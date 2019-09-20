台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

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看過德魯納酒店的人應該都對第2集的鬼神奶奶圖書館有印象吧？有不少人以為那像隧道般謎樣的書庫是CG特效，但其實那是真實存在，位於首爾的星空圖書館喔！不過今天我們的主角不是星空圖書館，而是全台灣絕美程度與其媲美的5間書店、圖書館，每一間都有自己獨特的風格與主題，讓閱讀成為一種時尚、一種潮流。

林口東勢閱覽室

東勢閱覽室是名符其實的「全台最美星空圖書館」，整個空間以銀河系為主題，閱讀到一半感到疲憊時，抬頭就能看見整片璀璨的星空，一旁還有兩座無障礙設施的玻璃屋，就好像漂浮在銀河系的兩顆星球，為讀者們營造了浪漫的星空意象。玻璃屋內附舒適的懶人沙發和獨立式的桌子與檯燈，讓讀書變得不再是一件嚴肅的事情，而是可以輕鬆、愜意，甚至是軟爛。

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▏景點地址：新北市林口區麗園一街35號2樓

▏連絡電話：02 2600 7361

▏營業時間：二～日 9：00–21：00、日＆一 9：00–17：00

羅布森書蟲房

羅布森書蟲房位在台中烏日較為偏遠的郊區，是一間有餐廳的書店，許多人第一次想去都會非常容易迷路，讓人不禁想問老闆到底為什麼會想把書店開在這麼雞不拉屎、鳥不生蛋的方。但其實這就是老闆開店的目的，老闆秉持著為偏鄉服務的精神，書店十年來24小時不上鎖，希望住在附近的人們可以隨時想看書就有地方能坐，不只如此，羅布森書蟲房裡的所有書都能免費外借，只需到櫃台辦理登記即可。

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▏景點地址：台中市烏日區溪岸路8-3號

▏聯絡電話：04 9252 6611

▏營業時間：10:00 – 18:00（假日到19:00；星期一二店休）

台中蔦屋書店

台中蔦屋書店被美國知名網站Flavorwire選為全球20間最美的書店之一，在書報業漸漸沒落的時空背景下的蔦屋書店利用現代感的設計.，結合了書店與氣氛咖啡廳，提供客人們放鬆、舒適的閱讀環境.。300坪超大空間，規劃出文具、雜貨區、童書繪本、原文書.，並設有台中限定的親子區，地點靠近台中歌劇院，並與吳寶春麵包店為鄰，絕佳的空間配置和地理位置吸引了無數閱讀愛好者與崇尚時尚的人們前來消費，也讓台中蔦屋書店的知名度大增。

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益品書屋

益品書屋是戴勝益獨立支持的閱讀書屋，每個人只需要花費100元就能坐上一整天，屋內還有好幾種茶類、冰沙可以飲用。如果中間有外出的話，憑發票就能再次排隊入場，不用額外再付一次錢。不過因為這裡主要是供民眾閱讀的空間，希望大家能夠靜下心好好享受優閒的時光，因此館內是沒有付wifi跟插座的喔！

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▏景點地址：台中市南屯區惠文路361號

▏聯絡電話：04 2389 1102

▏營業時間：12:00 – 20:00

悅誠廣場

悅誠廣場是今年（2019）6/5開始於高雄試營運的複合式商場，為全台首創「森林系圖書館」，館內綠意盎。其重金打造的兩層樓高書牆堪稱媲美韓國首爾的「星空圖書館」，也就是韓劇「德魯納酒店」的拍攝景點，從一開幕就吸引了大批人潮前來朝聖.。它的特色除了15公尺高的書牆外，還有劇場是的樓梯、英倫風的誠品.，以及全台唯一的威士忌圖書館，館藏有超過250種威士忌供民眾品嘗.。

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▏景點地址：高雄市三民區民族一路427號

▏聯絡電話：07 955 5888

▏營業時間：11:00 – 22:00

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