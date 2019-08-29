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網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04DailyView 網路溫度計提供

經濟部工業局自2003年起制訂「觀光工廠輔導事項與評鑑規範」，協助具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型，同時創造傳統產業第二春。近年來參訪觀光工廠已成為國內熱門的旅遊行程，而且從吃的、玩的、穿的、用的，各式各樣散佈在臺灣各地區。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜出時下熱度最高百大口碑「觀光工廠」排行榜！這個周末假期不妨與家人、朋友一起前往吧~

全台十大觀光工廠。圖／網路溫度計提供
全台十大觀光工廠。圖／網路溫度計提供
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第10名：義美生產、生態、生活廠區

在食安風暴中，屹立不搖的義美食品，是台灣被信賴的食品品牌之一，義美食品觀光工廠位於桃園市蘆竹區，免門票，園區分為戶外遊戲區、生態園區、DIY教室以及餐廳等，若有事先預約還能夠聽取工廠導覽解說。餐廳提供港式料理，還有不少人會為了新鮮出爐、熱騰騰的麵包而造訪呢！

第9名：白蘭氏健康博物館

彰化彰濱工業區內有許多觀光工廠，不少遊客會搭配鹿港老街安排一日遊活動，其中白蘭氏健康博物館是不少人喜愛前往的觀光工廠，在停車場就能看到醒目的全亞洲最大雞精罐，相當吸睛，不僅免門票，還有全台唯一虛擬實境燕洞隧道、童玩、互動設施以及親子DIY，大小朋友都能夠到櫃檯試喝雞精，是寓教於樂的親子室內景點。

位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的白蘭氏健康博物館。記者宋健生／攝
位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的白蘭氏健康博物館。記者宋健生／攝
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第8名：安永心食館

位於宜蘭縣蘇澳鎮的「安永心食館」，為崇越科技因應食安問題耗資十億打造，以海洋、魚、人文為元素，是全台首座結合食品安全與環保節能的觀光工廠。館內運用大量科技互動遊戲，結合飲食教育，在充滿樂趣的環境中，認識海洋飲食教育從產地到餐桌全程體驗。不少到訪過的網友表示：「門票可以抵消費」、「冷氣真的好強」。

位於蘇澳的「安永心食館」提供科技、美食、教育體驗，以及以海洋主題虛擬實境的互動遊...
位於蘇澳的「安永心食館」提供科技、美食、教育體驗，以及以海洋主題虛擬實境的互動遊戲。 安永心食館／提供
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第7名：台灣穀堡

台灣穀堡─中興米觀光工廠，以米為主題的觀光工廠，自2010年開館以來，成為彰化縣埤頭鄉稻田中的亮點，是體驗台灣稻米文化必訪場域。走進穀堡可聞到飄來的陣陣米香，親子可以一起體驗爆米香DIY、品嘗好吃的爆米香霜淇淋，好玩的夜市遊戲套圈圈、撈魚，在台灣穀堡中也能輕鬆體驗。

台灣穀堡稻米觀光工廠。圖／經濟部提供
台灣穀堡稻米觀光工廠。圖／經濟部提供
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第6名：緞帶王觀光工廠

緞帶王觀光工廠位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區，為專業「織帶」紡織品生產工廠，產品適用於聖誕節慶裝飾，花藝設計材料，成衣配件，手工藝禮品裝飾材料等等。園區內共有六個主題區域，透過實際體驗及機器的操作，讓遊客清楚認識緞帶產生的過程，另外最具有特色就屬工廠鐵皮了！五顏六色的色彩，從建築延伸到地面的彩虹步道，已成為熱門的IG網美打卡點。

第5名：台灣玻璃館

第五名的觀光工廠─台灣玻璃館，同樣位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區裡，全館佔地上千坪，館內有數個主題區域，包含：玻璃資訊館、藝術館、室外琉璃廣場等，黃金隧道和海底世界更是許多民眾造訪必體驗的區域，全館以寓教於樂的方式，讓遊客與玻璃有「零距離的另類接觸」，也試圖突破玻璃業傳統的刻板印象，讓人耳目一新，是民眾在假日休閒時旅遊觀光的新選擇。

交通部觀光局推春遊方案，彰化縣府與觀光工廠等合作加碼送迎賓禮，台灣玻璃館等觀光工...
交通部觀光局推春遊方案，彰化縣府與觀光工廠等合作加碼送迎賓禮，台灣玻璃館等觀光工廠也提供特色商品做為迎賓禮，民眾可參觀玻璃館和一旁的玻璃廟。記者林宛諭／攝影
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第4名：蜡藝蠟筆城堡

豎立在宜蘭縣五結鄉農田之中的「蜡藝蠟筆城堡」觀光工廠，繽紛的蠟筆城堡外觀建築超級吸睛，2017年開幕以來，吸引許多人造訪，一直是宜蘭縣的熱門景點之一，館內提供多項手作DIY及七層樓高的彩虹溜滑梯，非常適合親子同樂。

宜蘭15層樓高的蠟筆城堡。記者羅建旺／攝影
宜蘭15層樓高的蠟筆城堡。記者羅建旺／攝影
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第3名：郭元益糕餅博物館

位於桃園市楊梅區的郭元益糕餅博物館，是全台唯一宮殿式建築糕餅觀光工廠，就是由台灣老字號的糕餅品牌「郭元益」所打造，裡頭的創意烘焙教室、綠標展覽館、糕餅文化館等，吸引不少遊客前往參觀，更特別的是館方還會舉辦收涎、抓周活動，讓許多新手爸媽可以省去繁複的手續，傳達父母對子女的祝福，只能說郭元益糕餅博物館是一間保留傳統又創新求變的觀光工廠！

郭元益糕餅博物館體驗課程。記者張裕珍／攝影
郭元益糕餅博物館體驗課程。記者張裕珍／攝影
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第2名：巧克力共和國

如果你吃過「77乳加、大波露」，一定對於宏亞食品不會太過陌生，耗資3億、佔地2500坪的巧克力共和國就位於桃園市八德區的巧克力街底，館內提供巧克力文化、知識、歷史等，並結合各項設施，餐廳、親水池、兒童塗鴉區等，是觀光旅遊的好所在，大小朋友來到這裡都淪陷在巧克力的美味之中，網友表示：「展場內容作的還蠻用心，建築物規劃還不錯。」

巧克力共和國。圖／八德區公所提供
巧克力共和國。圖／八德區公所提供
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第1名：菌寶貝博物館

討論熱度最高的菌寶貝博物館就位在好山好水的宜蘭，是台灣首座以微生物為主題的教育觀光工廠，由台灣與美國的微生物專家共同籌劃設立，也希望藉此讓大眾對於微生物有更進一步的認識，認識有益身體的寶貝菌。館內除了有導覽之外，更有DIY體驗課程活動，適合親子大小一起出遊。

宜蘭菌寶貝博物館。圖／截自菌寶貝博物館臉書
宜蘭菌寶貝博物館。圖／截自菌寶貝博物館臉書
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月18日至2019年08月15日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台觀光工廠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

觀光工廠博物館DIY

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