親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

擺明給韓國瑜自生自滅？ 她說國民黨有兩廢

北竿海景、大溪老街最迷人！小鎮電子護照「集滿獎」頭獎得主熱愛台灣美景

2019-10-16 15:23欣傳媒

連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒）
連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒）
分享

台灣的每一個小鎮，都有其獨特魅力，在不同的季節、年齡造訪，或是與不同的旅伴同行，都會有不一樣的旅遊體驗和感受。交通部觀光局將2019年訂為「小鎮漫遊年」，特別聯合縣市政府及各鄉鎮，共同推出台灣40經典小鎮系列活動；不僅發行豐富實用的《台灣小鎮靚點漫遊護照》，還特別舉辦「集好獎」和「集滿獎」的集章抽獎活動。在本次的集章抽獎活動中，成功集滿40個小鎮章的參加者共有94位，其中獲得電子護照「集滿獎」頭獎現金5萬元的林献章，大方分享他精彩的集章之旅。在屏東從事工業製造的林献章，平時就很喜歡在休假時出外旅遊，幾乎跑遍台灣各地，對小鎮的美景風光印象深刻。經由朋友分享活動訊息，他開始著手規劃集章行程，大部分是自己完成，也有與朋友協力合作，總共花費了2個月的時間，終於集滿全數的40小鎮章。

因為工作排班的關係，林献章大多是在平日集章，主要搭乘大眾交通工具前往，本島是搭火車和客運，離島則是搭飛機和船班，平均1天跑2個小鎮。集章路線從屏東出發，先將南部地區的小鎮集完，再繼續北上集章，最後才往東部和離島出發，一步一腳印完成集章任務。

北竿海景最動人  大溪老街好懷舊

走完全台40個小鎮後，連江北竿的海岸美景和戰地風情，以及桃園大溪的自然風光與老街建築，都讓林献章印象非常深刻。北竿芹壁依山而建的石造建築，搭配一旁的壯麗山海景致，交織出馬祖最美麗的閩東建築聚落，還有人將芹壁與愛琴海的山城並論。

連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒）
連江北竿的「芹壁聚落」。（圖片提供／欣傳媒）
分享

連江北竿的「戰爭和平紀念公園」。（圖片提供／欣傳媒）
連江北竿的「戰爭和平紀念公園」。（圖片提供／欣傳媒）
分享

大溪則是桃園最早發展的地區，老街上有許多巴洛克式建築，保留華麗的立面牌樓、中西合璧的雕刻圖騰等特色，是大溪老街最獨特的一頁風景，洋溢濃厚的懷舊氛圍。

大溪老街。（圖片提供／欣傳媒）
大溪老街。（圖片提供／欣傳媒）
分享
提及最難集得的小鎮章，他認為是花蓮鳳林，除了交通較不便之外，他對集章點的所在地區也不熟悉，因此花了較多時間取得鎮章。不過也因為集章活動，林献章才有機會造訪去年才重新啟用的花蓮「林榮新光火車站」，整座宛如翅膀造型的綠建築站體，在藍天綠地的襯托之下，顯得格外耀眼，令他驚豔不已。

林榮新光火車站。（圖片提供／林献章）
林榮新光火車站。（圖片提供／林献章）
分享

花蓮鳳林的「林田山林業文化園區」。（圖片提供／欣傳媒）
花蓮鳳林的「林田山林業文化園區」。（圖片提供／欣傳媒）
分享
此外，林献章也特別提醒，在出外旅遊的過程中，一定要具備「處理危機的能力」。接著分享他之前到台中新社集章的經驗，第1次去的時候，店家還沒有電子集章的QR code，只好無功而返；第2次和朋友再造訪，剛好遇上車子發不動的狀況，雖然有順利集到章，但是造成後面行程的延誤，許多景點都沒有玩到，真的很可惜。

台中新社的「沐心泉休閒農場」。（圖片提供／欣傳媒）
台中新社的「沐心泉休閒農場」。（圖片提供／欣傳媒）
分享
雖然林献章以前就曾去過大多數的小鎮，但是這次再舊地重遊，發現許多景點、店家都與以往大不相同，讓他重新認識台灣小鎮的魅力。這次幸運地獲得電子版「集滿獎」頭獎現金5萬元，林献章計畫要將這筆獎金納入下次的旅遊基金，繼續發掘更多的台灣在地之美！

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

大溪老街美景護照

欣傳媒

透過旗下網路平台、實體出版、講座活動、旅遊行程的結合，將世界各地的旅遊態度、達人體驗、主題旅遊、玩樂指南傳遞到網友與消費者面前。透過話題操作和跨越虛實旅遊社群的行銷擴散力，讓欣旅遊跟你一起開創旅遊新視野！
WEB：欣傳媒官網 ｜ FB：欣傳媒粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

鮑魚雞湯、神級黑牛隨你嗑！ 20大「高端BUFFET」幸福吃到飽

2019-10-09 12:03

一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

2019-10-08 08:59

想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

2019-10-08 08:00

拿出你的iPhone 11！ 超廣角相機＆夜間模式 拍照就去這些地方

2019-10-05 21:00

相機先食再說！ ７家超人氣拍照打卡店點點名

2019-10-02 11:02

小孩丟包出遊去！ 讓爸媽偷閒的北部「約會」必訪景點＆美食攻略

2019-09-28 09:03

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

IG排版色調推薦！ 打造滄桑感的5大「灰色系」必拍景點

2019-09-15 08:57

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

奢華地烤肉吧！ 海陸珍饈吃到飽 佳節享受秋令美味

2019-09-13 08:29

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00

文組不用怕！特搜5家絕對不會讓你倒「胃」口的實驗室餐廳

2019-09-10 10:08

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

酷夏吃冰喝涼各有特色！ 精選3家消暑又吸睛的舒適好空間

2019-08-26 09:01

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

2019-08-19 10:00

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10

【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00
看更多

熱門文章

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

假期怎麼玩！桃園７大打卡秘境景點陪你好玩、好拍過假期

2019-10-10 10:00

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

鮑魚雞湯、神級黑牛隨你嗑！ 20大「高端BUFFET」幸福吃到飽

2019-10-09 12:03

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

彰化新景點！純白系「白色海豚屋」雙十連假限定開放　大片綠草皮＋吹海風超療癒

2019-10-08 15:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

2019-10-12 15:32

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

餐桌驚喜千變萬化 順德菜在台北

2019-10-14 12:33

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

一股暖滋味！ 中壢夜市的透天古宅 磚牆飄出法式麵包香

2019-10-09 11:01

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

擎天崗草原中央步道開放 530米步道「人牛分離」

2019-10-08 15:28

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

2019-10-08 08:59

想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

2019-10-08 08:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

逢甲無人店面全靠它！全台唯一機械手臂搖出清涼「紅寶石」！

2019-10-14 09:00

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top