外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

台灣土地雖小卻藏著數不清的美景，也因此成為了東亞的旅行大據點。達人特別整理出外媒報導及票選出的「台灣必玩10種秘境體驗」，看完後連你也會懷疑到底有幾項你體驗過呢？連台灣人都沒玩過的10種秘境體驗，到底是什麼呢？

＃10. 小琉球秘境找海龜浮潛｜屏東

▲外媒推薦秘境體驗-小琉球浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

你知道在台灣竟然能夠邊浮潛邊與海龜共舞嗎？在屏東外海竟然有海底龍宮，為什麼說是龍宮呢？因為這邊是海龜的故鄉，只要深入海中就可以和可愛的海龜玩樂共舞，而這歡樂的龍宮秘境就在小琉球，除了海龜，更有許多可愛的海底生物陪你在水中搖擺，造就這樣美麗生態的就是這邊清澈無污染的海洋。

＃9. 最夢幻野溪溫泉｜台東

▲外媒推薦秘境體驗-台東栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

冬天的台灣有著不一樣的溯溪活動，就是尋找野溪溫泉。栗松溫泉標高1075公尺，是從山谷中多處岩壁上傾瀉，或由縫隙噴灑而出的野溪溫泉，渲染形成絢麗多彩的溫泉瀑布，有如落入凡間的仙女，被讚許為「台灣最美麗的野溪溫泉」。

＃8. 猴洞地心探險｜高雄

▲外媒推薦秘境體驗-柴山猴洞地心探索。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

柴山，是高雄人的後花園也被稱作南台灣的自然天堂，這裡散佈著大大小小的洞穴，從地面垂降進入伸手不見五指的漆黑洞穴中，在洞內你可以仔細的聆聽自己的呼吸跟心跳，感受風吹過耳邊的旋律，再往更深入前進。在最後一次的垂降，卻讓人充滿驚奇，明明是向下深入，我們卻走回地面了，想知道這神奇的顛倒洞穴，你就得親自來解開這道謎底。

＃7. 爬上會走路的樹｜台東

▲外媒推薦秘境體驗-鸞山森林榕樹。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了台灣你有看過會走路的樹嗎？原來是巨大交錯的榕樹氣根會不斷生長，隨時間推移榕樹也擴張了版圖。在往「會走路的樹」前進時，必須越過重重關卡，有好幾條考驗體力的好漢坡，有隻能容納一個人側身而行的一線天岩壁，最後還必須爬上約兩層樓高的巨樹才算達成此趟旅程的任務。

＃6. 秘境瀑布獨木舟｜台北

▲外媒推薦秘境體驗-嶺腳瀑布獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了鐵道與人文景點之外，平溪線還擁有許多自然風景，像是位於嶺腳站附近、步行約五分鐘就能抵達的嶺腳瀑布，不只有著清澈碧綠的溪水、壯闊的岩石環抱，還是適合體驗獨木舟的好地方，想要玩出不同於他人的平溪線小旅行，不妨可以來這裡挑戰一下嶺腳瀑布下湍急的河流， 以及變幻莫測的壺穴溪谷！

＃5. 熱氣球嘉年華｜台東

▲外媒推薦秘境體驗-臺灣熱氣球嘉年華。（圖／臺灣熱氣球嘉年華FB粉絲專頁授權) 分享 facebook

在台灣我用不同的角度欣賞這片土地！和白雲為伍一起俯瞰大地是什麼感覺呢？搭乘熱氣球翱翔天際，不單單只是坐電梯一般的欣賞風景，自由地讓教練帶著你在天空中漫步飛翔，將每一吋的景色收進眼中，享受無拘束的自由快感，迎著風追逐天際的每一朵白雲。

＃4. 日月潭-全球最美單車道｜南投

▲外媒推薦秘境體驗-日月潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在台灣我用雙腳騎進全球最美的單車道！騎著單車漫遊環湖體驗，聆聽日月潭的美麗傳說、感受那份靜謐、安詳與自然的美感，湖光山色的美景近在咫尺，體驗最真實、美好的感動。

日月潭的美，從早晨到黃昏，從春夏到秋冬，無論風和日麗時動人的湖水倒影或微雨迷濛時煙霧繚繞群山，迴盪著綺麗的風姿，風情萬種、令人百看不厭！

＃3. 踏上東亞第一斷崖｜花蓮

▲外媒推薦秘境體驗-花蓮錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

錐麓古道被日人稱為東亞第一斷崖的雲端古道，站在海拔800公尺的懸崖邊，踩著僅有60公分的路面勇敢向前，為的就是一睹立垂直高度約500公尺霧溪谷，在這裡用力眺望太魯閣峽谷把180度的美景全收眼底，走在錐麓古道上也讓人為先人的在這留下的汗水致上最深的敬意。

＃2. 尋找天使的眼淚｜台東

▲外媒推薦秘境體驗-嘉明湖登山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在台灣我用毅力尋找到了湛藍的天使眼淚，在台灣有個天使拜訪過的神秘地方，湛藍的湖面尤如寶石般的光澤，被國際稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」，奇幻的是嘉明湖沒有任何山澗或溪流流入其中，湖水卻常保終年不枯，因此更有人說這是天使遺落在人間的眼淚，這裡是『嘉明湖』。

＃1. 獨木舟暢遊清水斷崖｜花蓮

▲外媒推薦秘境體驗-清水斷崖獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在台灣我用不同角度重新認識了「福爾摩沙」，外媒報導最美的角度看台灣，得獎的就是有福爾摩沙之美的清水斷崖，這條連當年葡萄牙人都讚嘆的海岸線壯，闊的景色是照片無法完整呈現的，只有從海上公路才能完整的一覽他美麗的面貌。

看完了以上10種秘境體驗玩法，你玩過了哪幾件呢？下次到台灣旅行記得也把這十種秘境體驗安排進你的行程吧！身為台灣人的我們更該好好找時間認識我們腳下的台灣。

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