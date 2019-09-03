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兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35聯合新聞網 文／遊妤思

在這個物價飛漲的年代，發現「5元車輪餅」蹤影時，竟然覺得是生活中的一大確幸呀！ 為大家搜查目前全台還找得到一顆單價5元以下的佛心紅豆餅攤販，因為原物料大漲還能堅持毛利營收，說是佛心老闆也不為過。沒有厚皮、沒有爆漿，只能吃得到最純正原始的餅皮和內餡，但相信前往購買的民眾，想買的不只是紅豆餅，而是那個物美價廉的兒時回憶吧。

組圖／大海愛上藍天旅遊日記分享、咖嚓咖嚓愛分享授權
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屏東里港佛心阿嬤紅豆餅

位在屏東里港鄉鐵店村十字路口旁的紅豆餅店，人稱作為「佛心阿嬤紅豆餅」，老闆娘營業三十多年來堅持不漲價，維持在30年前一顆紅豆餅5毛錢的溫情價格，換算起來一顆竟然2.5元，真是佛心到讓人想哭！ 然而顧客的口袋中卻再也找不到五毛錢的硬幣了，被問起如果真的有人只買一顆怎麼辦？ 老闆娘仍堅持大家吃得開心就好的初衷答：「那就送一塊給他吃」。10元能買到四個紅豆餅溫飽肚子，真是溫情紅豆餅！

地址：屏東縣里港鄉鐵店路十字路口

時間：下午14:30後

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宜蘭文化中心前的紅豆餅

這家是宜蘭市上歷史悠久的一家紅豆餅攤，大概讀過宜蘭高中或是復興國中的學子們，沒有人不知道這一攤。賣的是宜蘭紅豆餅最傳統的四種味道「芋頭、紅豆、蘿蔔絲、奶油」，也堅持著多年來令人驚艷的價格，爆表CP值的「三個10元」！

地址：宜蘭巿復興路二段(文化中心前)

營業時間：14:00-18:00

圖／大海愛上藍天旅遊日記分享授權
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圖／大海愛上藍天旅遊日記分享授權
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南港東新國小 阿公阿嬤車輪餅

位在台北市南港區竟能找到這種隱藏版價格，只要超級銅板價「三個10元」就能只到讓人久久不吃會想念的車輪餅，有熱呼呼的奶油內餡「奶油口味」、隱約吃得到整顆紅豆「紅豆口味」、蘿蔔絲不會太鹹還帶著胡椒香「蘿蔔絲口味」、吃得到濃濃花生香氣的「花生口味。

地址：台北市南港區東明街與興南街60巷路口

營業時間：14:30到賣完為止

圖／咖嚓咖嚓愛分享授權
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中壢無名車輪餅

只要找到大崙游泳池，無名車輪餅攤就在它的斜對面，每日下午3點才開賣的這一攤已有30多年歷史，從開始至今未漲價，一顆5元的佛心價，竟還提供了7種口味選擇，紅豆、奶油、花生、蘿蔔絲、高麗菜、芋頭、巧克力，出乎意外的是車輪餅的內餡料給得不算少，每款用料都是老闆娘用心熬煮而出，隱藏版花生粉口味還吃得到花生粒、芝麻香與香菜香氣，非常獨特！

地址：桃園市中壢區月眉路一段30號

電話：0925-522839

營業時間：15:00-17:30(不定期公休)

西屯市場紅豆餅

靠近逢甲商圈的西屯市場紅豆餅也是一顆5元的佛心價，看不到當下各種年輕人愛的浮誇口味，先前只賣三種口味「紅豆、奶油、蘿蔔絲」紅豆餅，近期還新增了一個「芋頭」口味10元一顆，GOOGLE網路評價還挺不錯，算是位在市中心的傳統古早味，較容易追蹤嚐鮮。

地址：台中市西屯區西屯路二段320號

電話：0970-438863

營業時間：07:00-18:00

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