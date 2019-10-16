北竿海景、大溪老街最迷人！小鎮電子護照「集滿獎」頭獎得主熱愛台灣美景

連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook

台灣的每一個小鎮，都有其獨特魅力，在不同的季節、年齡造訪，或是與不同的旅伴同行，都會有不一樣的旅遊體驗和感受。交通部觀光局將2019年訂為「小鎮漫遊年」，特別聯合縣市政府及各鄉鎮，共同推出台灣40經典小鎮系列活動；不僅發行豐富實用的《台灣小鎮靚點漫遊護照》，還特別舉辦「集好獎」和「集滿獎」的集章抽獎活動。在本次的集章抽獎活動中，成功集滿40個小鎮章的參加者共有94位，其中獲得電子護照「集滿獎」頭獎現金5萬元的林献章，大方分享他精彩的集章之旅。在屏東從事工業製造的林献章，平時就很喜歡在休假時出外旅遊，幾乎跑遍台灣各地，對小鎮的美景風光印象深刻。經由朋友分享活動訊息，他開始著手規劃集章行程，大部分是自己完成，也有與朋友協力合作，總共花費了2個月的時間，終於集滿全數的40小鎮章。

因為工作排班的關係，林献章大多是在平日集章，主要搭乘大眾交通工具前往，本島是搭火車和客運，離島則是搭飛機和船班，平均1天跑2個小鎮。集章路線從屏東出發，先將南部地區的小鎮集完，再繼續北上集章，最後才往東部和離島出發，一步一腳印完成集章任務。

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北竿海景最動人 大溪老街好懷舊

走完全台40個小鎮後，連江北竿的海岸美景和戰地風情，以及桃園大溪的自然風光與老街建築，都讓林献章印象非常深刻。北竿芹壁依山而建的石造建築，搭配一旁的壯麗山海景致，交織出馬祖最美麗的閩東建築聚落，還有人將芹壁與愛琴海的山城並論。

連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook

連江北竿的「戰爭和平紀念公園」。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook

大溪則是桃園最早發展的地區，老街上有許多巴洛克式建築，保留華麗的立面牌樓、中西合璧的雕刻圖騰等特色，是大溪老街最獨特的一頁風景，洋溢濃厚的懷舊氛圍。

大溪老街。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook 提及最難集得的小鎮章，他認為是花蓮鳳林，除了交通較不便之外，他對集章點的所在地區也不熟悉，因此花了較多時間取得鎮章。不過也因為集章活動，林献章才有機會造訪去年才重新啟用的花蓮「林榮新光火車站」，整座宛如翅膀造型的綠建築站體，在藍天綠地的襯托之下，顯得格外耀眼，令他驚豔不已。

林榮新光火車站。（圖片提供／林献章） 分享 facebook

花蓮鳳林的「林田山林業文化園區」。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook 此外，林献章也特別提醒，在出外旅遊的過程中，一定要具備「處理危機的能力」。接著分享他之前到台中新社集章的經驗，第1次去的時候，店家還沒有電子集章的QR code，只好無功而返；第2次和朋友再造訪，剛好遇上車子發不動的狀況，雖然有順利集到章，但是造成後面行程的延誤，許多景點都沒有玩到，真的很可惜。

台中新社的「沐心泉休閒農場」。（圖片提供／欣傳媒） 分享 facebook 雖然林献章以前就曾去過大多數的小鎮，但是這次再舊地重遊，發現許多景點、店家都與以往大不相同，讓他重新認識台灣小鎮的魅力。這次幸運地獲得電子版「集滿獎」頭獎現金5萬元，林献章計畫要將這筆獎金納入下次的旅遊基金，繼續發掘更多的台灣在地之美！

文／周惠儀

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