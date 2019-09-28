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小孩丟包出遊去！ 讓爸媽偷閒的北部「約會」必訪景點＆美食攻略

2019-09-28 09:03ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：tina102232

暑假過完了，終於可以把小孩丟回學校讓老師煩惱了！雖說寶貝開學後爸媽還是要上班，但相較起來還是能夠輕鬆許多，也有了更多自己的時間，重回自由的懷抱。這時候爸媽們就不要再待在家，或是在公司忙工作啦～帶著另一半出遊約會，就像結婚前的情侶一樣，去近郊走走，放鬆之餘還能增添夫妻情趣，為感情增溫。ReadyGo準備了一系列情侶、夫妻約會的必去景點＆美食，事不宜遲，今天就出發吧！

＃打卡系景點

空軍三重一村

你的世界在下雨嗎？就讓另一半為你撐傘吧～在帶小孩的過程中，夫妻難免會有小爭執，孩子偶爾會失控，每當這時候的爸媽總是會有不小的心理負擔，感覺自己的世界正下著傾盆大雨，為你的另一半撐傘，跟她說一聲「辛苦了」。空軍三重一村是北部地區僅存的防砲眷村，也是新北市眷村類文化資產的首例，園區裡保存了大量的在地文化，也添加了許多現代的元素，成為許多情侶、夫妻約會必去的景點。

圖/IG@wow_4_hanhan
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圖/IG@wei_11o5
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▏餐廳地址：新北市三重區正義南路86巷

▏聯絡電話：02-2979-1815

▏營業時間：10：00–：18：00（週一休館）

法鼓山農禪寺

當了爸媽之後相信許多人都有不小心被小寶貝氣到卻又無可奈何，或是家裡有個「豬隊友」總是不經意的幫倒忙的類似經驗吧！是不是每到這時候都覺得自己需好好地要修煉，提升自己的境界才能應付這一切啊？那就來法鼓山農禪寺走一遭吧～法鼓山農禪寺雖是佛門淨地，但卻與一般的寺廟建築截然不同，以「空中花水中月」為主要設計理念造就了莊嚴又大方的園區，帶給人一種空靈清幽、身心放鬆的感覺，因此吸引了許多人專程來打卡拍照，也讓宗教場所變身IG熱門打卡景點，不過這裡畢竟還是佛們殿堂，去之前要先注意園區的入寺須知喔！

圖/IG@chenyi__yang
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圖/IG@siya_1104
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▏景點地址：台北市北投區大業路65巷89號、台北市北投區大度路一段112號

▏聯絡電話：02-2893-3161

▏營業時間：9：00–：17：00（16：30最後入園）

延平河濱公園

延平河濱公園就位在大稻埕碼頭附近，喜歡做些簡單的運動的爸媽們可以趁著天氣開始轉涼，不再那麼熱的時候白天來騎單車、看河岸風景和看飛機，傍晚時分還能手牽手散步看夕陽，附近也有許多市集、裝置藝術能夠逛街、打卡。

圖/IG@iloveu1314forever
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圖/IG@j_h_ye
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▏景點地址：台北市大同區堤外道路

＃自然系景點

濛濛湖

濛濛湖是近期爆紅的IG熱門打卡景點，不過這樣的秘境可不是最近才有的，它在1960就是知名的戀愛勝地了。它在煙雨濛濛時會自然的營造出一種朦朧美感，而朦朧之所以唯美，是因為有種若有似無、淡淡的卻又看不清楚的感覺，就好比夫妻之間的感情，有種隱隱約約的距離卻又不失浪漫，適時的淡化彼此的缺點，也就更能欣賞彼此的優點，夫妻關係靠的不只是感情，更是經營。

圖/IG@su_gaga0801
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圖/IG@lea_bbb
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▏景點地址：新北市新店區（可直接定位濛濛谷）

濂洞國小

人生就像一階階的樓梯，有時候往上走，有時候往下走，不管多麼地困難，只要兩個人一起，就是幸福而美好的。如果累了的話，就躺在對方的懷裡為彼此打氣，說一聲「你很棒，謝謝你出現在我的生命裡」。濂洞國小坐擁陰陽海的VIP級視野，從階梯上望下去是一望無際的海岸，既然都來到這裡了，不妨就順便看看海、拍照留念吧！

圖/IG@leleyoy
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圖/IG@emilylaaaa
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圖/IG@frankucc
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▏景點地址：新北市瑞芳區濂洞里洞頂路101巷80號

無極索道遺址

無極索道遺址和濂洞國小同在陰陽海的上端，是鮮少人知道的IG打卡點.，站在殘破的古遺址上感受懷舊的氛圍。一個人走在圍牆上是戰戰兢兢.，兩個人一起走有安全感，兩個人站在上頭對望.，好像代表著彼此是生命共同體。無論是在婚姻中，或是感情中，許多人會因為忙著自己的事務就忘了身邊還有一個陪伴你的人，讓一段感情淪為某一方的一枝獨秀，也就失去了愛情的意義。下次和另一半一起，走在無極索道遺址上，牽著彼此的手，讓雙方都感受一下彼此的溫暖吧！

圖/IG@_friess
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圖/IG@tina102232
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▏景點地址：新北市瑞芳區祈堂路53號（勸濟堂）

＃美食餐廳＆咖啡廳

ROUTINE；

約會放風，老婆最大！Routine：是一間網拍攝影棚改造的夢幻系打卡咖啡廳，裝潢偏韓系小清新的風格卻又帶點斑駁的時代感，很適合帶老婆來浪漫一下，體驗一回當貴婦、網美的滋味，吃一餐精緻的下午茶，慵懶的看書、看窗外景致。不過靠窗的包廂是需要提前訂位的，想要討老婆歡心之前一定要先做功課，不然就只能回家跪算盤了。

圖/IG@_xin.lee
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圖/IG@yu__222
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▏餐廳地址：台北市南港區市民大道七段230號

▏營業時間：12：00–18：00，（週三、日公休）

八里水灣景觀餐廳

平常沒什麼時間出國度假，峇厘島、馬爾地夫什麼的都太遙遠，那就來台北近郊的八里放鬆一下。八里水灣景觀餐廳位在水岸的第一排，且有長達120公尺的向海式景觀，夫妻一起徜徉在湛藍的海景中，回憶兩人年輕時的甜蜜時光，無論有再多的煩惱，看看海，吹吹海風，彷彿也能隨之煙消雲散。放風渡假不只是讓彼此偷閒，更是多了兩個人休息、交流的時間，在愜意的情境下夫妻也較能夠敞開心胸談心，聊聊彼此的近況，也聊聊未來的計劃。

圖/IG@sunnyp_11
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圖/IG@_allaboutlucylin_
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圖/IG@yenyen.0405
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▏餐廳地址：新北市八里區觀海大道39號

▏聯絡電話： 02 2619 5258

▏營業時間：12：00–21：002：00–21：00（週六、日11：30–21：00）

太興茶餐廳

或許有些爸媽會說：「哀呀～就算孩子去上學了，我們還是有很多事情要忙，哪有時間去約會啊！」沒關係，不能出門的話也有台北鬧區的選項，太興茶餐廳就位在台北火車站微風廣場的二樓某側的樓梯旁，一上來就會被他繽紛的港式招牌吸引，個人私心非常推薦他們家造型超可愛的「冰鎮奶茶」和有點鹹但就是道地港味的「牛柳絲瑞士汁炒濕粉」。

圖/IG@chenyo1014
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▏餐廳地址：台北市北平西路3號2F

▏聯絡電話：02 2381 6786

▏營業時間：10：00–22：00

美滋鍋台灣 BEAUTY IN THE POT

今天（2019/8/30）在信義區ATT4Fun 開始試營運，預計在9/17號正式開幕的美滋鍋台灣來自新加坡品牌，是全球第一家專為女性設計的火鍋店，融合了台港兩地的火鍋特色，是唯一能與「海底撈」比拚的火鍋店，海底撈提供美甲服務，美姿過就提供美髮服務，若是老公帶著辛苦帶小孩的老婆來吃，一定能讓老婆心花怒放，零用錢利馬多兩個零頭。另外.，它每天營業到清晨六點，十點後還打八折.，可以等到打發完小孩後夫妻兩個人去小確幸一下，增進感情喔.！

圖/IG@_.shuangshuang
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▏餐廳地址：台北市信義區松壽路12號att4fun 7樓

▏聯絡電話： 02 7737 8758

▏營業時間：11：00–隔天06：00

延伸閱讀>>觀機讓你的愛情不關機！大台北13個看飛機秘境 見證愛請起飛

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