親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪

中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

2019-09-11 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

中秋連假玩法推薦！

中秋連假玩法推薦＃1

南投森活美學露營

▲中秋連假玩法推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲中秋連假玩法推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

中秋連假想躲開塵世的紛擾就到南投去露營吧～這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping，更有結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆！

中秋連假玩法推薦＃2

福隆露營+SUP

▲中秋連假玩法推薦-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲中秋連假玩法推薦-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

說到福隆，想到的一定都是海水浴場、音樂祭，但其實福隆是牡丹溪和平林溪匯流而成的雙溪交會處，因此還有很多玩法，像是SUP、獨木舟都能看見不同的風景，甚至就連夜晚的福隆海灘也非常有趣，可以露營、觀星，秋天還有美麗的白芒草環抱整條河岸，找時間坐火車來一趟福隆，一改你對它的刻板印象吧。

中秋連假玩法推薦＃3

小琉球透明獨木舟

▲中秋連假玩法推薦-小琉球透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲中秋連假玩法推薦-小琉球透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

中秋連假雖有微微的涼意，但在炎熱的南部離島，還是很適合玩水的！無論是誰踏上了小琉球，一定都會被這座台灣離島的潔白沙灘及湛藍海洋給驚艷，乘坐超人氣的透明獨木舟，體驗那漂浮在海上的獨特感受、看著一群群色彩繽紛的魚兒悠游在你腳下，另外還有SUP、浮潛等水上活動可供選擇；若有機會一定要為自己安排個假期，來到這個猶如台版馬爾地夫般的海洋天堂走走哦！

中秋連假玩法推薦＃4

宜蘭龜山島401高地

▲中秋連假玩法推薦 - 龜山島登島體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲中秋連假玩法推薦 - 龜山島登島體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

害怕中秋連假到處都人擠人大塞車？不如來去今年剛剛開放的宜蘭龜山島走走吧！龜山島原是座有人居住的島嶼，後因成了軍事基地而變為無人島，跟著專業解說員一同登上島嶼，登上龜山島401高地，爬上猶如惡魔般的1706層階梯，抬頭遠望整座龜山島的真面目，必定讓你終生難忘！

中秋連假玩法推薦＃5

宜蘭太平山見晴懷古步道

▲中秋連假玩法推薦-宜蘭太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲中秋連假玩法推薦-宜蘭太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

見晴懷古步道是太平山國家森林遊樂區中最知名的一條古道，前身為運送木材的軌道，因此走在見晴古道上可可見佈滿青苔的老舊鐵軌，目前僅開放900公尺，但整段見晴懷古步道十分平緩好走，四周綠蔭圍繞，頗為清幽，搭配一旁雲霧飄渺的太平山巒美景，更是令人心神寧靜，忘卻煩惱，也因此入選為「全球最美28條小路」之一。

國慶連假玩法推薦！

想要在連假出門卻發現景點、行程、住宿都已經訂滿了嗎？那麼不妨現在就趕快先開始規劃國慶連假的旅程吧！趁著中秋連假有空，趕快把以下這幾個需要事先預訂，或是超熱門的景點玩法都先準備好吧！

國慶連假玩法推薦＃1

新竹司馬庫斯+鎮西堡

▲國慶連假玩法推薦-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲國慶連假玩法推薦-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

司馬庫斯以前被稱為黑色部落，因為這裡是全台最後一個通電的部落而得名，沿途可見高入參天的樹木群、因應不同季節盛開的花朵，以及隱身於雲霧間的山林聚落，森呼吸一口，感受大自然的芬多精。近年來為了與族人共同守護司馬庫斯，有部分旅遊管制，只開放假日前往，如果有規劃要去的話，就要趁早作準備囉！

在司馬庫斯的旁邊還有另一個芬多精爆表的巨木森林，這邊叫做鎮西堡，鎮西堡在泰雅族語中是首先被日光照耀之地，所以造就了這個全臺灣最大的檜木森林！既然是檜木森林，空氣更是超新鮮的，所以大家都說這邊的空氣是松露級的啊！

國慶連假玩法推薦＃2

花蓮錐麓古道健行

▲國慶連假玩法推薦-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲國慶連假玩法推薦-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

錐麓古道被日人稱為東亞第一斷崖的雲端古道，站在海拔800公尺的懸崖邊，踩著僅有60公分的路面勇敢向前，為的就是一睹立垂直高度約500公尺霧溪谷，在這裡用力眺望太魯閣峽谷把180度的美景全收眼底，走在錐麓古道上也讓人為先人的在這留下的汗水致上最深的敬意。

國慶連假玩法推薦＃3

南投武界部落賞雲瀑

▲國慶連假玩法推薦-南投武界部落雲瀑。（圖／好野旅遊）
▲國慶連假玩法推薦-南投武界部落雲瀑。（圖／好野旅遊）
分享

深入南投山谷間的武界部落秘境，探尋一線天絕景，踏尋神秘夢幻的摩摩納爾瀑布，更不可錯過清晨武界部落最引人入勝的雲瀑震撼，每走一處皆能感受到武界部落美的震‵．夜晚入住武界部落民宿，享受在無垠星空下難得的愜意，絕對是國慶連假最放鬆的玩法之一。

國慶連假玩法推薦＃4

貢寮桃源谷露營

▲國慶連假玩法推薦-貢寮桃源谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲國慶連假玩法推薦-貢寮桃源谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

桃源谷有北台灣最美草原之稱，宛如仙境的360度壯麗大草原，放眼皆是連綿不斷的山巒，幸運的更可遇上牛兒們靜靜地低頭吃草，感覺實在是與世無爭！小編推薦最新玩法露宿營輕體驗，不但可以親近大自然，還能體驗窯烤Pizza野炊樂趣，絕對不會因為滿滿人潮而影響出遊興致，好好享受難得愜意的國慶連假吧！

國慶連假玩法推薦＃5

宜蘭福山植物園散步

▲國慶連假玩法推薦-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲國慶連假玩法推薦-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

如果你覺得以上的國慶連假玩法都太累，只是想出門隨意散步走走的話，小編推薦你這個超簡單超放鬆的玩法，來去看看福山植物園，呼吸一下芬多精吧！福山植物園不僅交通便捷，規劃良善的步道系統更適合與長輩、家人一同出遊，是可以輕鬆進行戶外活動、親近山林的首選推薦。

想知道更多中秋連假旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

連假露營古道

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團

相關新聞

2019中秋節賞月必備！１０個抬頭就能望明月景點特輯

2019-09-10 22:00

文組不用怕！特搜5家絕對不會讓你倒「胃」口的實驗室餐廳

2019-09-10 10:08

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

酷夏吃冰喝涼各有特色！ 精選3家消暑又吸睛的舒適好空間

2019-08-26 09:01

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

2019-08-19 10:00

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10

【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

誰說公家機關就要死板板？　特搜全台５個特色公家機關

2019-08-13 09:06

一進門就卸下疲憊！ ３間隱身於北中南城市的療癒系優質旅宿

2019-08-13 08:02

肉羹、麵線、魚丸湯... 道道經典！ 台灣在地街頭小吃吃不停

2019-08-12 12:05

暑假就是要出門玩！ 全台10大遊樂園攻略　特色優惠重點整理

2019-08-12 11:04

全台寵物餐廳、泳池、景點大集合！ 專業狗奴不能不知道的13個消暑好地方

2019-08-09 11:02
看更多

熱門文章

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

假期來洗滌心靈！南投清幽林蔭下古樸佛寺　500尊羅漢+黃色燈籠　莊嚴又好看

2019-09-07 19:00

週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

2019-09-07 11:05

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00

睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

2019-09-05 12:00

新竹也有貨櫃市集了！50種美食吃爽爽　還有海盜船、旋轉木馬根本小樂園

2019-09-06 16:00

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

桃園秘境沙灘「豬鼻子消波塊」萌萌噠！夏天還有超美火燒雲

2019-09-05 18:27

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

貨櫃食堂開吃「超強叻沙麵」！大份量道地南洋味員林就有

2019-09-08 09:00

6間討論度爆表新開店快收下！ 讓你從午餐到宵夜吃到停不下來

2019-09-05 11:03

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

台灣版「天空樹」在士林 4.5米高溜滑梯直達地表

2019-09-10 09:02

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

吃貨最愛！一天吃５餐的「台中行程懶人包」

2019-09-06 11:00

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top