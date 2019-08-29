台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

Shin@ReadyGo、Shelly@ReadyGo、Tina@ReadyGo

首圖：IG@seyo1

最近陸委會、日韓等國都對香港發出了旅遊警示，如果想要緬懷香港風情，該怎麼辦才好呢?其實在台灣也能體驗到正宗港味，今天ReadyGo整理了全台最道地的港式餐廳，以及和香港風景相似度高達百分之五十以上的景點與建築，讓你可以看到、品嘗到懷舊風格的香港味！

茶餐廳

美生餐室

美生餐室位在桃園火車站附近，店內主打最原汁原味的港式茶餐廳，不論是坐椅、擺設、還是磁磚地板，都是依照最正港的港是茶餐廳打造，喜歡早期明星、懷舊港都風味的人都可以來這裡走走。

圖/IG@crystalchu520 分享 facebook

圖/IG@bxbc_o 分享 facebook

圖/IG@_debbylin 分享 facebook

▏店家地址：桃園市桃園區中華路22號（中華店）、桃園市桃園區新埔八街36號（藝文店）

▏營業時間：11：30–21：30（中華店）、12：00–21：30（藝文店）

鑫華茶餐廳(台南店)

鑫華茶餐廳以前叫做鑫華冰室，醒目的霓虹燈招牌搭配匾額，帶有一點點中國風，十分醒目，店內的高背長椅、鳥籠也都是香港茶餐廳常見的元素，從外觀到內裝都充滿了港式風格，牆上也貼了許多香港明星的海報及香港街景畫，甚至還有手繪香港地圖，是連香港翠華餐廳老闆娘都曾造訪的道地港式茶餐廳。

圖/IG@crystal_l027 分享 facebook

圖/IG@crystal_l027 分享 facebook

圖/IG@kaigogo.liu 分享 facebook

圖/IG@zoezoezore 分享 facebook

▏店家地址：台南市中西區中正路376號(台南店)

▏營業時間：週一至周日12:00-20:00 (週二公休)

美天餐室

美天餐室是一家「混血茶餐廳」，內部裝潢以懷舊復古風的港式茶餐廳呈現，霓虹燈招牌字、馬賽克磁磚，彷彿回到90年代前的香港茶餐廳，而餐點卻結合了港式、泰式、韓式三種料理，這也是美天餐室最特別的地方，從豬扒包、西多士、絲襪奶茶；再到椒麻雞、綠咖哩還有辣炒年糕等餐點通通都有，不在只是仿古、舊菜重炒，取而代之的是融合了新的異國元素，你能想像綠咖哩豬扒包吃起來是什麼味道嗎？來這裡試試看就知道了！

圖/IG@duffy_lifediary 分享 facebook

圖/IG@amytravelife 分享 facebook

▏店家地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號

▏營業時間：週一至周日11:30-21:30

茗香園冰室

赫赫有名的茗香園冰室在台北共有三間分店，每到用餐時間都大排長龍。店裡掛滿香港街景的大照片，讓人感覺就像來到香港一樣。流沙奶皇西多士是必點的招牌菜之一，一切開就流出的流沙蛋黃有夠誘人，建議可以三到四個人分食比較不會膩口。

圖/IG@ joyce19960326 分享 facebook

圖/IG@ small_fish_eating 分享 facebook

圖/IG@ kyoonepiece 分享 facebook

▏店家地址：台北市羅斯福路四段132號2樓(公館店)、台北市大安路一段12號 (大安店)、台北市南京西路18巷6號 (中山店)

▏營業時間：12:30 PM – 09:30 PM (公館店)、01:30 PM – 08:30 PM (大安店)、12:00 PM -10:00 PM (中山店)

華嫂冰室

華嫂冰室的本店位於香港元朗，在台北東區也有一家海外分店。華嫂除了讓周潤發、劉嘉玲、陳奕迅及周杰倫等重量級巨星親自光顧，余文樂也多次蒞臨。店裡裝潢得復古又文青，可以滿足你打卡拍照的需求，同時也滿足你的味蕾。冰花奶茶和菠蘿包都是來華嫂必點的招牌菜！

圖/IG@ anpanfat 分享 facebook

圖/IG@ max.wang88 分享 facebook

▏店家地址：台北市大安區光復南路280巷38號，捷運國父紀念館站步行10分鐘

▏營業時間：11:30-21:00

波記茶餐廳

波季茶餐廳的布置有濃濃的港式氛圍，一踏進店裡，會讓人誤以為來到了香港電影場景中，忠實呈現了80年代的香港味，就連音樂都是道地的廣東歌。波記茶餐廳是由香港餐飲界的傳奇人物Bokey所創立的，店名是Bokey的諧音波記。他將正宗的港式美味帶來台北，並在2019年重新裝修、設計新菜單，讓波記茶餐廳變得更有魅力。

圖/IG@ xxabbyxxabbyxx 分享 facebook

圖/IG@ xxabbyxxabbyxx 分享 facebook

▏店家地址：台北市大安區延吉街70巷8號，捷運忠孝敦化站步行4分鐘

▏營業時間：12:00-22:00

建築

西門格子樓

西門格子樓位在西門美華泰建築的後方，這棟蜂巢居原本隱身在像弄中，因為前面的美華泰被拆除才冒出頭，得以重見天日，吸引了許多攝影愛好者爭相拍攝取景，就連來自香港的遊客看了都不免讚嘆他完美的複製了港式建築風格，特別是晚上在燈光照射下，更增添了復古風情。不過他算是一個限時景點，美華泰的舊址馬上就要開始動工興建新大樓，預計2023年會完工，所以想要來一睹古惑仔風采的你，動作要快囉！

圖/IG@vivian06041 分享 facebook

▏景點地址：台北市萬華區漢口街二段20巷

▏交通方式：捷運西門站或北門站出來沿著中華路走到漢口街路口就可以看到

南機場舊公寓

去過香港的人應該都知道，香港人有一個跟台灣人不太一樣的習慣，那就是會將曬衣桿和衣服掛在鐵窗之外，而那也是我對香港最深刻的印象之一。來到南機場舊公寓，我彷彿回到了香港「海山樓」，看到了老舊的建築外觀、生鏽的鐵窗，以及晾在外面永遠不會被風吹走的一件件衣服。此外，南機場舊公寓的設計使用了在當代最時尚的迴旋轉梯，醞釀出了屬於南機場的獨特味道，更吸引了國際知名導演「盧貝松」來這裡取景，當時電影「露西」的女主角便是將這裡做為她的藏身之處。

圖/IG@tang01.31 分享 facebook

圖/IG@suki___huang 分享 facebook

▏景點地址：台北市中華路二段301巷至315巷

台中七期

台中第七期市地重劃區位於台中西屯區及南屯區，區域內有百貨商場、高級住宅區等，並鄰近逢甲大學和中部科學園區，是台中的中心商業圈。高樓林立的七期，和擠滿摩天大樓的香港有異曲同工之妙。台中七期的大廈再蓋得密一點高一點，和香港市區的相似度就能逼近百分之99了。

圖/IG@ vermillion_pork 分享 facebook

▏景點地址：台中文心路、向心路，環中路、河南路四段與黎明東街一帶

高雄果貿新村（國貿社區、碧海新邨）

果貿新村早期是海軍眷村，總共有13棟大樓，其中的兩棟半圓弧形的蜂巢式建築結合因神似香港的建築風格而聲名大噪，又被稱之為「高雄小香港」。當初為了因應大量的人口，特別將建築設計成像是洋蔥一樣的同心圓社區，裡面的食衣住行育樂，諸如理髮廳、巷弄小吃、洗衣店和市場等等，凡是你想像的到的都有，就好比一個小型社會，生活機能相當齊全。

圖/IG@benson2130 分享 facebook

圖/IG@hsiang__0905 分享 facebook

▏景點地址：高雄市左營區果貿社區果峰街3巷

景點

重慶南路大方書局

去過香港、對香港有點印象的人應該都對香港的書報攤有所了解吧！有網友曾經表示，他對香港有三個印象，分別是擠破頭的招牌、格子樓和書報攤，也有學者指出，雖然香港報紙日漸式微，但她仍是值得我們守護的街頭文化，是香港歷史不可抹滅的一環，香港報販協會也正積極與政府溝通，表達訴求，希望政府改善經營環境,讓報販能增加收入。在台灣其實也能看到跟香港書報攤極為相似的場景，他就位在台北捷運西門與台北車站的中間點，來到這附近逛街的人也順便來這裡感受懷舊香港風情。

圖/IG@seyo1 分享 facebook

圖/IG@chun4649 分享 facebook

▏景點地址：台北市中正區重慶南路一段44號

和美山

新店溪的東岸是獅頭山，西岸則是和美山。「和美山自然步道」是一條非常老少咸宜的登山步道，不僅路程短暫全程大約1小時，步道也很平緩，登上和美山頂還可以俯瞰碧潭風景區及新店溪的河岸美景，夜晚的燈光及水舞搭配高樓大廈燈火通明，與香港夜景有幾分相似，所以有小香港之稱。

圖/IG@phiteao 分享 facebook

▏景點地址：新北市新店區永業路81巷13弄14號

外垵漁港

外垵漁港位於澎湖西嶼鄉的南還，是一個三面背山著的小漁村，也是澎湖漁業最興盛的地方。外垵村旁邊有個鎮煞擋風、驅邪和守護村莊三仙塔，剛好位於外垵村的制高點，可以眺望整個外垵漁村燈火輝煌港都景色，依地勢高低而建房舍，加上停泊在港口的漁船，猶如迷你版的香港維多利亞港，因此有著「澎湖小香港」的美稱。

圖/IG@migaoda 分享 facebook

圖/IG@chingwen25344 分享 facebook

▏景點地址：澎湖縣西嶼鄉外垵漁村

延伸閱讀>>老屋控看過來！老宅翻新旅店、老屋咖啡廳＆景點懶人包推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」