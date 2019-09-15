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IG排版色調推薦！ 打造滄桑感的5大「灰色系」必拍景點

2019-09-15 08:57ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：chiau.au、pinpin_chiu、xxwei__

相信有許多人開始經營自己的IG.，都會想要版面的色調一致，喜歡明亮色調的人會傾向選擇粉色系或白色系.，粉色甜美、白色純淨；喜歡風格強烈的人則多選擇黑色調.，但卻很少人選擇界在兩者之間的灰色。灰色是最能帶給人視覺安定感的顏色，也帶有穩健、柔和及科技的象徵，還沒開始或正要開始整理自己IG版面的人不妨參考ReadyGo精選的5個灰色系景點，從灰色下手，說不定能帶來意想不到的好效果喔！

櫻花陵園

櫻花陵園由台灣設計師「黃聲遠」一手打造，他畢業於東海大學，後赴美深造，於1993年回台，在宜蘭定居，除了櫻花陵園，他也參與過幾米廣場、宜蘭津梅棧道、武荖坑石滬及羅東文化工廠等作品。身為全台唯一墓園露營區，櫻花陵園能夠俯瞰整個蘭陽平原和太平洋，天氣好時海可以遠眺龜山島，而其中最讓櫻花陵園聲名大噪的就是它入口處的「櫻花橋」，流線型、傾斜的牆面設計，讓人置身其中彷彿能穿越時空。

圖/IG@pinpin_chiu
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圖/IG@ove830721
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▏景點地址：宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路139-1號

▏連絡電話：03 922 0433

CP皇后鎮（期間限定）

CP皇后鎮 風格聚落藝術市集是今年（2019）台中期間限定超夯的網美拍照打卡景點，由嘉磐建設設計.，將廢棄已久的工廠打造成藝術文創市集，展出時間只到10/31.。工廠分為兩層樓，一樓是懷舊市集.，老舊的牆面沒有太多的裝飾，走進去就好像來到一間倉庫；二樓則是風格完全不同的網美系美食廣場和休息區，可以買一樓的食物帶上來，或是二樓也有賣些輕食、日本酒、炸物等。

圖/IG@_jj908
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▏景點地址：台中市南區忠明南路766號

▏連絡電話： 0938 250 936

▏營業時間：11：00–21：00

竹東文創藝術村

近幾年的文創市集、文創聚落掀起一波又一波的熱潮，到現在依然還在持續升溫中，也因此醞釀出了各式老舊建築改造而成的新景點，竹東文創藝術村就是其中之一。它位在竹東火車站旁，前身是荒廢已久的台鐵舊宿舍，經過駐村設計師的巧妙設計，變身具有文藝氣息的淺灰色水泥建築。

圖/IG@xxwei__
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圖/IG@fan.wy
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圖/IG@ashleymmkk
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▏景點地址：新竹縣竹東鎮東林路194巷8號

▏連絡電話：0905 135 529

▏營業時間：11：00–18：00

王功小型風力發電廠

王功小型風力發電廠是最近在IG漸漸紅起來的打卡景點，大陣仗的三葉式造型的蓄電用風車乍看之下就像是一座座打蛋器，因此又被網友戲稱為「外星人的打蛋器」、「外星人小獎盃」等.，每當陽光灑落，就能看到風車倒映在水中.，折射出一閃一閃的光芒，整體拍起照來是既浪漫又科幻.。

圖/IG@elena_0921
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▏景點地址：彰化縣芳苑鄉芳漢路新寶段129巷100號（新寶國小），往西走200公尺左右

安平定情馬頭—德陽艦園區

走過歷史的德陽號驅逐艦現在停留在台南安平定情碼頭，成為全台唯一軍艦博物館，其停機坪可是默默成為IG打卡新寵兒！除了打卡拍照，這裡可以了解到德陽號的各種故事，喜歡軍艦的朋友，這裡可是近年大推景點！

圖/IG@chiau.au
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圖/IG@luliangliang1993
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▏景點地址：台南市安平區安億路121號旁

▏聯絡電話：06 2932 925

▏營業時間：09：00-19：00

延伸閱讀>>台灣輕旅行景點推薦！細數全台適合一日遊的9條綠色階梯

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