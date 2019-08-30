誰說辦桌菜只能一群人吃 嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜
為了讓一個人也能輕鬆吃到令人想念的古早味辦桌菜，位於台中、高雄的 2 家店不約而同推出一人份辦桌料理，滿足現代人的用餐需求！
★5 個囝仔懷舊料理
由於想找回兒時身為總舖師的媽媽胖姨所料理的好味道， 5 個小孩於 2 年多前齊力合作，重現記憶中的古早味！店主人之一的賴二姐，感嘆現在吃辦桌菜越來越不容易，於是乾脆召集廚師出身的弟妹自己做，並且設計個人辦桌菜套餐，讓人不需湊滿一桌也吃得到想念的滋味。店內的頭路菜煲、菜尾鍋都是人氣品項。
【店家資訊】
地址：台中市北屯區建和路二段 245 號
電話：（04）2435-1088
★內門阿隆師個人辦桌料理
為保留台灣的傳統口味，店主人阿翔以父親內門阿隆師傳授的手藝，自行研發出小份量的個人辦桌料理，開創「辦桌小吃」的概念，十分符合現代人的需求。店內招牌料理包含古早味蛋黃油飯、辦桌二路菜肉羹、海中寶佛跳牆等，另推出鹹蛋芋丸、八寶肉丸等懷念的古早味，讓人輕鬆重拾兒時的美味記憶。
【店家資訊】
地址：高雄市三民區建工路 880 號
電話：（07）395-3586
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