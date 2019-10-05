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拿出你的iPhone 11！ 超廣角相機＆夜間模式 拍照就去這些地方

2019-10-05 21:00ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：katemowmow、yuio24413、_315607

iPhone 11正式登場.，支援了1200萬像素超廣角與廣角雙相機系統＆夜間模式，比起前一代的XR多出三種人像光線.，可以更清楚、精確的拍攝人物＆物體。同時也抓住用戶的痛點.，增加了自動偵測夜間模式的功能，一旦光線減弱，夜間模式就會立即開啟，黑夜也能拍得像白天，真的超強大！有了這麼厲害的手機當然不能只放在家裡當裝飾，帶出去狂拍美照才能讓錢花的值得啊～今天ReadyGo就來介紹10個需要廣角相機才能襯托你的美＆夜間拍攝、越夜越美麗的旅遊景點，內文還附iPhone 11相機拍攝功能解說喔！

＃廣角攝影

國旗屋米干米線

經營者是位名叫張老旺的國共內戰時滇緬游擊隊孤軍後裔，因先前多次在國慶日自發性舉行升旗典禮使得國旗屋聲名大噪，由一面面國旗所築起的簍空屋頂，當陽光灑落，耀眼的光芒映得青天白日滿地紅的色澤更加鮮明。iphone 11加強了相機的細部功能，就連背景的細節、文字都能完整呈現，將濃濃的眷村風味盡收在手機內，時不是還能拿出來回味。

圖/IG@molly888666
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▏景點地址：桃園市中壢區龍平路215號

▏營業時間：5：00–15：00（週四公休）

▏連絡電話： 03 466 6879

軟鞍八卦茶園

第一口就回甘！還記得徐若瑄早期拍攝的御茶園廣告嗎？廣告裡可以看見阿嬤們戴著斗笠採摘茶葉的辛勤模樣，也能看見他們熱情的招呼身影，這些片段就是在南投竹山「軟鞍八卦茶園」所拍攝的。聞著清新的茶香，拿起熱騰騰的新機，按下快門的瞬間，捕捉青綠色的茶園景緻，除了茶葉回甘，阡陌交錯的風景才是最讓人回味無窮的。

圖/IG@tracycycykao
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▏景點地址：南投縣竹山鎮大鞍里五寮巷12-1號

▏營業時間：9：00–17：00

▏連絡電話： 0923 862 762

朝霧碼頭

問問身邊的攝影愛好者最喜歡去哪裡取景，一定會有人跟你說就是朝霧碼頭～身為日月潭腹地最大的碼頭，在日出時分薄霧濛濛，雲霧繚繞創造朦朧的氛圍，總能讓人短暫地忘卻千頭萬緒的煩惱。因此，每天太陽尚未升起，就能看到碼頭上架設著一台台相機，攝影愛好者們爭奪著最佳拍攝角度，想要拍下最夢幻的日出，有了iphone11，不必再帶著大包小包的設備上山，只要把手機打橫，就能用超廣角鏡頭拍下太陽從壯闊的高山後方緩緩升起的剎那。

圖/IG@lilianwang_tw
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▏景點地址：南投縣魚池鄉中正路朝霧碼頭

▏連絡電話： 04 9285 5668

澄霖沉香味道森林館

國內第一座最大的沉香味道森林館園區有兼六園般日式禪風及生態景觀池的簡約風格，庭園中富含八十多種樹種可觀賞，號稱「台版兼六園」。偌大的園區最著名的拍攝點便是中間的愛心湖，從一旁的石頭步道，一步、兩步，走向愛心的中心點，就好像兩個愛人走向禮堂，準備在牧師前說出Yes I Do，許下對彼此一生的承諾，浪漫度破表。廣角相機最棒的地方就是拍照的時候不用一直往後退，每次看別人一直往後退都超怕他們跌到水裡的！此外，幫忙拍照的人也不必大聲的喊：「往左邊一點！、再往右一點點！」，超廣角相機功能真的是幫大家找回氣質的好夥伴啊！

圖/IG@yuio24413
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圖/IG@yuio24413
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▏景點地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

▏營業時間：8：00–17：30

▏聯絡電話：0800 755 755／05 622 5757

石門麻糬洞

原本是花蓮當地人才知道的秘境，卻因為好萊塢電影在此取景而意外爆紅，石門麻糬洞屬於火山岩塊，所以岩壁呈現黑色色澤。想在這兩塊高聳的岩塊中拍出天海一線的震撼效果，首先要爬過顛簸的岩石，好不容易千辛萬苦才到了絕佳拍攝位置的時候，時常都會因為後面還有一堆人在排隊要拍照而不敢拍太久，這時候就可以拿出iphone11，按下快門鍵左滑連拍，快速的變換姿勢，連續按著拍出一百張都沒問題，總能挑出一張滿意的照上IG打卡，想要呈現更俏皮的影片，還可以直接按右滑錄影，個人覺得超級方便！

圖/IG@_315607
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圖/IG@_____teatea
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▏景點地址：花蓮豐濱鄉台11線60公里處

＃夜間模式

豬鼻子漁港

豬鼻子漁港可愛的名字來自於岸邊有許多中間有兩個長橢圓形孔洞的消波塊，乍看之下就像一個又一個的豬鼻子.，他是鮮少人知道的秘境，就位在竹圍漁港後方，有點難找.，但看到這一大片可愛的豬鼻子就會立刻被融化，忘記找路的辛苦.。白天走可愛風的豬鼻子漁港到了夜晚，就變身幽靜的情侶約會景點，看著橘紅色的晚霞，更有一種空靈之感。

圖/IG@wendy_86413
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▏景點地址：桃園市大園區沙崙村1鄰10號(延著桃22鄉道)

十三層遺址

「礦山上的布達拉宮」、「台版天空之城」的美名都足以展現位在九份水難洞上方的十三層遺址令人炫目的景觀，不過據說它並不只有十三層，而是有十八層，因為容易讓人聯想到十八層地獄，被統稱為十三層遺址，真正的十三層遺址其實在雙溪牡丹。來九份遊玩，黑白夜交替後不妨往十三層遺址走走，回味歷史的遺跡，感受這壯麗的滄桑。過去的iphone夜景模式還不強大，新一代的iphone11加強了夜拍功能，夜拍的同時，就連層層綠樹的細紋都能拍得清晰。

圖/IG@vicky_cheng1204
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圖/IG@catmera_film
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▏景點地址：新北市北部濱海公路81公里

香山濕地

若要說北台灣最珍貴地生態保育地，非香山濕地莫屬，雖多樣性不高，數量卻十分龐大，孕育了魚、蝦、蟹、螺、貝等與多毛類底棲生物，是一座國家級地重要濕地。大量的底棲生物也提供了每年南來北往的候鳥不虞匱乏的食物，根據新竹市野鳥學會多年來的調查，已紀錄的鳥種更超過320種。濕地內還有個絕美的香山沙丘，由於是濱海保護區，需要經過特別申請才能進入，蔓荊、馬鞍藤、濱刺麥等植物點綴了沙丘上的綠意，絕對值得一訪，畢竟台灣不是能輕易看見小沙漠的地方呀！

圖/IG@katemowmow
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圖/IG@shih.shin
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▏景點地址：新竹市光復路二段 246 號 4 樓之 1

▏連絡電話：03 572 8675

鯉魚潭水庫

第一眼看到鯉魚潭水庫，認真的被眼前壯觀又帶有科幻感的情景給驚豔了一下，它是全台唯一個鋸齒溢流堰，也是中部平原最大的水庫，大台中地區的大半水源都來自於此。白天或許還沒太多感覺，但晚上看水庫洩洪，白色的水流就好似雲煙飄散在空中，營造出若有似無的幻影，同樣也是許多人取景的必備景點。

圖/IG@shennobu
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圖/IG@lilianwang_tw
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▏景點地址：苗栗縣三義鄉鯉魚潭村三櫃106號

▏營業時間：6：00–18：00

▏連絡電話：03 788 1130

宮原眼科

根據網路統計，全台前10大夜拍景點，台中宮原眼科榜上有名。由日治時代臺中規模最大的眼科診所所改建成冰品店的宮原眼科，內部裝潢使用了挑高的設計，近似哈利波特內霍格華茲學院的場景，以木頭建造的書架和櫃子營造出一種特有的質感美。它的屋頂採用透光玻璃，白天時光線自然引進，一邊看著華麗的室內設計、一邊吃的可口的甜點，還能感受陽光灑落穿透天花板的巧思。到了夜晚，橘黃色的光線襯托出百年建築的老舊百年建築的老舊氣息，路燈交錯出的光線，彷彿是演唱會上為偶像應援的手燈.，在為時代留下的遺跡喝采。或許有人會擔心夜拍光線會有過度曝光的.，但經過蘋果內部不斷的修正、調整後的 iphone 11 已經少了過度曝光的窘境，反而能更細緻的捕捉聚焦的燈光.。

圖/IG@photoyakisaba
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▏景點地址：臺中市中區中山路20號

▏營業時間：10：00–22：00

▏連絡電話：04 2227 1927

延伸閱讀>>IG色調排版景點推薦！免濾鏡也能打造滄桑感的灰色景點特輯

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濕地秘境竹山

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