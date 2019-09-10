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2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：howard740127

中秋節是月圓人團圓的日子.，想好帶著家人、伴侶去哪裡過中秋假期了嗎？三天的中秋節連假說長不長.，說短不短，剛好可以帶著家人、伴侶來個三天兩夜的小旅行.，ReadyGo今年準備了10個北中南東適合帶著全家大小一起去旅遊、賞月的景點，趁著中秋假期好好地跟家人相處，一起烤肉、吃月餅、賞月，聊聊開心的事，留下難忘的回憶吧！

＃北部

基隆港

基隆港在經濟起飛期扮演著重要的角色，但隨著時代的演變而逐漸沒落，以前繁榮盛況一點一點地隨著時間的流逝而斑駁，還記得小時候對基隆港的印象就是臭臭髒髒的，不過近幾年在政府的整頓之下已經煥然一新，街道不再凌亂、河水變得清澈，更多了許多廠商、百貨進駐。

圖/IG@kirito.wen
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圖/IG@howard740127
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▏景點地址：基隆市仁愛區忠一路

少帥禪園（北投山）

少帥禪園位於北投山腳邊的林蔭間，可遠眺關渡平原、觀音山，是張學良故居，在西安事變中張學良因「兵諫」蔣中正而被其懷恨在心，事件過去後便被蔣中正軟禁，輾轉從南京、高雄，再被遷到北投，在他101年漫長的歲月裡，有超過一半的時間被軟禁，而大部分的時間都生活在此。不知道失去自由的張學良抬起頭觀星、賞月的時候，是懷年昔日風光的點滴，還是慶幸每到中秋月圓時分，愛妻依然陪伴在側呢？

圖/IG@ericho0909
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▏景點地址：台北市北投區幽雅路34號

虎山峰觀景台

說到距離台北101最近的夜景，許多人會直覺地想到象山，不過其實虎山峰夜晚的美景也不輸象山喔！想登上象山看夜景需從捷運象山站出來後花至少30分鐘登頂，但如果是中秋節全家騎車、開車出遊的話，虎山會平易近人許多，將車汽機車停放在山腳下的瑤池宮附近，上山只需要5分鐘，即便家裡有小孩、年紀較大的長者，也可以嘗試。

圖/IG@bemyselfinc
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圖/IG@cysruby800109
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▏景點地址：台北市信義區松山路

硬漢嶺

硬漢嶺海拔616公尺，是八里觀音山的最高峰，登上高峰可以看到幾乎環360度的風景，一眼望去整個大台北的景致盡收眼底。不過為甚麼會取名「硬漢嶺」呢？這是因為早年憲兵學校曾在此訓練士兵們的「硬漢精神」，嶺上有一座牌樓，兩旁一副石刻對聯「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」。

圖/IG@howard740127
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圖/IG@eunice821221
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▏景點地址：新北市五股區凌雲路三段130號

＃中部

合歡山

合歡山是台灣的最知名賞雪勝地，每當寒流來襲就會有許多人連忙將車子裝上雪鏈.，準備開車上山賞雪；同時它也是夏季適合全家出遊的避暑勝地.，從山下到山上，因為台灣屬於熱帶及副熱帶氣候.，也因為合歡山海拔高達約3000公尺，沿途可以看到各式的生態景象，像是中海拔的紅毛杜鵑、玉山杜鵑和高海拔的植物的冷杉、玉山矮箭竹等。

圖/IG@lai_910223
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圖/IG@zhes6103
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▏景點地址：南投縣仁愛鄉仁和路合歡山主峰登山口

日月潭

日月潭可說是中部地區賞月的絕佳景點，皎潔的月光灑落在如一面透鏡般的靜止湖面上，就好像兩顆月亮在遙遙相望，隨著湖水的波動，光影晃啊晃，晃得讓人心醉。富有「台灣八景之一」之稱的日月潭以拉魯島為界，東、西兩側因形似「日輪」和「月鉤」而得名，是台灣的水力發電重地，也是「邵族」的主要分布地。

圖/IG@zhes6103
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▏景點地址：南投縣魚池鄉日月村文化街127號

＃南部

西子灣

西子灣是一個與旗津島隔海相望的天然灣澳，以天然礁石與觀夕陽聞名。它有著漂亮的弧形沙灘，適合帶著一家老小來踩踏因陽光照射而溫暖的細沙，感受徐徐吹來帶有鹹味的海風，每天的日落時分總有許多遊客聚集，欣賞紫紅漸層色的夕陽美景，中秋節的夜晚，更能看到「海上生明月」的景色。

圖/IG@whiteevevios
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▏景點地址：高雄市鼓山區蓮海路

壽山情人觀景台

壽山情人觀景台位於忠烈祠旁，從很早開始就是情侶約會勝地，蓋了景觀台後，更是年輕人趨之若鶩的IG必備打卡景點。觀景台上有著大大的LOVE字樣的裝置藝術，上面寫有32種語言的宣言文字，象徵愛是不分國界的共通語言。中秋節月圓人團圓的日子，不妨帶著家人來這裡感受愛的氣氛，誰說LOVE只能是情侶之間的文字呢？

圖/IG@whiteevevios
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圖/IG@sunny_sunnycanfly
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▏景點地址：高雄市鼓山區忠義路30號

＃東部

台東濱海公園

海濱公園絕對是台東旅遊的必去景點之一，這裡的熱門打卡景點除了以太平洋為背景的紅色相框之外，就屬國際地標「向陽樹（生命之樹）」了，創作者「游文富」以樹的中心為主體，向兩端延伸長長的走道，就像是一個人張開雙臂擁抱大地與人民，而屋頂採用波浪性木編結構，象徵著海浪及山派綿延不斷，生生不息、在地紮根。

圖/IG@828.jt
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▏景點地址：臺東縣臺東市大同路

帆船鼻大草原

帆船鼻位於綠島東南角，是一個海拔30公尺的珊瑚礁海階台地，因地勢突出、地勢高出四周，屬於東北季風的衝風帶，加之後天放牧而形成低草原景觀.。低草原不會遮擋視線，因此非常適合觀星、賞月.，每年春秋候鳥南移北遷的時候，更是賞鳥的極佳去處.。

圖/IG@staphit_1100
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▏景點地址： 臺東縣綠島鄉東南角

延伸閱讀>>【2019中秋】中秋節這樣玩！烤肉、露營、戲水 全台私藏景點一次公開

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中秋節北投合歡山

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