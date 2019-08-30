誰說辦桌菜只能一群人吃 嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

為了讓一個人也能輕鬆吃到令人想念的古早味辦桌菜，位於台中、高雄的 2 家店不約而同推出一人份辦桌料理，滿足現代人的用餐需求！

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★5 個囝仔懷舊料理

由於想找回兒時身為總舖師的媽媽胖姨所料理的好味道， 5 個小孩於 2 年多前齊力合作，重現記憶中的古早味！店主人之一的賴二姐，感嘆現在吃辦桌菜越來越不容易，於是乾脆召集廚師出身的弟妹自己做，並且設計個人辦桌菜套餐，讓人不需湊滿一桌也吃得到想念的滋味。店內的頭路菜煲、菜尾鍋都是人氣品項。

懷念菜尾鍋套餐400 元／店內人氣品項，放入多種配料再以蛋酥提香，深受客人喜愛。 分享 facebook

招牌頭路菜煲套餐 280 元／當年總舖師媽媽的招牌料理，以髮菜、豬肉泥、芹菜、白菜、紅蘿蔔等食材熬煮出懷舊羹湯，套餐另附多樣小菜、湯品與甜點、飲料，極具飽足感。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市北屯區建和路二段 245 號

電話：（04）2435-1088





★內門阿隆師個人辦桌料理

為保留台灣的傳統口味，店主人阿翔以父親內門阿隆師傳授的手藝，自行研發出小份量的個人辦桌料理，開創「辦桌小吃」的概念，十分符合現代人的需求。店內招牌料理包含古早味蛋黃油飯、辦桌二路菜肉羹、海中寶佛跳牆等，另推出鹹蛋芋丸、八寶肉丸等懷念的古早味，讓人輕鬆重拾兒時的美味記憶。

古早味蛋黃油飯 60 元／迷你造型油飯份量適中，隨時想吃都沒問題。 分享 facebook

辦桌二路菜肉羹 80 元／以繁複工序熬煮而成，展現古早辦桌風味。 分享 facebook

唐朝一品封 150 元／創意推出小份量封肉，一個人也能自在享用。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：高雄市三民區建工路 880 號

電話：（07）395-3586





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