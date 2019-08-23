單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Tina@ReadyGo、Shin@ReadyGo

首圖：uang0109、szchi7424、EZ5音樂餐廳粉絲專頁

一個人找不到朋友出門的話是不是不知道該去哪裡，想吃個飯卻充分體驗到「單身沒人權」的困擾呢？其實在都市生活步調越來越快速、網路越來越發達，人們漸漸縮小生活圈的現代社會中，一個人旅行、一個人吃飯的生活型態開始變得不再是少數現象，也因此許多商家從中看見了商機，發展出各式各樣適合獨身貴族的景點與美食。ReadyGo特別嚴選了休閒、放鬆、吃貨等不同路線的單身專屬行程，一起看下去吧！

#親山步道

屬於盆地地形的台北地區，有眾多的親山步道，只要搭乘大眾運輸工具就能輕鬆到達登山口。一個人悠閒地走走親山步道，除了可以親近大自然、欣賞台北和自然相融的美景，還能紓解壓力、放鬆心情，豐富的景觀讓你一點也不會覺得寂寞，反而能有機會和自己相處，好好充電一番。

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#文青小店

放慢步調，逛逛自己喜歡的個性小店，茶屋、書店或是雜貨都是很好的選擇，讓自己文青一下，好好地品味生活。走進店裡，充滿格調的裝潢和高質感的擺設，能帶給你只屬於自己的，最充實的情人節。

文房

由日式老宅改建成書閣的文房，保留了歷史的韻味，成為都市中的世外桃源。濃濃的書香氣息，讓你能在這細細品味一本好書，輕輕啜飲一杯好茶。記得提前上網預約並攜帶證件才能進入文房參觀。每個場次為一個半小時，書架上的書都能任意閱讀，並會免費提供一份茶和環境導覽介紹。

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▌交通位置：台北市中正區臨沂街27巷1號，捷運忠孝新生站步行約3分鐘

益品書屋

益品書屋有豐富的藏書，包括藝術類、旅遊類等等類別，甚至連精裝原文書和攝影集也有收藏。除了舒適的閱讀空間外，這裡也提供無限暢飲的冰沙和咖啡，並且不定時會有小提琴演奏及藝文展演，一個人去也能在這自在地度過一整天。

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▌交通位置：台北市中正區仁愛路二段69號，捷運東門站步行約10分鐘

▌營業時間：12:00-20:00，入場費100元不限時

古俬選品

古俬選品是位於師大的咖啡選品店，販賣從世界各地進口的復古雜貨和餐具，還有香氛蠟燭、果醬等等，也有提供現泡咖啡。來這邊一趟，替自己溫暖的家，找尋一些溫度與新意吧。

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▌交通位置：台北市大安區浦城街24-2號，捷運台電大樓站步行約3分鐘

▌營業時間：12:00-19:00 (星期日公休)

#咖啡廳

選擇一家安靜的咖啡店，帶著自己喜歡的書或是筆電，邊品嘗香醇的咖啡，邊好好享受下午的時光，讓獨自度過的七夕，也能因此變得別具意義。

疍宅 EGGHOST CAFE

EggHost Cafe不但有提供WIFI且不限時間，很適合喜歡獨處的你，來這邊享受一個人的時光。店內復古的色調給人慵懶的氛圍，來造訪的客人不是專心坐自己的事，就是靜靜發著呆，沒有聊天的喧嘩。各式口味的戚風蛋糕是店裡的招牌，來這裡一定要記得品嘗看看。

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▌交通位置：台北市中山區松江路204巷45號，捷運行天宮站步行5分鐘

▌營業時間：12:00-20:00 (星期日一二公休)

小米酒咖啡館

小米酒咖啡提供你一個最安靜的環境，在這邊說話都要輕聲細語，讓你可以好好沉浸在自己的世界中，不會被旁邊的交談聲所打擾。店內會播放黑白無聲電影，讓你可以邊喝咖啡邊欣賞。每一杯熱飲品都有超可愛的拉花，給你不同的驚喜。

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▌交通位置：台北市大安區永康街41巷5號，捷運東門站步行6分鐘

▌營業時間：平日13:00-22:00，假日12:00-22:00 (周一公休)

#做SPA

長時間看電腦看書，肩膀一定很酸痛吧。趁七夕這個機會，好好犒賞自己一下，做個按摩讓全身肌肉放鬆。情人節不需要情人寵，就算是單身也能讓自己享受到公主王子級的待遇。

A’CHRON 艾珂菈 台北101旗艦店

這家SPA就位於101的35樓，提供各式各樣的療程，包括熱石、精油按摩等等，讓你可以一邊享受全身放鬆的舒暢，一邊欣賞漂亮的夜景。七夕情人節沒有情人一起去浪漫景觀餐廳沒關係，不用人擠人，自己來做SPA順便欣賞美景才是王道！記得要先在線上預約再過來喔。

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▌交通位置：台北市信義區信義路五段7號，捷運台北101站步行2分鐘

▌營業時間：10:00-19:00

蘭庭府靜心SPA會館

蘭庭府就位於萬豪酒店旁邊，店內空間不大，隱私度高，給人放鬆靜謐的氛圍。有提供足湯、腳底按摩和全身精油放鬆等等不同的療程。偶而疼愛自己一下，來這邊好好放鬆身心靈吧！

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▌交通位置：台北市中山區樂群二路265巷6號，捷運劍南路站步行11分鐘

▌營業時間：11:00-23:00

#私房酒吧

七夕的夜晚，不用為了逃避外面的閃光就躲在家裡。找一間環境舒適、氣氛悠閒的私房酒吧，一個人也能很自在地品嘗美味的調酒，享受屬於自己的微醺之夜。 [未成年請勿飲酒｜喝酒不開車，開車不喝酒｜飲酒過量，有害身體健康]

BLUE NOTE藍調

Blue Note藍調是一家爵士音樂酒吧，每天都會有現場爵士演奏。店內的牆壁掛滿了唱片和CD，來到這裡，彷彿來到另一個世界，能暫時與塵囂隔絕，在這裡，好好品味爵士樂隨性中的迷人之處。

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[未成年請勿飲酒｜喝酒不開車，開車不喝酒｜飲酒過量，有害身體健康]

▌交通位置：台北市大安區羅斯福路三段171號，捷運台電大樓站步行一分鐘

▌營業時間：20:00-00:00

啜飲室大安

這家位於東區的酒吧，只有高腳椅和站立區的座位，沒有沙發和圓桌。少了座位的拘束，一個人來也能很自在。這裡提供各式各樣的啤酒，想要品嘗不同酒類的人，不妨在夜晚來啜飲室小酌一番，許自己一個暢快。

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[未成年請勿飲酒｜喝酒不開車，開車不喝酒｜飲酒過量，有害身體健康]

▌交通位置：台北市大安區仁愛路四段27巷34號，捷運忠孝復興站步行1分鐘

▌營業時間：一到六17:00-00:00，周日17:00-23:00

＃一人享食

一個人吃飯最煩人的實不是孤單寂寞覺得冷，而是超難點餐，什麼都想點，點了又怕吃不完，對有選擇障礙症的人來說一個人吃飯真的挺痛苦的，有了專門為個人設計的餐廳，終於可以鬆一口氣了！

子辣。個人。麻辣

子辣。個人。麻辣緣起於老闆看到廣大單身貴族的需求，專門提供真正道地的個人麻辣鍋，讓不知道一個人要吃什麼的朋友們可以不用再呼朋引伴去吃飯，一個人就能開麻辣鴛鴦鍋。

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▌交通位置：台北市松山區延吉街12-1號

▌營業時間：11：30–15：00 、17：00 –23：00

燒肉LIKE

燒肉LIKE號稱東京必吃，今年（2019）四月底正式被引進台灣。從店內的細節就能看出日本人的貼心，桌椅擺設分成兩種，一種是適合團體、朋友一起吃的小桌，另一種則是專門給隻身一人來享用美食的客人們的大桌，桌子的中間放了大大的隔板，避免吃飯還得跟陌生人對望的窘境。

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▌交通位置：台北市大同區承德路一段1號(京站靠近華陰街的1F)

▌營業時間：11：00–21：15

# Live House

海邊的卡夫卡

海邊的卡夫卡就位於公館的巷弄中，是提供咖啡、甜點和酒類的複合式咖啡館，周末也都會有樂團在這裡演出。來這邊喝飲料，享受音樂的薰陶，好好感受節拍和力量的碰撞吧。

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▌交通位置：台北市中正區羅斯福路三段244巷2號，捷運台電大樓站步行6分鐘

▌營業時間：13:00-22:00

▌演奏時間：https://www.facebook.com/kafka.republic/

THE WALL公館

The wall是目前全台最大的Live house，由董事長樂團阿吉、墾丁春吶主辦人Jimi與閃寧樂團主唱Freddy一起創辦。想要體驗搖滾精神的人一定要來這邊看看。這裡有販售酒精飲料，買杯酒站到舞台前，跟著台上的樂團，一起嗨到最高點，為音樂為搖滾歡呼。

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▌交通位置：台北市文山區羅斯福路四段200號，捷運公館站步行7分鐘

▌營業時間：周三、周日20:00-00:00，周四到周六19:00-3:00 (周一二公休)

▌表演活動：>>看這裡

EZ5音樂餐廳

EZ5是台北知名的老牌音樂餐廳，每天都會有歌手或樂團在這裡駐唱。入場費是800元，可以折抵飲料或餐點。如果想要坐著聽歌的話建議還是先訂位，否則就要站一整個晚上了。這裡的歌手都會和觀眾互動，增加表演的趣味，用音樂給你最放鬆的夜晚。

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▌交通位置：台北市大安區安和路二段211號，捷運信義安和站步行約13分鐘

▌營業時間：20:00-1:30

▌表演時間：>>http://www.ez5.com.tw/new/program.php

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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