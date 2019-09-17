4間高CP值米其林「雞肉」料理 用舌尖完成台北吃貨小旅行

為了讓庶民小吃也可以有機會躍上國際，特別推出米其林摘星榜前哨戰「米其林必比登推介名單」，顛覆大多數人對於米其林美食難以接近的高單價、不容易品嚐到，又或者是一定要排隊、預約才可以品嚐的刻板印象。此次特別從百道菜系挑選出最能代表台灣早期的美食文化「雞肉料理」作為代表，循著4間獲得米其林必比登、餐盤推介的高CP值店家，憶來一趟台北吃貨小旅行！

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★雞家莊

成立於民國63年的「雞家莊」是間以雞肉料理聞名的台菜餐廳，也是許多海外遊子回到台北，必定飛奔品嘗的料理。

雞家莊之所以聞名，最重要的關鍵因素就是在於食材上的選擇，主廚堅持選用五至六個月大、未生過蛋的雞隻（小姐雞）做菜，就是希望讓吃貨們在品嚐雞肉料理的時候，每一口都能品嚐到皮細肉嫩的口感。而招牌名菜之中，又以：三味雞、三杯雞、雞家豆腐最為出名，也是每一位吃貨來到雞家莊必點料理。其中三味雞更可以說是招牌中的招牌，一次就可以品嚐到三種不同風味的雞肉料理。

三味雞小600元、大800元／可一次品嚐到烏骨雞、白斬雞及燻雞，三種不同風味的雞肉料理。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中山區長春路55號

電話：（02）2581-5954





★阿男麻油雞

暖呼呼的麻油雞，通常是冬令進補時的必吃美食之一，但獲得米其林指南必比登的「阿男麻油雞」，卻是堪稱一年四季都可以品嚐的養生料理。許多饕客一吃難忘的，就屬那雞湯和麻油完美融合的香醇湯底，每一口都能喝到一點酒香、一點麻油味，卻絲毫不膩口。堅持著每日新鮮現做，雞肉與湯底分開處理，雞肉燉煮軟嫩入味，點餐之後，才會盛裝在一起。

麻油雞腿湯140 元／老饕推薦一定 要品嚐的湯品，有 別於一般麻油雞料理，雞腿肉都會貼 心的分切開來，方 便客人食用。 分享 facebook

麻油雞佛湯200元／為全新湯品，每日限量推出。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

電話：0955-572-506





★格登炸雞

今年成為米其林指南2019必比登推介的新店家，有別於一般街邊小吃攤，有點龜毛的夫婦倆對細節格外講究，堅持選用生鮮雞肉，自製裹粉麵衣，精確掌控下鍋時間，確保消費者每一口都有品嘗到「多汁、鮮嫩」的口感。店家推薦餐點包含：雞翅、棒棒腿、甜不辣、柳葉魚等，其中，無心插柳成為人氣商品的甜不辣，時常成為民眾打包炸雞時最佳配角。

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【店家資訊】

地址：台北市大安區通化街39巷50弄33號（金興發巷內）

電話：0983-186-080





★方家雞肉飯

位於寧夏夜市的「方家雞肉飯」，對於喜愛在地美食的吃貨們來說，並不陌生。成立至今約40年的歷史，目前由第二代接手，因承襲第一代的好滋味，成為今年新上榜的米其林必比登推介店家，讓原本早已一位難求的小吃攤更加炙手可熱。方家雞肉飯雖然不是店面，而在攤位旁仍設有小座位區，提供消費者坐著享用美食的用餐空間。「方家」在主食方面除了有招牌雞肉飯之外，還有台灣在地美食滷肉飯。不論是那一道主食都有著固定的支持者，其中雞肉飯更是不能錯過的招牌料理。此外，在配菜選擇上也是台灣在地人一定會認識的蔥仔蛋、炒青菜及滷豆腐，每一道配菜都可以說是熱門必點配菜。而在湯品上不論是苦瓜排骨湯、金針排骨湯更是許多老饕們的最愛。整頓料理一家四口吃下來一人最多不過100元。

招牌雞肉飯35元／每日將新鮮雞肉切成絲狀，再淋上精華醬汁、油蔥。 分享 facebook

苦瓜排骨湯55元／店內熱門湯品。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區寧夏路060攤位

電話：（02）3700-0008





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