高雄8家必喝「泰式奶茶」 這家味道最道地！
高雄必喝泰式奶茶有很多家，不管是餐廳內、冰店內、小攤販、飲料店等，都能找到泰式奶茶的身影，這次姐妹淘整理出八家必喝泰式奶茶及兩家必吃泰式奶茶冰，讓你一次收刮高雄必喝泰式奶茶店家！
咕嚕咕嚕泰國奶茶
不用到泰國也能喝到超道地的泰奶，這台充滿泰式風情的小攤車，濃濃的泰味讓我一個箭步飛到攤車前，抱著甜死的決心點了一杯泰國奶茶殊不知...竟然可以調甜度！我選擇半糖適合小螞蟻人的甜度，甜度對我來說很剛好，茶香濃郁不澀口與煉奶的香氣相互襯托，不死甜也不卡喉痰相當順口
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咕嚕咕嚕泰國奶茶
平日：16:00-售完為止
假日：15:00-售完為止
地址：新崛江的仁智街入口處
R.E手沖泰奶
這家 R.E手沖泰奶甜度冰量是不能調整的，不過算是偏比較不甜的泰式奶茶，所以不用擔心味道會過甜，招牌飲品是橘奶，茶香清爽濃郁不澀口，甜度上偏淡一些，喝起來味道也比較清爽，個人比較愛綠奶，綠奶的香氣比較濃郁，甜度也比較足，茉莉花香的味道喝起來更加爽口好喝，對於螞蟻人我來說相當滿足
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R.E手沖泰奶
地址：高雄市鳳山區文衡路224號
電話：0972175809
營業：15:00-23:00（週日公休）
叁涼貳糧
這瓶泰式綠奶口感非常滑順好喝，而且甜度剛好，不會過甜也不會到沒有甜味，總之調和的非常好喝，很值得外帶十瓶回家送親朋好友啊!
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叁涼貳糧
地址：高雄市前鎮區修文街253號
電話：0909-017847
營業：11:10-18:00
泰渴
這家 泰式奶茶可以榮登高雄泰奶前三名！！小小一家水藍色小攤，沒仔細看真的會錯過，一上門就能聽到闆娘熱情的招呼聲🤗
這裡的泰奶味道偏不甜路線，我點半糖但喝起來對螞蟻人來說，大概是微糖的程度（螞蟻人建議點正常）不過茶香一樣清香又濃郁與奶香搭配的剛剛好，喝起來相當順口好喝，不過令我驚艷的是奶綠，茶香味濃到一個炸，愛茶味濃的最推薦點奶綠！我個人也愛茶味，所以我偏愛奶綠
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泰渴
地址：高雄市楠梓區惠民路351號
營業：10:00-22:00
電話：0925079178
貳堂
貳堂鍋物套餐裡的泰奶是我喜歡的口味，奶香與茶香並濟，剛剛好的甜度喝起來很順口
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貳堂鍋物
電話：07-3312999
營業：17:30-02:00(01:00最後收客)
地址：高雄市苓雅區三多四路27號
聚梧桐
餐廳裡的泰奶濃郁茶香中伴隨著奶味的醇厚，味道上稍微偏甜，適合螞蟻人選擇！
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聚梧桐臻品麻辣鍋物
平日：17:30-02:00(最後收客01:00)
假日：11:30-02:00(最後收客01:00)
電話：07-2013888
地址：高雄市新興區中山二路472號
捷運：紅線中央公園站2號出口 (步行5分鐘)
泰泰我要
很多店家的泰奶只有顏色卻沒有那獨特香氣，泰泰我要的泰奶味道有出來，是我喝過最像泰國喝到的口味，而且不會甜死人不償命
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泰泰我要
電話：07-5315100
營業：18:00-22:30(一、二休息)
地址：鼓山區臨海一路20-6號
捷運：橘線O1西子灣站、輕軌C14哈瑪星站
PAPAYA泰
泰奶的味道稍淡，不過還是挺甜的
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PAPAYA泰
營業：11:00-22:00
電話：07-5362652
地址：高雄市前鎮區中華五路1111號1樓
津芒果冰品店
用泰式紅茶茶葉作成的泰奶冰磚，泰奶滋味茶香濃郁卻不死甜，相當好吃！
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津芒果冰品店
營業：13:00-21:00(每週一公休)
電話：07-7409661
地址：高雄市鳳山區光遠路61號
捷運：橘線大東站1號出口 (步行5分鐘)
大碗公冰
泰奶的味道相當濃郁，就像在喝道地的泰式奶茶一樣，茶香奶香都非常濃郁，重點是一點也不甜膩！加上純手工鮮奶酪，配上我最愛的可可脆片，增加口感的變化跟豐富度！吃起來超滿足的啦～身為泰奶控絕對必點！
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大碗公冰
營業：10:00-00:00
電話：07-5333228
地址：高雄市鼓山區濱海一路107號
捷運：橘線O1西子灣站 (步行8分鐘)
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