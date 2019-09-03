大人小孩玩打扮！ 北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

Shelly@ReadyGo

首圖：lalalong1989

你喜歡體驗各式各樣不同的服裝嗎？ReadyGo蒐羅了台北、桃園7間提供特色服裝的店家，不用花大錢出國，也不用花大把時間念書，不但在台灣就能穿和服和韓服，還有機會成為還珠格格，家中有小孩的也可以體驗當警察跟消防員的感覺！不管全家老少還是閨密都很適合，包準你成為IG最新網帥網美！

＃親子變裝趣

新板村派出所

新北市政府警察局規劃了體驗警察生活的「新板村派出所-小小波麗日記」體驗營，讓孩童學習怎麼開警車、騎警察重機以及指揮交通，體驗當警察如何採集指紋、玩具槍射擊體驗、刑案現場觀察、找尋兇手、處理交通事故與模擬酒駕體驗等等，並灌輸正確的自我保護觀念、提早接觸法治，寓教於樂。許多爸媽總會帶小孩來參加，看到自己的心肝寶貝換上迷你版警察制服，一定要多拍幾張照片。

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地址：新北市板橋區漢生東路276號3樓 (國家世紀館3樓)

營業時間：每週二、四、六 09:00〜12:00、13:30〜16:00 (10:00、15:00進行導覽)

舉辦時間：每月第一、三週的週四上午舉辦

報名方式： https://www.police.ntpc.gov.tw/sp-ESUDeclaration-1-1.html

(採用15人以上團體網路報名)

體驗費用：免費

適合年紀：5〜8歲

桃園八德防災教育館

桃園八德防災教育館於去年10月開幕，館內包含自然災害、防範與應變、火災、安全的家及消防勇士5大展區，帶著孩子們一窺消防車上的設備；模擬駕駛救護車，挑戰在有限時間內將病患安全的送達醫院；穿上消防服裝體驗火場滅火等等，透過各種互動遊戲，模擬災害發生時該怎麼應變，了解消防員的英勇及辛苦，另外還有煙霧體驗室、地震體驗平台及CPR教學，讓孩童在遊戲中學習。

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桃園市政府消防局訓練中心暨防災教育館

地址：桃園市八德區介壽路二段901巷49弄35號

營業時間：09:00~12:00、13:30~16:30(星期日、一公休)

BABYBOSS職業體驗任意城

「BabyBoss City職業體驗任意城」是一座專為3至12歲兒童量身打造的擬真城市，有縮小版的街道、店舖、公園、建築、車輛，9項職業領域，50個職業場館與70種職業角色，連市民證(身分證)、銀行、考駕照都有，簡直就是縮小版人生。小小市民們可以親自體驗各行各業的流程與工作的精神，認真工作後所賺取BabyBucks酬勞(BB幣)，也可以到BabyBoss銀行開戶存錢、領金融卡，把薪水存到下次用，有些職業像是製作海苔飯糰、PIZZA則是需要體驗費用及材料費的，就可以使用BB幣，拿自己賺的薪水投資自己，培養孩童正確的金錢使用觀念。

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官網：BabyBoss City職業體驗任意城

地址：台北市松山區八德路四段138號7樓 (京華城7樓)

票價：依時段不同，詳細請看官網售票資訊

營業時間：週一-週四10:00-18:00、週五-週日10:00-20:00

宏野不二村

宏野不二村主打日式抓周、和服體驗及攝影寫真，包含了宏野食堂、五柒町日式攝影館。宏野食堂是一家親子餐廳，以前以蔬食料理為主，後來改成葷食，裡面有小朋友最愛的親子遊戲區，包含了溜滑梯、球池、小木屋等等，空間寬敞，小朋友總是玩的不亦樂乎。五柒町日式攝影館則是日本文化館，可以體驗和服、浴衣，不少爸媽會在這邊舉辦寶寶的日式抓週派對，淨手禮、祈福鈴等儀式一個都不少，館內還有日本四季的精緻人造景，拍全家福之餘，也將寶寶成長過程記錄下來，留下一個美好的回憶。

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地址：新北市新莊區中正路59號

營業時間：週一-週五12:00-16:30、17:00-20:30，週六-週日11:00-21:00

＃穿越古今中外

VA VA VOOM時尚派對餐廳

VA VA VOOM時尚派對餐廳有著華麗夢幻的裝潢，網美牆的佈置，從踏入店家的那一刻，快門就沒有停過。除了復古旗袍、唐裝等懷舊體驗之外，也有韓服跟和服，還有時尚婚紗、伴娘服以及韓國學生制服等可以選擇，不只服裝，配件跟頭飾也應用盡有，若再加上妝髮，彷彿穿越時空啊！喜歡變裝派對的你，VA VA VOOM時尚派對餐廳絕對是你的第一選擇。

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大安店

地址：台北市大安區光復南路364巷21號

營業時間：週二-週日12:00-21:30(週一公休)

訂位專線：(02)2773-6006

信義店

地址：台北市信義區松高路11號6樓 (誠品信義6樓)

營業時間：週一-週日11:00-22:00

訂位專線：(02)2722-6665

大稻埕店 (古著禮服體驗店)

地址：台北市大同區迪化街一段21號永樂市場4F

營業時間：週一至週六 12:00-19:00

電話：(02)2558-6506

CHIPAO 旗袍體驗

到韓國一定要穿著韓服到景福宮；到日本一定要穿著和服到淺草寺；到台灣一定要穿著旗袍走在九份的街道上！九份唯一一間旗袍出租店，花色款式眾多，古色古香的老街和房子，搭配台灣傳統服飾，體驗完全不同氛圍的九份，下次來九份不只吃芋圓，別忘了還有旗袍。

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官網：CHIPAO 旗袍體驗

地址：新北市瑞芳區汽車路32號

營業時間：週一-週日11:00-19:00 (週四公休)

電話：0966-246-913

貳零年華SALON 1920S

貳零年華salon 1920s位於永樂市場旁邊。換上旗袍，走在充滿歷史痕跡的大稻埕街道上，穿梭在巷弄與特色店家間，感受過去的繁華，身邊的人文風景彷彿回到1920年代，琳瑯滿目的招牌，熙熙攘攘的人群，1920年代的大稻埕就是這麼熱鬧。

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官方FB：貳零年華salon 1920s

地址：台北市大同區迪化街一段87號

營業時間：週一-週日10:00-18:00

電話：0922-046-799

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