樓

前面提過大家可能會有的登山新手煩惱，其實就算是登山進階好手，對於不熟悉的路線也會需要做功課，因此現在不少登山行程都會提供登山教學講座，或是行前體能訓練課程，提供租借裝備服務的知識，讓登山進階好手能夠征服更多台灣百岳登山路線！

▲登山推薦專區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

看完以上的登山心聲和QA之後，是不是對於登山有更進一步的了解了呢？無論你是沒有經驗的登山新手，或是想要更一進步挑戰登山進階路線的專業登山客，應該都可以從這邊找到解答，準備好就在2020山脊年展開你的登山夢吧！

想知道更多登山健行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」