週末踏青好放鬆！全台９條「綠色隧道」帶你一起健康樂活

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有些人平常上班很累，週休二日只想在家躺床、睡到自然醒，但根據研究報告指出，如果假日想用這樣的方法補眠的話其實會影響身體機能，是更傷身的喔！體力許可的話不妨到近郊走走，來個親近大自然的輕旅行，走在一階一階的綠色階梯上可以舒展筋骨，看山、看海、看遠景還可以舒緩眼睛疲勞，每天坐辦公室看電腦，假日就讓身體好好的放鬆吧！

石碇鱷魚島

鱷魚島是「千島湖」中的一座小島，因為島嶼的形狀實在太像鱷魚了，而被在地人稱為「鱷魚島」，有些人聽到鱷魚島的名字會不由自主地倒退兩步，想說是不是湖裡有鱷魚，不過不用擔心啦，這裡只有美麗的風景，沒有可怕的鱷魚。鱷魚島的海拔並不高，階梯也不會很陡，適合剛開始運動、只想走一點點階梯的人。

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▏景點地址：新北市石碇區北宜路5段太湖巷5之一號（葉文鵬茶園）

鼻頭角稜谷步道

登上鼻頭角稜谷步道的頂端，可以看到360度無死角的無敵山景和海景，步道全長1.1公里，號稱「台版萬里長城」。它位於鼻頭國小旁，不過想要看海景的朋友們，要記得鼻頭國小不開放停車，並且上面的坡比較陡峭、山路不方便迴轉，車子很容易被卡在半山腰，所以想要停車的話要停在下面的鼻頭角服務區喔！

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▏景點地址：新北市瑞芳區鼻頭路

金瓜石神社遺址

金瓜石神社遺址是日治時期留下來的遺址，於1933年日本礦業株式會社接管後所建，同時也是九分3大隱藏版空靈系打卡秘境之一。它位在黃金博物館的半山腰上，平日因為山勢崎嶇陡峭，耗時又耗力，因此並沒有太多人駐足，適合想要遠離人群，放鬆身心靈的人。畫面中一根根的石柱原本神社的廳前石柱，因缺乏維護而所剩無幾，雖然顯得殘破，拍起照卻別有一番風味，增添了幽靜、空靈的美感。

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▏景點地址：新北市瑞芳區金光路8號黃金博物館

茶壺山步道

茶壺山又名「無耳茶壺山」，從金瓜石往山頂望去，因為看起來像一隻沒有把手的茶壺而得名，海拔599公尺，是金瓜石一帶最熱門的登山步道之一，與前面的黃金神社遺址遙遙相望，從對面的神社遺址可以遙望茶壺山的茶壺嘴，從茶壺山步道則能俯瞰整個風景如畫的金瓜石。適合健行和短程來回，來回路程約1小時。

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▏景點地址：新北市瑞芳區金瓜石

明池國家森林遊樂區

明池是一個高山人工湖泊，海拔約1150–1700公尺之間，因為位於高山，氣溫較低，一年四季都適合旅遊，是北部最著名的避暑勝地。它長年雲煙繚繞、四周被森林環抱，故又被稱為「池端」，走在步道一階一階的樓梯，能夠從不同角度觀賞清幽而夢幻的自然美景，宛若身在人間仙境一般。

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▏景點地址：宜蘭縣大同鄉明池山莊1號

馬武督探索森林

不知道大家還記不記得當初劉品言、立威廉和阮經天合作的「綠光森林」裡的綠光小學？那就是在馬武督探索森林取景的喔！當初為了拍攝偶像劇，還特地在森林裡蓋了一間「綠光小學」，劇集拍完後場景沒有被拆掉，一直被完整地保留到現在。走在綠光森林裡，四周雲霧環繞，走在淺淺的階梯，一點一點地往上爬，就好像踩在雲朵之上，令人迷濛而忘憂。

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▏景點地址：新竹縣關西鎮錦山里12鄰138-3號

後龍好望角

好望角有四望—望山、望海、望鐵道、望風車，是今年夏天IG熱門景點打卡之一。不喜歡被打擾的人可以選擇在平日來踏青、吹海風，假日的話人潮較多，也會有許多攤販前來擺攤，對於攜家帶眷、或是喜歡熱鬧的人來說相對符合需求。照片中的拍攝角度是好望角取景的最佳角度，從上面看下去可以看見一座座超大型的風車，運氣好的話還會有火車經過，是鐵道迷不能錯過的景點。

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▏景點地址：苗栗縣後龍鎮苗33鄉道

磯崎大石鼻山登山步道

磯崎大石鼻山位在台11線上，海拔只有100公尺，登到山頂只需要大約10～15分鐘的路程，大熱天來爬也不會覺得太辛苦，而且站在階梯的最頂端看下去是一望無際的太平洋，看著遼闊的海洋，吹著徐徐的海風，聽著拍打的浪花，一切的勞累都值得了。下次來花蓮旅遊，一定要記得把磯崎的大石鼻山登山步道納入行程規劃！

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▏景點地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村（可Google對面海產店的地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村3鄰龜庵49號）

大坑四號步道

大坑4號步道位於大坑風景區，風景區內總共有12條步道，4號步道是12條步道裡最最陡峭、最難爬的一段，有「台中萬里長城」之稱。地處海拔470至850公尺之間的大坑4號步道，因為坡度落差極大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力，又被戲稱為「軟腳坡」，爬完大約耗時2～3小時。

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▏景點地址：台中市北屯區民政里29鄰北坑巷，中正露營區內（入口有指示牌）

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