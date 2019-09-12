迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02 DailyView 網路溫度計提供



無論是短暫的週末假期還是漫長度假，對許多人來說外出旅遊最重要的環節之一，便是在旅途中入住的飯店，舒適乾淨是必備，讓人眼睛為之一亮的獨家特色，更是越來越多人入住前會考慮的點，一間飯店裡能不能徹底放飛旅人被綑綁已久的靈魂，就是它完不完美的關鍵！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜出《網路口碑－飯店商旅》，帶領想度假的你探索時下網友討論度最高的飯店商旅。

NO.10 台北晶華酒店

明星來台下榻的台北晶華酒店總統套房。 圖／摘自晶華酒店官網 分享 facebook

鄰近中山捷運站的台北晶華酒店，走的是現代經典的設計風格，大大的窗戶看出去還能把市景盡收眼底，他們家的床墊選用可感應溫度並紓緩壓力的「臥舒麗床墊」。

住客還能選擇適合自己的枕頭，在酒店裡徹底休息放鬆，除此之外晶華酒店內還有八間不同料理風格的餐廳，多種經典菜色讓每個吃過的人都難以忘懷！

NO.9 高雄福華大飯店

高雄福華飯店到9月30日止，推出秋冬遊補助住房專案活動鼓勵親子旅遊。圖／高雄福華飯店提供 分享 facebook

高雄福華大飯店是高雄當地的老字號飯店，穩定的住宿品質深受許多人喜愛，飯店內的氛圍潔淨光亮，給前來的住客滿滿的溫馨感受，網友也讚美服務人員相當親切，盡量滿足住客各式各樣的需求。

飯店內的招牌名品商店街購物起來十分方便，近年飯店更推出大受好評的親子客房，讓更多家庭住客能夠開心的度假，大人小孩都滿意。

NO.8 北投老爺酒店

北投老爺酒店套房泡湯池。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

北投老爺溫泉飯店是許多週末想放鬆的都市人最嚮往的去處之一，踏進飯店後心神就會自然而然的放鬆起來。

寬敞舒適的客房最厲害的特色，就是內建室內溫泉池，讓住客們不需踏出房門，就能自在的享受，深深擄獲喜歡泡湯放鬆的住客的心哪！

NO.7 台北W飯店

台北W飯店提供池畔酒吧包場服務。 圖／台北W飯店提供 分享 facebook

W飯店是世界知名的酒店品牌，善於結合當地特色在各城市駐紮，台北W飯店的色彩元素就是搶眼的東方紅搭配上時尚紫色，讓人一踏進去就感受到酒店滿滿東方元素的時尚感。

房間的配置也是走輕奢、活潑的路線，因此受到世界各地年輕族群和中高階客群的喜愛，部分房型可以眺望台北市景和遠山，再加上位在信義百貨熱區，入夜後的娛樂休閒選擇更是多樣。

NO.6 墾丁凱撒大飯店

圖／墾丁凱撒飯店提供 分享 facebook

1986年開始營運的墾丁凱撒大飯店，可說是台灣第一間休閒旅館，更帶起了墾丁頂級渡假的風潮，飯店連接著墾丁小灣沙灘，還能遠眺墾丁大尖山與牧場，有不少遊客是「為了凱撒而到墾丁」遊玩的呢！

近年墾丁凱撒經過全新改裝後，增添熱情的峇里島風，穩坐墾丁渡假天堂的寶座，來到墾丁凱撒不只是放鬆緊繃精神，煩人的壓力也會一掃而空啊！

NO.5 宜蘭蘭城晶英酒店

圖／蘭城晶英酒店提供 分享 facebook

蘭城晶英酒店距離台北交通順暢的話，車程只要一小時左右就能抵達，也因此成為許多網友週末假期想遠離都市塵囂，好好放鬆呼吸的首選飯店。

漂亮寬敞的客房不用贅述，蘭城晶英酒店最著名的就是他們的櫻桃鴨，去過的網友都大推一定要吃、務必要吃！在這裡可以吃好、住好、睡好一次滿足，CP值實在是太高啦！

NO.4 台中裕元花園酒店

圖／擷自 WINDSOR HOTEL TAICHUNG , TAIWAN 裕元花園酒店 分享 facebook

裕元花園酒店算是台中的老品牌飯店，更可說是離高鐵最近的飯店～環境舒適，在設施服務方面的表現也十分完整，甚至有著全國客戶滿意度最佳泳池第一名的健身俱樂部。

除此之外，裕元內部的美食也不少，無論是中餐廳、日料還是牛排西餐，還有被網友激推的自助餐廳，就連烘焙也十分受到歡迎，來了的旅客們一定要試試！

NO.3 墾丁夏都沙灘酒店

圖／擷自墾丁夏都沙灘酒店 分享 facebook

墾丁夏都沙灘酒店有綿延2.8公里乾淨美麗的貝殼沙灘，加上國境之南的熱情陽光與湛藍海域，形成它悠閒又熱情的飯店風格。

不管是無所事事的躺在沙灘躺椅一整天，還是投入大海的懷抱，每個人到這裡入住，都能徹底放鬆身心靈，墾丁夏都也是全國休閒渡假飯店的標竿，更是網友們到墾丁玩時，心目中最棒的飯店選擇啊！

NO.2 高雄君鴻國際酒店

君鴻國際酒店位在高雄大地標「85大樓」裡頭，前身是大家所熟悉的高雄金典酒店，無論是市景房還是海景房，都很受網友推崇，因為樓高所以往窗外一看的景致都是完美到不行！

白天可以一覽市容，部分房型在夜晚更能俯瞰美麗的高雄港夜景，附近更有新光碼頭可以悠閒散步，是一家可以好好感受港都之美的飯店喔～(編按：高雄85大樓的君鴻國際酒店於7月份驚傳歇業)

NO.1 漁人碼頭福容大飯店

全台最美飯店之一的福容大飯店漁人碼頭。圖／福容大飯店提供 分享 facebook

喜歡看海聽海的人，一定要到有山海美景的淡水玩一趟，若是入住緊鄰淡水出海口的「福容大飯店 淡水漁人碼頭」，就能一眼盡收美麗的山海景緻。

造型就像一艘大型郵輪，藍白相間的配色讓人一看就舒坦，飯店內還有碳酸氫鈉泉與食鹽泉的「黃金美人湯」，美食更是少不得。

更重要的是，還有全台唯一百米360的旋轉觀景情人塔，可以把淡海景觀全部一次看個夠，傍晚時分還能看到曾入選全球最美的七星夕陽呢！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月11日至2019年09月08日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『飯店商旅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」