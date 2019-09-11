中秋、國慶連假景點推薦！2019下半年連假玩法整理包

中秋連假玩法推薦！

中秋連假玩法推薦＃1

南投森活美學露營

▲中秋連假玩法推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

中秋連假想躲開塵世的紛擾就到南投去露營吧～這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping，更有結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆！

中秋連假玩法推薦＃2

福隆露營+SUP

▲中秋連假玩法推薦-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到福隆，想到的一定都是海水浴場、音樂祭，但其實福隆是牡丹溪和平林溪匯流而成的雙溪交會處，因此還有很多玩法，像是SUP、獨木舟都能看見不同的風景，甚至就連夜晚的福隆海灘也非常有趣，可以露營、觀星，秋天還有美麗的白芒草環抱整條河岸，找時間坐火車來一趟福隆，一改你對它的刻板印象吧。

中秋連假玩法推薦＃3

小琉球透明獨木舟

▲中秋連假玩法推薦-小琉球透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

中秋連假雖有微微的涼意，但在炎熱的南部離島，還是很適合玩水的！無論是誰踏上了小琉球，一定都會被這座台灣離島的潔白沙灘及湛藍海洋給驚艷，乘坐超人氣的透明獨木舟，體驗那漂浮在海上的獨特感受、看著一群群色彩繽紛的魚兒悠游在你腳下，另外還有SUP、浮潛等水上活動可供選擇；若有機會一定要為自己安排個假期，來到這個猶如台版馬爾地夫般的海洋天堂走走哦！

中秋連假玩法推薦＃4

宜蘭龜山島401高地

▲中秋連假玩法推薦 - 龜山島登島體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

害怕中秋連假到處都人擠人大塞車？不如來去今年剛剛開放的宜蘭龜山島走走吧！龜山島原是座有人居住的島嶼，後因成了軍事基地而變為無人島，跟著專業解說員一同登上島嶼，登上龜山島401高地，爬上猶如惡魔般的1706層階梯，抬頭遠望整座龜山島的真面目，必定讓你終生難忘！

中秋連假玩法推薦＃5

宜蘭太平山見晴懷古步道

▲中秋連假玩法推薦-宜蘭太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

見晴懷古步道是太平山國家森林遊樂區中最知名的一條古道，前身為運送木材的軌道，因此走在見晴古道上可可見佈滿青苔的老舊鐵軌，目前僅開放900公尺，但整段見晴懷古步道十分平緩好走，四周綠蔭圍繞，頗為清幽，搭配一旁雲霧飄渺的太平山巒美景，更是令人心神寧靜，忘卻煩惱，也因此入選為「全球最美28條小路」之一。

國慶連假玩法推薦！

想要在連假出門卻發現景點、行程、住宿都已經訂滿了嗎？那麼不妨現在就趕快先開始規劃國慶連假的旅程吧！趁著中秋連假有空，趕快把以下這幾個需要事先預訂，或是超熱門的景點玩法都先準備好吧！

國慶連假玩法推薦＃1

新竹司馬庫斯+鎮西堡

▲國慶連假玩法推薦-新竹司馬庫斯部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

司馬庫斯以前被稱為黑色部落，因為這裡是全台最後一個通電的部落而得名，沿途可見高入參天的樹木群、因應不同季節盛開的花朵，以及隱身於雲霧間的山林聚落，森呼吸一口，感受大自然的芬多精。近年來為了與族人共同守護司馬庫斯，有部分旅遊管制，只開放假日前往，如果有規劃要去的話，就要趁早作準備囉！

在司馬庫斯的旁邊還有另一個芬多精爆表的巨木森林，這邊叫做鎮西堡，鎮西堡在泰雅族語中是首先被日光照耀之地，所以造就了這個全臺灣最大的檜木森林！既然是檜木森林，空氣更是超新鮮的，所以大家都說這邊的空氣是松露級的啊！

國慶連假玩法推薦＃2

花蓮錐麓古道健行

▲國慶連假玩法推薦-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

錐麓古道被日人稱為東亞第一斷崖的雲端古道，站在海拔800公尺的懸崖邊，踩著僅有60公分的路面勇敢向前，為的就是一睹立垂直高度約500公尺霧溪谷，在這裡用力眺望太魯閣峽谷把180度的美景全收眼底，走在錐麓古道上也讓人為先人的在這留下的汗水致上最深的敬意。

國慶連假玩法推薦＃3

南投武界部落賞雲瀑

▲國慶連假玩法推薦-南投武界部落雲瀑。（圖／好野旅遊） 分享 facebook

深入南投山谷間的武界部落秘境，探尋一線天絕景，踏尋神秘夢幻的摩摩納爾瀑布，更不可錯過清晨武界部落最引人入勝的雲瀑震撼，每走一處皆能感受到武界部落美的震‵．夜晚入住武界部落民宿，享受在無垠星空下難得的愜意，絕對是國慶連假最放鬆的玩法之一。

國慶連假玩法推薦＃4

貢寮桃源谷露營

▲國慶連假玩法推薦-貢寮桃源谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

桃源谷有北台灣最美草原之稱，宛如仙境的360度壯麗大草原，放眼皆是連綿不斷的山巒，幸運的更可遇上牛兒們靜靜地低頭吃草，感覺實在是與世無爭！小編推薦最新玩法露宿營輕體驗，不但可以親近大自然，還能體驗窯烤Pizza野炊樂趣，絕對不會因為滿滿人潮而影響出遊興致，好好享受難得愜意的國慶連假吧！

國慶連假玩法推薦＃5

宜蘭福山植物園散步

▲國慶連假玩法推薦-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你覺得以上的國慶連假玩法都太累，只是想出門隨意散步走走的話，小編推薦你這個超簡單超放鬆的玩法，來去看看福山植物園，呼吸一下芬多精吧！福山植物園不僅交通便捷，規劃良善的步道系統更適合與長輩、家人一同出遊，是可以輕鬆進行戶外活動、親近山林的首選推薦。

想知道更多中秋連假旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」