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你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26DailyView 網路溫度計提供

鳳梨酥是年節禮盒中相當常見的糕餅，酸甜鬆軟又酥香，烤得金黃的模樣外加鳳梨台語「旺來」的諧音，十分喜氣，也因此成為大家在送禮時的熱門選擇。

鳳梨酥看似簡單，其實從外皮到內餡都是滿滿的學問，人人看著食譜都會做，但要做出口碑和名氣可不簡單，尤其鳳梨酥又因為內餡而分成「冬瓜派」和「土鳳梨派」，兩派甚至擁有各自的龐大粉絲呢！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，幫大家蒐集網路上討論度超夯的20家鳳梨酥名店，讓我們一起將前10名收進享用美食的口袋名單！

第10名：日出宮原眼科

以賣冰品出名的台中宮原眼科，被日出收購之後，店內販售的日出土鳳梨酥也比以往更紅更夯，甚至多了更多的質感，日出的鳳梨酥可說是土鳳梨派的始祖喔！

他們家的「17號鳳梨酥」是招牌，使用口味偏酸的17號金鑽鳳梨，不膩口之外還能吃到果肉，擄獲熱愛土鳳梨酥的饕客心哪！

圖／取自日出官網
圖／取自日出官網
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第9名：三統漢菓子

老字號的三統漢菓子擅長製作糕餅，店裡的鎮店產品「懷舊鳳梨酥」也是許多人在送禮佳節一定會想起的熱門商品！

他們家的鳳梨酥注重黃金比例內餡，使用精選的土鳳梨搭配傳統鳳梨，不過分甜膩，還帶著中和滿分的微酸，加上日式技法製作而成，吃起來外酥內軟，難以忘懷！

圖／取自三統漢菓子官網
圖／取自三統漢菓子官網
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第8名：金磚有限公司

金磚堅持「一顆土鳳梨只做五顆鳳梨酥」，使用台灣八卦山的台農2號土鳳梨，擄獲許多網友的心～

再加上濃醇的麥芽糖，長時間熬燉後做出果香濃郁的酸甜內餡，他們家的鳳梨酥皮走的是低糖薄酥的路線，吃起來清爽酸甜沒負擔！

圖／取自金磚伴手禮/太陽餅/土鳳梨酥/乳酪蛋糕粉絲團
圖／取自金磚伴手禮/太陽餅/土鳳梨酥/乳酪蛋糕粉絲團
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第7名：俊美食品

中部人一提到鳳梨酥，一定會直接想到「俊美」，這個老字號是許多中部人的記憶，他們家的鳳梨酥是傳統的台式口味，皮酥餡軟之外，還有鳳梨冬瓜揉合在一起的香甜口感，入口即化的甜甜滋味是許多「冬瓜派」饕客的心頭好。

圖／取自俊美食品粉絲團
圖／取自俊美食品粉絲團
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第6名：小潘蛋糕

台北板橋的小潘蛋糕坊每到中秋佳節時期，總要排上四、五個小時才能買到他們家的當家招牌鳳梨酥，經常是一出爐就立刻被秒殺。

外表烤得又香又酥卻不油膩，微甜的冬瓜餡不黏牙，一次吃上兩三顆也不覺得膩，小潘鳳梨酥還有加入鹹蛋黃的「鳳黃酥」可以選擇，甜鹹甜鹹的滋味也是經典到不行啊！

第5名：熊米屋愛心烘焙坊

熊米屋是由一群充滿愛心的熊爸爸、熊媽媽成立的愛心烘焙坊，藉由做點心和賣點心讓弱勢能自立自強，擁有一技之長和人們互動。

許多人會選擇他們的鳳梨酥禮盒送禮，強調使用優質原料，冬瓜醬搭上土鳳梨，不添加防腐劑吃下肚更安心，最重要的是，幫助別人吃得更快樂的幸福感哪！

圖／取自熊米屋愛心烘焙坊官網
圖／取自熊米屋愛心烘焙坊官網
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第4名：佳德糕餅

只要遇上節日，台北南京東路上的佳德門口，總會人山人海，每個人都是來這裡購買他們家的招牌鳳梨酥～

方方正正的佳德鳳梨酥，金黃色的模樣光是看著就讓人口水直流，鳳梨內餡十分飽滿，加了一點的冬瓜餡增添口感，餅皮屬於偏硬的類型，裡外搭配一口咬下，吃起來不過分甜膩，難怪店門口總有長長人龍，連觀光客來台也一定手拎個幾盒回去啊！

第3名：吳寶春麵包

吳寶春麵包店推出的「無嫌鳳梨酥」也是赫赫有名，打開鳳梨酥盒後就會看到這顆鳳梨酥名字由來的小故事，原來是吳寶春以母親名字「陳無嫌」，和對媽媽美好回憶而命名的呀！

「無嫌鳳梨酥」的內餡是高雄大樹的開英種3號鳳梨熬煮而成，氣味濃郁，餅皮則是台灣麵粉加鴨蛋黃製成，吃起來不油膩且鹹香鹹香的，圓圓的模樣是討喜又可愛！

無嫌鳳梨酥。圖／取自吳寶春麥方店官網
無嫌鳳梨酥。圖／取自吳寶春麥方店官網
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第2名：微熱山丘

這塊來自台灣南投、被譽為「鳳梨酥界愛馬仕」的小金磚，最大特色就是純手工熬製的鳳梨餡，外皮使用紅殼鮮力蛋、天然奶油及日本麵粉製成，濃濃奶香搭配酸甜涮嘴的纖維內餡，以偏酸的口味殺出一條新路，成為土鳳梨酥派的領頭羊！

有趣的是微熱山丘還有「奉茶」文化，這也是傳統台灣社會特別的精神，享用一杯熱茶和一整塊的鳳梨酥，感受滿滿的人情味。

圖／取自微熱山丘　SunnyHills粉絲團
圖／取自微熱山丘　SunnyHills粉絲團
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圖／取自微熱山丘官網
圖／取自微熱山丘官網
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第1名：義美食品

老字號的義美，可是從1934年就開始有鳳梨酥產品，其中他們家最已明的「六方燒」可說是現代鳳梨酥的前身，而光復後義美把鳳梨餡包入台式月餅，研發出「鳳梨狀元餅」，之後又多次實驗，解決鳳梨纖維口感不佳的解決方法，將含水量高的冬瓜和鳳梨、糖、麥芽等搭配，義美最最的經典鳳梨酥也就這麼誕生了！

有著香甜鳳梨冬瓜餡料風味的義美經典鳳梨酥，是許多人中秋佳節一定備齊送禮自用的伴手禮，也成為許多台灣人記憶中美好的味道！吃了半輩子也難以忘懷且永遠不膩呀！

圖／取自義美食品官網
圖／取自義美食品官網
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鳳梨酥排行榜。圖／網路溫度計提供
鳳梨酥排行榜。圖／網路溫度計提供
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鳳梨酥排行榜。圖／網路溫度計提供
鳳梨酥排行榜。圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月04日至2019年09月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『鳳梨酥』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

蛋糕麵包

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