文組不用怕！特搜5家絕對不會讓你倒「胃」口的實驗室餐廳

Shelly@ReadyGo

首圖：de0613

文組上化學課最期待的就是做實驗，而理組最痛恨卻是進實驗室？學生時期做實驗的地方，如今顛覆你的印象，變成了可愛夢幻又親民的餐廳，將實驗室的元素融入在餐廳氛圍中，量杯、燒杯變成了餐具，自己動手做實驗，讓這一餐變得更有趣，還可以一圓文組穿實驗袍的夢，快看看這些實驗室在哪裡！

吾獨食驗室

吾獨食驗室從外部裝潢到內部設計都充滿了實驗室的風格，大門口牆上列著消費須知猶如進入實驗室的注意事項，甚至連門都做得像實驗室門，需要伸手感應才能開啟。吾獨食驗室最大的特色在於養生又健康的九宮格套餐，一格主餐、兩格主食、其餘六格則是沙拉配菜，每份套餐包含了用燒杯裝的飲料、湯品、甜點。店內有一座打卡牆結合了廚具及實驗器具，可以穿著實驗袍、戴著護目鏡在此拍照。

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地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1F

營業時間：週二-週日12:00 ~ 15:00、17:30 ~ 21:00 (週一公休)

日日食驗室

去年年底才開幕的日日食驗室是一家位於巷弄轉角L型的下午茶店，以白色、磁磚為主要裝潢，簡約的實驗室風格中帶有一點設計感，以燒杯作為飲品和食物的容器，還附上了鑷子及酒精燈架，餐具也很有質感，讓人回味學生時期的物理化學課。

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地址：台北市松山區八德路三段155巷12弄1-1號

營業時間：週一-週日 11:00 ~ 19:00

食焱廠 創意鍋物料理

用燒杯喝飲料沒什麼，但你看過用實驗器具吃火鍋嗎？食焱廠主打將所有火鍋料裝在實驗架上，用試管裝青菜，復古的紅色工具箱裡面則充滿了醬料可自行調配，煮火鍋的過程中還以為自己真的在做實驗呢！

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南京店

地址：台北市松山區南京東路三段

營業時間：週一-週日 11:00 ~ 22:00

昆明店

地址：台北市萬華區昆明街146號

營業時間：週二-週日 11:30 ~ 21:30 (週一公休)

長腿實驗室

長腿實驗室是一間充滿文青風格的實驗室，色彩繽紛的燒杯整齊的陳列在架上，乾燥花牆是網美的最愛，店內從燒杯飲品組合盤、實驗架到顯微鏡都有，各個角落都好拍！來這邊一定要嘗試一下招牌餐點─宇治金時抹茶刨冰。

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地址：桃園市安慶街98號

營業時間：週六、週日 11:00 ~ 18:00

Happy Lab 糖果實驗室

這個在韓國街上一定要拍一下的投幣販賣機其實是一扇門，也就是Happy Lab的入口。推開販賣機，映入眼簾的是一張實驗室的大桌子以及各式各樣的進口糖果，架子上還有許多量杯、燒杯等瓶瓶罐罐，可以自由選擇自己喜歡的瓶子，戴上手套調配出屬於自己的糖果罐。一旁還有比人高的扭蛋機牆，粉嫩嫩的佈景設計，真是讓人少女心大爆發啊！

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地址：嘉義市東區共和路272號

營業時間：10:00 ~ 21:00 (週一休)

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