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高雄熱門必吃火鍋大評比　原來這一家最適合聚餐！

2019-10-19 11:00姐妹淘甜美食光

高雄熱門必吃火鍋大評比！ 圖／姐妹淘部落客提供
高雄熱門必吃火鍋大評比！ 圖／姐妹淘部落客提供
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高雄巨蛋商圈附近熱門排隊火鍋，以饗麻饗辣、輕井澤、海底撈這三家為最熱門排隊店家，每家幾乎都要排隊，而且都很難訂位！雖然這三家的消費型都不一樣，但是到底哪一家最值得花錢、花時間來等待？而哪一家只是跟著人潮蝦排隊的呢？姐妹淘針對饗麻饗辣、輕井澤、海底撈這三家，針對不同需求，分別依照交通便利度、服務、價格、餐點做了評比及分析，整理出聚餐餐廳功略！到底哪一家才是最符合自己的用餐需求，由大家來判斷！

交通位置

交通位置分析 圖／姐妹淘部落客
交通位置分析 圖／姐妹淘部落客
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三家火鍋店都在巨蛋商圈附近，距離捷運站都很近，走路10分鐘內都會到，距離最近的是輕井澤，只要走路一分鐘就到了！

聚餐座位

饗麻饗辣聚餐空間 圖／姐妹淘部落客
饗麻饗辣聚餐空間 圖／姐妹淘部落客
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饗麻饗辣有連桌的座位，位置相當寬敞適合大型團體聚餐，像是慶功宴、生日聚餐、家族聚會、畢業謝師宴等等

輕井澤聚餐座位 圖／姐妹淘部落客
輕井澤聚餐座位 圖／姐妹淘部落客
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輕井澤則較適合2-6人的三五好友聚餐、情侶約會等等

海底撈聚餐座位 圖／姐妹淘部落客
海底撈聚餐座位 圖／姐妹淘部落客
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海底撈也適合團體聚餐，但人數大約8-10人左右的小型聚餐比較剛好

提供設施

饗麻饗辣
饗麻饗辣
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饗麻饗辣現場提供設施有打卡牆及等候區的mini bar還有適合團體拍照的階梯式合照區，另外還有提供哺乳室讓媽媽們舒服的餵奶

※適合家庭聚餐、朋友聚餐、畢業餐會、大型餐會

海底撈提供設施 圖／姐妹淘部落客
海底撈提供設施 圖／姐妹淘部落客
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海底撈有提供按摩椅、美甲服務及遊戲室，最特別是的遊戲室裡還有專人照顧小孩！座位上的平板可以監看到小孩的遊戲狀況！

※適合家庭聚餐、朋友聚餐、姊妹聚會

輕井澤就沒有額外提供設施可以使用，適合純吃飯聚餐沒有特殊需求的人

鍋底比較

三家鍋底比較 圖／姐妹淘部落客
三家鍋底比較 圖／姐妹淘部落客
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麻辣鍋排行榜

饗麻饗辣＞海底撈＞輕井澤

番茄鍋排行

饗麻饗辣＞海底撈

藥膳白鍋排行

海底撈豬肚雞鍋＞饗麻饗辣御膳白雪鍋

昆布鍋排行

輕井澤＞饗麻饗辣

菜盤比較

菜盤比較 圖／姐妹淘部落客
菜盤比較 圖／姐妹淘部落客
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饗麻饗辣菜盤最豐盛，因為是吃到飽，所以想吃多少就吃多少，有蔬菜、有水果還有菇類，要什麼有什麼，而海底撈菜盤是單點，選擇較少，份量一般，但價格較貴！輕井澤菜盤份量固定，一個人的份量很剛好，種類豐富，還有附贈海鮮！

※如果是素食者建議選擇饗麻饗辣，蔬食的選擇較多元！

※如果懶得跑來跑去取餐的，建議選輕井澤，份量剛好又豐富！

肉盤比較

海底撈肉盤概況 圖／姐妹淘部落客
海底撈肉盤概況 圖／姐妹淘部落客
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以種類來說，饗麻饗辣選擇最多，而且能無限續盤，肉質也都在水準之上！以單份的份量來說，海底撈的量是最多的，而且肉片不會太薄，肉質也都不錯，但價格來說相對偏高，而輕井澤的肉質算不錯但是最薄的

※總結：肉食控建議選饗麻饗辣，種類多還能無限續盤！

海鮮比較

饗麻饗辣海鮮概況
饗麻饗辣海鮮概況
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海鮮種類及新鮮度以饗麻饗辣最為出色，不只有多樣化的新鮮海產，還有現撈活蝦，無限量吃到飽！而海底撈種類少、份量也較少、價格較貴，但是鮮蚵是三家中最大顆最肥美的！雖然貴，有提供專人剝蝦的服務！輕井澤的海鮮拼盤以價格算份量的話，算是蠻超值的！種類多又新鮮！

※總結：愛吃蝦選饗麻饗辣；愛吃鮮蚵、喜歡被服務選海底撈；喜歡一次滿足全部都搞定的選輕井澤

價格比較

饗麻饗辣-$1446/3人

海底撈-$3976/3人

輕井澤-$1516/3人

以饗麻饗辣的固定價格為基準，1400多可以吃到各式各樣的蔬菜、肉盤、熟食、甜點、飲料，吃得多樣也吃超飽，以價格來說非常超值，但海底撈就沒得比，三個人吃三千多，大概是正常飽的程度，如果要花1400吃飽應該是有困難，價格上比較高檔一些，輕井澤則是介於中間價格，如果不額外加點其他東西，每人均消250-350左右，算是價格中最平價也合理吃的飽的

饗麻饗辣/輕井澤/海底撈火鍋評比總結

如果是三五好友聚餐、情侶約會或是想簡單吃個平價又有質感的火鍋，推薦去輕井澤；如果是貴客來訪或是逢年過節、重要節日，像是情人節、母親節、父親節、生日大壽、紀念日等等就適合去海底撈；如果是多人聚餐(8人以上)推薦去饗麻饗辣，高雄唯一可以併很多桌的火鍋店就是這家了，非常適合多人聚餐，不用怕被拆桌坐，而且價格統一438起+10%，收錢非常方便又不會有爭議

饗麻饗辣/海底撈/輕井澤我心中CP值排行榜

饗麻饗辣＞輕井澤＞海底撈

饗麻饗辣/海底撈/輕井澤我心中服務品質排行榜

海底撈＞輕井澤＞饗麻饗辣

饗麻饗辣/海底撈/輕井澤我心中整體性排行榜

饗麻饗辣＞輕井澤＞海底撈

饗麻饗辣/海底撈/輕井澤我心中最便宜排行榜

輕井澤 ＞饗麻饗辣＞海底撈

延伸閱讀：高雄饗麻饗辣新開幕-精品麻辣火鍋+Buffet熟食無限量吃到飽！　

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