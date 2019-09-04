白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱專題報導



隨著夏日腳步即將遠去，秋天的賞花行程也陸續登場。

滿山遍野的芒花、雪白的韭菜花、圓滾滾的杭菊也都於全台各地陸續登場。

民眾可以把握花季及涼爽的秋意，享受一趟花卉之旅。

棋盤腳於清晨凋謝，落地後留下滿地粉嫩。 圖／顧介立提供 分享 facebook

夜間綻放的棋盤腳，宛若一道絢爛的煙火。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

棋盤腳

「棋盤腳」乃是墾丁熱帶海岸林重要的樹種之一，因為果實形狀特殊、擁有4個宛若古代棋盤桌腳的稜角，因此被稱為棋盤腳，又常被稱為「墾丁肉粽」。除了國家公園保護區內，包括墾丁派出所、遊客中心、恆春東門等地，都可以見到其蹤跡。也因為具有強烈的地域代表性，因此許多在地星級飯店都有栽種。

自每年5月開始，棋盤腳就會陸續開花，花期持續至10月。不同於一般白天的賞花行程，棋盤腳約在黃昏開花，因此適合安排涼爽的夜間賞花。在4～5片花瓣包圍中，可看見1枚雌蕊，以及約400枚的雄蕊，模樣相當華麗。到了早晨，棋盤腳花朵就會凋謝，彷彿一夜燦爛的煙火秀。

墾丁國家公園解說員林瓊瑤表示，棋盤腳除了在台灣本島的墾丁之外，亦在蘭嶼生長，並於當地原民文化中，被視為「魔鬼樹」，不能帶回家。但是在恆春半島無此禁忌，民眾可以安心觀賞。

花期：估計為5～10月，又以6～8月最為盛開

觀賞地：墾丁派出所、墾丁遊客中心、恆春東門等地

大溪溪畔韭菜花綻放時，滿地盡是雪白的朵朵小花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韭菜花

每年在8月底至9月中旬期間，桃園大溪的大漢溪流域，就會出現一片無邊無際的雪白花海，吸引眾多遊客與攝影愛好者前來。這正是被譽為「九月雪」的韭菜花海，如今已是大溪代表性的季節活動。

大漢溪沿岸的土壤肥沃，栽種出的韭菜香氣濃郁、口感佳。根據大溪農會指出，目前在大溪的韭菜花田共計約100公頃。除了做為經濟農產，每當韭菜花花季時，可以見到一片隨風搖曳的白色花海盛開，並與河景、山景相互輝映，呈現出壯觀又美麗的田園景致，亦為當地帶來踴躍的觀光人潮。

為了推廣在地韭菜，大溪也於中興蔬菜集貨場設立韭菜裝置藝術，並於8月底舉行盛大的健行活動，吸引千餘名民眾共襄盛舉。旅客另外也可將韭菜花海與鄰近的大溪老街、月眉等觀光景點串連，安排一趟輕鬆的大溪之旅。

花期：估計為8月底至9月中

觀賞地：桃園大漢溪沿岸

彩虹河濱公園秋季時可見到數萬株的向日葵花海。 圖／取自台北市水利工程處官網 分享 facebook

向日葵

延續往年的高人氣，台北彩虹河濱公園今年又將有達4,150平方公尺的大規模向日葵花海登場，估計種數可達15萬株。另外在美堤河濱公園，亦規劃有佔地超過13,330平方公尺的多彩花海，預計將於9月中達到盛開期，讓民眾可以輕鬆賞花。

彩虹河濱公園的向日葵花海每年於9月下旬至10月上旬綻放，為河濱帶來一片熱情的金黃波浪，花海旁還有基隆河岸水景相伴，更添風采；幸運的話，還可看見松山機場起降班機飛越花海的精彩畫面。雖然今年彩虹河濱向日葵花海的面積較去年略為縮減，但除了原有的「萬陽」品種之外，今年又新增了「太陽」品種，花朵中心呈現較深的色澤，讓民眾一次可以欣賞到2種向日葵盛開的樣貌。

另外在美堤河濱公園的棒壘球場旁，亦規畫有一片盛大的繽紛花海，栽種有向日葵、大波斯菊、百日草等等多種時令花卉，色彩繽紛炫目，增添遊憩河濱的視覺享受。水利處河管科也估計，此處的花海將於9月中旬盛開，可做為民眾秋遊賞花的好去處。

花期：估計為9月中下旬至10月上旬

觀賞地：台北彩虹河濱公園、美堤河濱公園

在士林官邸菊展，可見到許多種類的菊花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

士林官邸菊展為台北秋季代表性的花展。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

菊花

「賞菊」自古以來就是文人雅士在秋季必遊之事。一年一度的士林官邸菊花展，每年均吸引海內外數十萬人蒞臨，不僅是台北秋季最大的菊花展，同時也是愛花之人的盛典活動。

今年士林官邸菊展將於11月22日至12月8日登場。過去會場就曾經透過菊花與世界各地代表性建築物的結合，打造出巴黎鐵塔、長頸鹿、桃太郎等等主題展物。今年主題則以「秋天、愛、音樂」概念出發，營造秋季賞菊，愛的交響樂。在展場中，懸崖菊、大立菊等各種不同品種的菊花與花草，搭配豐富的展場造型物以及知名樂曲，呈現出視覺、聽覺等不同層面的饗宴。

不只靜態賞花，菊展期間於例假日還會舉辦菊花講座，並且有豐富的藝文表演活動，增添現場的豐富性。入夜後更可以再前往鄰近的士林夜市走走，享受不同的度假樂趣。

花期：11月22日至12月8日

觀賞地：台北士林官邸

草嶺古道是每年賞芒季的熱門景點。 圖／東北角暨宜蘭風管處提供 分享 facebook

秋季造訪擎天崗，一樣可欣賞到芒花搖曳的秋景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

芒花

每年10月之後，正是秋高氣爽的賞芒好時機！有異於花海多彩、燦爛的色塊組合，銀褐色的芒花大片大片的占據山頭，反而有種蕭條寂寥的美感，更顯秋意。隨著山勢起伏的花海地形，帶來強烈的立體感受；尤其當微風吹撫而過，陣陣波浪宛若潮汐般起伏翻滾，伴隨著沙沙聲響，反而呈現出另一種生命力，令人越看越著迷

在眾多北台灣賞芒景點中，以草嶺古道芒花季最具代表性。已經有百餘年歷史的草嶺古道，可登高遠眺太平洋、龜山島及宜蘭縣頭城市景，沿途處處的古蹟字碑，也訴說著先民的歷史，故事性十足。尤其當芒花季到來時，整座山谷被白茫茫的芒草環繞，彷彿置身於銀色大海之間，既壯觀又美麗，是不少人賞芒首選。

除了草嶺古道，大台北地區亦有多處賞芒勝地。簡易好走的「報時山」，除了芒草之外，還可飽覽山海同框的自然美景，更添色彩。距離市區不遠的「陽明山」，同樣也可在擎天崗、小油坑一帶，欣賞芒草片片的秋景，加上本身豐富的觀光資源，非常適合親子同遊。若是自行駕車，亦可登上大屯山的助航站觀景台，此地視野極佳，各座鋒頭盡是芒草花海，是許多攝影愛好者的熱門取景地，非常值得一遊。

另外，被芒草覆蓋、親民易行的「無耳茶壺山」、平溪的「五分山」、新店區的「梅花湖」、樹林的「三角埔頂山」等地點，也都是秋季時各有特色的賞芒景點，讓旅客可在壯麗的花海之中，感受到另一種賞花的樂趣。

花期：約10月～12月

觀賞地：草嶺古道、大屯山助航站、無耳茶壺山等地

苗栗銅鑼的杭菊共有白菊、金菊，各有不同美感。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

杭菊

位於苗栗縣銅鑼鄉的九湖台地，乃是全台灣最大的杭菊產地。每年約於11月開始展開近1個月的花期。旅客此時前來，不僅可以欣賞金黃交錯的花海地毯，也可直接購入杭菊農產品回家，有看又有吃，更添賞花情調。

九湖村目前杭菊農地約達40～50公頃，並以白菊為主，另有部份的金菊。約每年11月開始，小巧玲瓏的杭菊就會開始盛開，圓滾滾又隨風搖曳的姿態相當可愛，成為秋季特有的花海色塊。不同於觀賞用的花田，杭菊是製作菊花茶的重要經濟作物，因此花開之後，農家就會視花況進行3～4梯次的採收，所以想要欣賞壯觀的花海盛況，不僅需要配合天氣，更要搶先於採花大隊的作業期，成為另一種追花的樂趣與挑戰。

若想賞花又想購買杭菊製品的民眾，切勿心急。農會表示，因為杭菊採收後需要數天的作業期才能上架，因此可在開花後數天再前往。另外杭菊花季期間，當地農會也會舉行熱鬧的杭菊節活動，更方便旅客賞花、購買在地杭菊製作而成的農產品。

賞花之餘，在鄰近九湖村不遠處，也有「台灣客家文化館」、「客家大院」等富有客家文化背景的觀光景點，適合闔家深入認識客家文化。

花期：估計為11月初～12月

觀賞地：苗栗銅鑼九湖村

不同花卉的色彩，讓新社花海繽紛燦爛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新社花海是中台灣重要的賞花盛事。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行之有年的新社花海，已經是中台灣代表性的大型花卉活動，每一年都有豐富的主題登場，透過大面積的花海景觀與山巒景緻，帶來繽紛無比的視覺樂趣，貫徹「數大就是美」的美學理念。

在數十公頃的園區內，依照花卉種類區分為大小不一的園區，處處盡是斑斕的多彩花卉，讓人目不暇給、快門按不停。在去年的活動中，還規畫有可食地景區、高粱作物區、客家文化區等不同的主題區塊，連結地方農特產、在地休閒農業等不同的產業鍊，為活動增添許多深度。

除了大片花海好看好拍之外，以新社花海為中心，鄰近還包括有星願紫風車、青青湖畔親水公園、新社莊園古堡、馬力埔彩繪小徑等等打卡型景點，各有不同特色。儘管今年官方尚未公布活動細節，但仍然值得旅客在行事曆上記上一筆、提早規畫出遊行程。

花期：估計為12月初

觀賞地：台中新社