親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

MLB季後賽／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

不是用罐頭！網友刷錯負評 廟口紅茶喊冤：花生湯熬7小時

一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

2019-10-08 08:59Taipei Walker

泰式料理、補身雞湯、燒烤等，想不到這些印象中的聚餐美味通通可以一個人獨享？看中現代人的獨食風潮， 越來越多店家推出專為一個人設計的套餐，讓你再也不必呼朋引伴隨時想吃就吃

分享

★老椰兄 新泰式料理（ATT大直店）

因緣際會品嚐到泰國料理便愛上，讓店主人博勳多次前往泰國學習料理，3年多前便以此跨足餐飲業，在捷運中山站周邊推出主打一個人的平價泰式料理，先後接連開設中山店、南京店。今年中旬，椰兄升級進駐大直ATT，以氣派時尚的空間景觀，提供適合家庭與一人享用的套餐設計。店內主要供應泰式鴛鴦鍋、定食與泰式風味煎炸，以泰國進口的香水椰製成的椰子冰淇淋，更是招牌必點甜品。其中，個人鴛鴦鍋提供新加坡叻沙、泰式酸辣、椰奶與檸檬香茅等4款南洋風味湯底，即使是一個人，也能獨享雙重風味。

泰式酸辣椰奶鴛鴦鍋616元／店內推出298元起跳的南洋鍋物料理，除了可增加湯底風...
泰式酸辣椰奶鴛鴦鍋616元／店內推出298元起跳的南洋鍋物料理，除了可增加湯底風味升級鴛鴦鍋，另可加價升級肉品、海鮮拼盤雙重享受的澎湃鍋物。套餐副食則有泰國香米飯、泰國媽 媽麵與泰國河粉等選擇，讓人盡享泰式風味。
分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市中山區敬業三路123號6F-5（ATT 4 Recharge）

電話：（02）7707-6860


★龍涎居好湯

因看中一人獨食風潮，讓開業將近20年的龍涎居雞膳食坊，顛覆品牌型態、推出主打一人套餐的文青感二代店「龍涎居好湯」。店內的個人式套餐由湯品、雞種、主食與私房小菜搭配組成，湯品主推何首烏雞湯、蛤蜊雞湯等風味，雞種則供應土雞腿、超嫩腿2種肉質選擇，主食有雞汁飯、清麵線與麻油乾麵線，最後可依個人喜好搭配私房菜升級豐盛套餐。店家9月底接續於桃園中壢開設二店，不可錯過。

豐盛套餐360元／何首烏雞湯（土雞腿）、麻油乾麵線與豆干滷蛋、松露杏鮑菇等2道私...
豐盛套餐360元／何首烏雞湯（土雞腿）、麻油乾麵線與豆干滷蛋、松露杏鮑菇等2道私房小菜的 餐組合。以中藥材、枸杞、紅棗與自家配方熬煮的何首烏雞湯香醇順口，選用黑羽土雞的土雞腿則帶有嚼勁口感。點購套餐另附自製飲品秘蜜洛神飲。
分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市大安區永康街10巷2號1F

電話：（02）3393-3899


★燒肉LIKE（京站店）

來自東京的排隊燒肉名店「燒肉LIKE」，主打一個人也能吃燒肉，以單人烤爐搭配個人份餐點，讓燒肉控一個人也能夠盡情吃肉，秉持著快速、高CP值等特點廣受歡迎，在日本已開設7間分店。今年4月下旬來台插旗台北京站，不管是一人獨享或與朋友相約嚐鮮，都能感受到一人燒烤的樂趣與魅力。繼京站首店之後，近來接續進軍中和拓展二店，勢必又將掀起一波熱潮。

店內提供個人平價大份量套餐，CP值爆表。
店內提供個人平價大份量套餐，CP值爆表。
分享

分享

【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1F（京站時尚廣場）

電話：無


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

泰式料理燒烤新加坡

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

2019-10-08 08:00

拿出你的iPhone 11！ 超廣角相機＆夜間模式 拍照就去這些地方

2019-10-05 21:00

小孩丟包出遊去！ 讓爸媽偷閒的北部「約會」必訪景點＆美食攻略

2019-09-28 09:03

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

IG排版色調推薦！ 打造滄桑感的5大「灰色系」必拍景點

2019-09-15 08:57

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

奢華地烤肉吧！ 海陸珍饈吃到飽 佳節享受秋令美味

2019-09-13 08:29

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00

文組不用怕！特搜5家絕對不會讓你倒「胃」口的實驗室餐廳

2019-09-10 10:08

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

酷夏吃冰喝涼各有特色！ 精選3家消暑又吸睛的舒適好空間

2019-08-26 09:01

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

2019-08-19 10:00

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10

【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

誰說公家機關就要死板板？　特搜全台５個特色公家機關

2019-08-13 09:06

一進門就卸下疲憊！ ３間隱身於北中南城市的療癒系優質旅宿

2019-08-13 08:02

肉羹、麵線、魚丸湯... 道道經典！ 台灣在地街頭小吃吃不停

2019-08-12 12:05
看更多

熱門文章

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

周末補班的療癒良方 用藝術狂歡的台北白晝之夜來了

2019-10-05 03:27

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

全台最華麗的藥局！擁有奢華感的玫瑰金旋轉樓梯　還可以放鬆喝咖啡、吃冰品

2019-09-30 00:23

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

南門市場變身「絕美12層樓文青風大樓」　模擬圖曝光，引入自然光與設計感一定超好拍

2019-10-05 13:11

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

拿出你的iPhone 11！ 超廣角相機＆夜間模式 拍照就去這些地方

2019-10-05 21:00

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00

小孩丟包出遊去！ 讓爸媽偷閒的北部「約會」必訪景點＆美食攻略

2019-09-28 09:03

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24

180度視野守護往來旅客 淡水長堤前賞景咖啡店

2019-09-30 11:02

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

2019-10-08 08:00

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

座位會旋轉！ 景觀庭園內有360度旋轉餐桌 南投土角厝水上餐廳嚐合菜

2019-09-27 15:31

假日玩樂新選擇！ 「苗栗X舊山線」鐵道自行車 飽覽山川景致

2019-09-27 10:00

一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

2019-10-08 08:59

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

這家最酥！超薄餅皮疊出滿滿層次，「咖啡口味」超人氣大推薦

2019-09-27 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top