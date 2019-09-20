親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

外交部長吳釗燮：即日起與吉里巴斯斷交

三年間的潮起潮落：中國「長租公寓」為何集體爆雷？

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

看過德魯納酒店的人應該都對第2集的鬼神奶奶圖書館有印象吧？有不少人以為那像隧道般謎樣的書庫是CG特效，但其實那是真實存在，位於首爾的星空圖書館喔！不過今天我們的主角不是星空圖書館，而是全台灣絕美程度與其媲美的5間書店、圖書館，每一間都有自己獨特的風格與主題，讓閱讀成為一種時尚、一種潮流。

林口東勢閱覽室

東勢閱覽室是名符其實的「全台最美星空圖書館」，整個空間以銀河系為主題，閱讀到一半感到疲憊時，抬頭就能看見整片璀璨的星空，一旁還有兩座無障礙設施的玻璃屋，就好像漂浮在銀河系的兩顆星球，為讀者們營造了浪漫的星空意象。玻璃屋內附舒適的懶人沙發和獨立式的桌子與檯燈，讓讀書變得不再是一件嚴肅的事情，而是可以輕鬆、愜意，甚至是軟爛。

圖/IG@sheng860419
圖/IG@sheng860419
分享

圖/IG@y.c_sung
圖/IG@y.c_sung
分享

圖/IG@lenachi77
圖/IG@lenachi77
分享

▏景點地址：新北市林口區麗園一街35號2樓

▏連絡電話：02 2600 7361

▏營業時間：二～日 9：00–21：00、日＆一 9：00–17：00

羅布森書蟲房

羅布森書蟲房位在台中烏日較為偏遠的郊區，是一間有餐廳的書店，許多人第一次想去都會非常容易迷路，讓人不禁想問老闆到底為什麼會想把書店開在這麼雞不拉屎、鳥不生蛋的方。但其實這就是老闆開店的目的，老闆秉持著為偏鄉服務的精神，書店十年來24小時不上鎖，希望住在附近的人們可以隨時想看書就有地方能坐，不只如此，羅布森書蟲房裡的所有書都能免費外借，只需到櫃台辦理登記即可。

圖/IG@karen.kuo.kk
圖/IG@karen.kuo.kk
分享

圖/IG@12ping12
圖/IG@12ping12
分享

圖/IG@12ping12
圖/IG@12ping12
分享

▏景點地址：台中市烏日區溪岸路8-3號

▏聯絡電話：04 9252 6611

▏營業時間：10:00 – 18:00（假日到19:00；星期一二店休）

台中蔦屋書店

台中蔦屋書店被美國知名網站Flavorwire選為全球20間最美的書店之一，在書報業漸漸沒落的時空背景下的蔦屋書店利用現代感的設計.，結合了書店與氣氛咖啡廳，提供客人們放鬆、舒適的閱讀環境.。300坪超大空間，規劃出文具、雜貨區、童書繪本、原文書.，並設有台中限定的親子區，地點靠近台中歌劇院，並與吳寶春麵包店為鄰，絕佳的空間配置和地理位置吸引了無數閱讀愛好者與崇尚時尚的人們前來消費，也讓台中蔦屋書店的知名度大增。

圖/IG@huayi.sy
圖/IG@huayi.sy
分享

圖/IG@yellow7456
圖/IG@yellow7456
分享

圖/IG@__c.wc__
圖/IG@__c.wc__
分享

圖/IG@binior0147
圖/IG@binior0147
分享

益品書屋

益品書屋是戴勝益獨立支持的閱讀書屋，每個人只需要花費100元就能坐上一整天，屋內還有好幾種茶類、冰沙可以飲用。如果中間有外出的話，憑發票就能再次排隊入場，不用額外再付一次錢。不過因為這裡主要是供民眾閱讀的空間，希望大家能夠靜下心好好享受優閒的時光，因此館內是沒有付wifi跟插座的喔！

圖/IG@awen_chi
圖/IG@awen_chi
分享

▏景點地址：台中市南屯區惠文路361號

▏聯絡電話：04 2389 1102

▏營業時間：12:00 – 20:00

悅誠廣場

悅誠廣場是今年（2019）6/5開始於高雄試營運的複合式商場，為全台首創「森林系圖書館」，館內綠意盎。其重金打造的兩層樓高書牆堪稱媲美韓國首爾的「星空圖書館」，也就是韓劇「德魯納酒店」的拍攝景點，從一開幕就吸引了大批人潮前來朝聖.。它的特色除了15公尺高的書牆外，還有劇場是的樓梯、英倫風的誠品.，以及全台唯一的威士忌圖書館，館藏有超過250種威士忌供民眾品嘗.。

圖/IG@ihongtaiwan
圖/IG@ihongtaiwan
分享

圖/IG@xiao_ting0613
圖/IG@xiao_ting0613
分享

▏景點地址：高雄市三民區民族一路427號

▏聯絡電話：07 955 5888

▏營業時間：11:00 – 22:00

延伸閱讀>>【 韓國景點｜首爾 】星空圖書館 夢幻IG打卡景點，不看書也有來圖書館的理由了！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

書店酒店美國

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團

相關新聞

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

IG排版色調推薦！ 打造滄桑感的5大「灰色系」必拍景點

2019-09-15 08:57

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

奢華地烤肉吧！ 海陸珍饈吃到飽 佳節享受秋令美味

2019-09-13 08:29

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00

文組不用怕！特搜5家絕對不會讓你倒「胃」口的實驗室餐廳

2019-09-10 10:08

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

酷夏吃冰喝涼各有特色！ 精選3家消暑又吸睛的舒適好空間

2019-08-26 09:01

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

2019-08-19 10:00

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10

【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

誰說公家機關就要死板板？　特搜全台５個特色公家機關

2019-08-13 09:06

一進門就卸下疲憊！ ３間隱身於北中南城市的療癒系優質旅宿

2019-08-13 08:02

肉羹、麵線、魚丸湯... 道道經典！ 台灣在地街頭小吃吃不停

2019-08-12 12:05

暑假就是要出門玩！ 全台10大遊樂園攻略　特色優惠重點整理

2019-08-12 11:04

全台寵物餐廳、泳池、景點大集合！ 專業狗奴不能不知道的13個消暑好地方

2019-08-09 11:02
看更多

熱門文章

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

桃園超美花海！讓人心醉的５個花海秘境

2019-09-11 10:50

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01

濃郁奶香讓人念念不忘！特搜全台 5 間不吃會後悔的「牛奶鍋」

2019-09-14 22:08

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

奢華地烤肉吧！ 海陸珍饈吃到飽 佳節享受秋令美味

2019-09-13 08:29

嚐過40家才炸得出來 東門市場唯一文青臭豆腐店

2019-09-17 11:38

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top