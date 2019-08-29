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全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00DailyView 網路溫度計提供

美好的大學開學季即將來臨，為迎接讓人垂涎欲滴...啊不是，是嬌嫩欲滴的可愛學妹們，身為在校老司機，可靠的學長怎麼能沒有浪漫指數破表的「看夜景」口袋名單呢？

還好DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查的百大口碑「絕美夜景」排行榜早就幫你準備好了！

究竟2019年05月17日至2019年08月14日這三個月期間，網友在臉書、各大新聞媒體、討論區的留言中，一致公認台灣哪些夜景不僅此生必看，還能讓你跟曖昧對象感情瞬間加溫呢？馬上告訴你！

全台十大夜景。圖／網路溫度計提供
全台十大夜景。圖／網路溫度計提供
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No.10 台北-101觀景台

台灣最具指標性的摩天大樓-101，自落成後就吸引全球旅客打卡朝聖，因為其建築高聳入雲，叫人的心情隨快速攀升的電梯，一步步邁向天際！

接著，當你站在位於91層樓高的360度觀景台上時，無論白天還是黑夜，綿延群山環繞的袖珍市容，以及燈火絢爛的迷幻景緻，絕對令你嘆為觀止！霎那間，你和身旁的學妹，彷彿是騎乘魔毯鳥瞰城市的阿拉丁與茉莉，浪漫氛圍不言而喻。

圖／擷取自台北101觀景台粉絲團
圖／擷取自台北101觀景台粉絲團
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No.9 新北中和-烘爐地

聞名遐邇的新北市中和烘爐地，上頭有許多知名廟宇，其中又以「南山福德宮」的香火最為鼎盛，堪稱全台人氣最高的財神廟之一。

不過，這位神通廣大的土地公，除了帶給信徒好運外，似乎還兼職當月老，因為其主殿側門入口處有一座觀景平台，能遠眺大台北百萬夜景，將101大樓與文化大學的美盡收眼底，讓人忍不住駐足於此，沈浸在神明庇佑的寧靜當中，進而流連忘返。

烘爐地除了可以求財，夜景也是一大特色。圖／新北市政府提供
烘爐地除了可以求財，夜景也是一大特色。圖／新北市政府提供
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No.8 台中-望高寮夜景公園

位於台中南屯與大肚交界的望高寮公園，因為是台中觀賞夜景的至高點，所以當地政府為了讓民眾能好好享受眼前五光十色，宛如鑽石般璀璨的景象，特地搭建了佔地廣大的半圓形廣場、木棧道與觀景台，吸引一票人入夜後前往，以一覽台中、彰化地區無邊無際之美。

當然～如果你和另一半實在看膩了，也能考慮到一旁藍色公路牽手散心，感受不同的浪漫氣息！

位於大肚台地的望高寮地勢高起，視野良好，越夜越美麗。圖／台中市觀光旅遊網
位於大肚台地的望高寮地勢高起，視野良好，越夜越美麗。圖／台中市觀光旅遊網
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No.7 高雄鼓山-愛河之心

近來屢登新聞版面的愛河，也有一個頗具盛名的絕美夜景，即中上游處，由政府耗資1億7千萬打造的S形情人橋「愛河之心」！

說到這座從空中俯看，就像一顆「大愛心」的愛河之心，不少人就會露出一抹靦腆微笑，因為他們的愛情都從這座橋上萌芽，特別是假日時，搭乘當地最有名的小艇「愛之船」，欣賞沿途燈火通明的河畔，以及高雄無與倫比的珠寶夜景，試問誰能澆熄這股愛火呢？

高市鴨子船，可在較高位置欣賞愛河夜景。圖／高雄市交通局提供
高市鴨子船，可在較高位置欣賞愛河夜景。圖／高雄市交通局提供
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No.6 新北-九份

經常雲霧飄渺，給人仙境之感的新北九份，自從成為日本國寶動漫大師宮崎駿筆下的《神隱少女》場景後，神秘面紗就逐漸揭開，成為台灣遠近馳名的旅遊景點。

不過說到九份夜景，最美之處莫過於茶樓老闆紛紛將高掛門前的燈籠點亮，為整片山坡染上金色燈火，散發濃濃舊時代氣息的模樣了！絢爛景色，也令置身當地的人彷彿穿越時空，不知不覺將頭傾倒在愛人肩上，感受片刻寧靜。

瑞芳九份夜景。圖／觀旅局提供
瑞芳九份夜景。圖／觀旅局提供
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No.5 台北-象山

無論你是大家口中的天龍人，還是千里迢迢遠赴台北的異鄉遊子，每逢夜晚，說到繁華之都的美景，腦中第一個閃過的地方肯定就是象山！

因為那裡無論晝夜，都有一條景色迷人的象山步道，讓造訪者能居高臨下，眺望城市美景。因此自捷運象山站啟用後，象山就吸引許多情侶朝聖，並成為外國旅客必造訪的口袋名單。

圖／擷取自中岑 范姜 Flickr
圖／擷取自中岑 范姜 Flickr
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No.4 桃園-大古山

越夜越美麗的桃園大古山，因地勢高、地形開闊，且鄰近大海，所以天氣好時，你不僅能見到遠方宜人的海濱景象，飛機於桃園機場內起降的瞬間，也能清楚的映入眼簾。

此外，當大古山被夜幕籠罩、月光高照時，繽紛的城市霓虹光景也會猶如滿天星般熱鬧不止。如此罕見、能一飽你眼福的海陸空夜景就在這，不約三五好友、另一半前來就太自私啦！

No.3 台北-陽明山竹子湖觀景台

還記得大學那些年，我們晚上一起衝的陽明山嗎？當時，在滿天星星下騎著機車、迎著風，無憂無慮的感覺，真的只能用青春來形容！

特別是當你騎累了，還能坐在陽明山竹子湖派出所前方的觀景台上，遠眺整個台北盆地，望著黑夜中川流不息的車燈，以及大樓內點點閃爍的燈火，美景盡收眼底的快感，真的無法言喻，只能意會啊！

No.2 宜蘭-淡江大學蘭陽校區

淡江大學蘭陽校區雖地處偏遠，但其夜景可說是一等一的美，因為，該校位於宜蘭礁溪鄉的林美山上，依山面海的優美地理環境，不僅讓人能一睹遼闊的太平洋，以及神秘龜山島蹤跡，寬廣的蘭陽平原，也叫人看了心曠神怡，為白日的田園風光與夜晚後的萬家燈火如癡如醉，然後看著看著，原本躁動的靈魂也逐漸擺脫城市喧囂，慢慢沈澱。

圖／擷取自淡江大學蘭陽校園官網
圖／擷取自淡江大學蘭陽校園官網
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No.1 台北-文化大學後山

人稱台北市「最高學府」的文化大學，其後山情人坡的夜景，堪稱北部最夯的約會勝地。

因為陽明山入夜後，文化大學後山下的模樣魔幻而浪漫，讓你與曖昧對象，不知不覺在俯瞰城市的過程中，即使沒有言語也能心靈交流，然後在夜晚山上徐徐涼風的吹拂下，彼此從越靠越近到相依相偎，最後迸出幸福的愛苗。

圖／擷取自LeeDavin Flickr
圖／擷取自LeeDavin Flickr
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月17日至2019年08月14日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夜景』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

夜景九份美景公園

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