一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

泰式料理、補身雞湯、燒烤等，想不到這些印象中的聚餐美味通通可以一個人獨享？看中現代人的獨食風潮， 越來越多店家推出專為一個人設計的套餐，讓你再也不必呼朋引伴隨時想吃就吃

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★老椰兄 新泰式料理（ATT大直店）

因緣際會品嚐到泰國料理便愛上，讓店主人博勳多次前往泰國學習料理，3年多前便以此跨足餐飲業，在捷運中山站周邊推出主打一個人的平價泰式料理，先後接連開設中山店、南京店。今年中旬，椰兄升級進駐大直ATT，以氣派時尚的空間景觀，提供適合家庭與一人享用的套餐設計。店內主要供應泰式鴛鴦鍋、定食與泰式風味煎炸，以泰國進口的香水椰製成的椰子冰淇淋，更是招牌必點甜品。其中，個人鴛鴦鍋提供新加坡叻沙、泰式酸辣、椰奶與檸檬香茅等4款南洋風味湯底，即使是一個人，也能獨享雙重風味。

泰式酸辣椰奶鴛鴦鍋616元／店內推出298元起跳的南洋鍋物料理，除了可增加湯底風味升級鴛鴦鍋，另可加價升級肉品、海鮮拼盤雙重享受的澎湃鍋物。套餐副食則有泰國香米飯、泰國媽 媽麵與泰國河粉等選擇，讓人盡享泰式風味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中山區敬業三路123號6F-5（ATT 4 Recharge）

電話：（02）7707-6860





★龍涎居好湯

因看中一人獨食風潮，讓開業將近20年的龍涎居雞膳食坊，顛覆品牌型態、推出主打一人套餐的文青感二代店「龍涎居好湯」。店內的個人式套餐由湯品、雞種、主食與私房小菜搭配組成，湯品主推何首烏雞湯、蛤蜊雞湯等風味，雞種則供應土雞腿、超嫩腿2種肉質選擇，主食有雞汁飯、清麵線與麻油乾麵線，最後可依個人喜好搭配私房菜升級豐盛套餐。店家9月底接續於桃園中壢開設二店，不可錯過。

豐盛套餐360元／何首烏雞湯（土雞腿）、麻油乾麵線與豆干滷蛋、松露杏鮑菇等2道私房小菜的 餐組合。以中藥材、枸杞、紅棗與自家配方熬煮的何首烏雞湯香醇順口，選用黑羽土雞的土雞腿則帶有嚼勁口感。點購套餐另附自製飲品秘蜜洛神飲。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區永康街10巷2號1F

電話：（02）3393-3899





★燒肉LIKE（京站店）

來自東京的排隊燒肉名店「燒肉LIKE」，主打一個人也能吃燒肉，以單人烤爐搭配個人份餐點，讓燒肉控一個人也能夠盡情吃肉，秉持著快速、高CP值等特點廣受歡迎，在日本已開設7間分店。今年4月下旬來台插旗台北京站，不管是一人獨享或與朋友相約嚐鮮，都能感受到一人燒烤的樂趣與魅力。繼京站首店之後，近來接續進軍中和拓展二店，勢必又將掀起一波熱潮。

店內提供個人平價大份量套餐，CP值爆表。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1F（京站時尚廣場）

電話：無





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