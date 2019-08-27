懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

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近年老屋復興主義盛行，許多承載了多年歷史淬鍊的古老建築獲得新生，讓更多人能夠親身感受舊時的氛圍與痕跡。舊建築和新設計的結合是一種傳承，也是一種創新，帶給人懷舊的情感，也帶給人意想不到的驚喜。你喜歡懷舊復古風嗎？ReadyG整理了12個你絕對不知道的老屋翻新的旅店、咖啡廳＆景點，帶你一起回顧台灣的歷史風采！

＃旅店

台北–夾腳拖的家FLIP FLOP HOSTEL

夾腳拖，是隨時都可以啟程的配件，象徵自由無拘的生活步調。夾腳拖的家是由三位熱愛生命的背包客合開的旅店，他們希望來到旅館住宿的遊客們能夠脫去所有的包裝，用最簡單、不拘泥的態度面對生命旅程，時刻保持真實、質樸及單純的樣貌。

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▏店家資訊：夾腳拖的家 Flip Flop Hostel

▏分店地址：台北車站：台北市大同區華陰街103號

長安122 ：台北市大同區長安西路122號

九份山居：台北市瑞芳區基山街247號

▏連絡電話：02 2558 5050

▏客服時間：9：30–18：30

台中–植光花園酒店SOF HOTEL

植光花園酒店建築本身已有56年歷史，早年為「白雪大飯店」，一度沒落後經由世界知名的紐西蘭建築設計事務所Fearon Hay重新打造。它融合了廢墟風格與自然綠意，以「自然建築」為設計概念，保留大量原始建築樣貌，結合自然界兩大元素—植栽與光線，並以此將翻新後的酒店命名為「植光花園酒店」。

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▏店家資訊：植光花園酒店Sof Hotel

▏旅店地址：台中市中區光復路52號

▏連絡電話： 04 2223 0880

台南–靈魂沙龍SALON DE L’ESPRIT

靈魂沙龍位於台灣第一街上，有著70多年的歷史，過去曾是整條街上第一棟裝置避雷針的樓房，可見其當初也是盛極一時的知名地標吧！它原是7位不同領域的好友的秘密天堂，翻修後的靈魂沙龍在中式的傳統天井式深遂建築本體之上揉合了西式的現代藝術設計，將空間以個體為單位區分出7種不同風格的設計，代表著7種不同的靈魂。

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▏店家資訊：靈魂沙龍 Salon de L’esprit

▏旅店地址：台南市 中西區民權路二段（赤嵌樓前）

▏連絡電話： 0909190119

▏客服時間：中午11點過後

＃咖啡廳、美食

台北–樓梯好陡STEEPSTAIRS。老屋 咖啡 空間 領養代替購買

樓梯好陡位於大稻埕，是間擁有超過百年歷史的老公寓，看了名字就知道，它是一間寵物友善餐廳，同時它也是一間有愛的咖啡廳。老屋重建很常見，但用愛讓「老屋重現」是老闆強調的經營理念，店內養著一隻名叫「陳英俊」的店狗，每當有客人進門，老闆就會「放狗迎客」，讓人忍不住駐足享用美食。

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▏店家資訊：樓梯好陡SteepStairs。老屋 咖啡 空間 領養代替購買

▏旅店地址：台北市大同區寧夏路92號2樓

▏連絡電話： 0928 080 033

▏營業時間：周一、周四–周日 13：00–20：30

台中–HEYNUTS ALLEY CAFE 堅果小巷

堅果小巷乍看之下是一間設計非常現代的建築，但仔細一看會發現它的左半邊是由一塊一塊的紅磚所組成，那是因為它原是一棟老宅，在修建時保留了大半的老宅原貌，另一半則改建成了新穎的玻璃屋。

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▏店家資訊：heynuts alley cafe 堅果小巷

▏店家地址：台中市西區大仁街33號

▏連絡電話： 04 2321 6616

▏營業時間：9：00–21：00

台南–花樓FOLLOW_COFFEE

花樓位在台南市的民權路跟忠義路的交叉口的三角窗店面，據傳這棟建築以前是台南人的共同回憶—「國花戲院」，與它初相見時，可能會覺得它是一間主打視覺系的網美系咖啡店，但其實它不只裝潢精緻，飲品、甜點更是人人讚不絕口的美味，它的芋頭、芒果千層派和草莓、抹茶漸層咖啡都是店內的招牌。

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▏店家資訊：花樓Follow_coffee

▏店家地址：台南市中西區民權路二段118號

▏連絡電話：06 221 1888

▏營業時間：週一～週五 8：00–18：00 / 週六、週日9：00–18：00

台南–旭峯號之僾果鮮

旭峯號屋齡80餘年，是由龐姓屋主的父親一手建造，龐姓夫妻原是在此經營五金行生意，一路從年輕經營到老年退休。退休後的龐姓夫妻將老屋租給兩個女生，也就是「僾果鮮」的老闆，專賣無毒蔬果及簡單的輕食。他們將老屋的外貌、招牌完整保留，唯獨在室內空間進行了微幅的改造，造就了旭峰號現在的新風貌。

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▏店家資訊：旭峯號之僾果鮮

▏店家地址：台南市中西區中山路79巷6號

▏連絡電話：06 222 5890

高雄–好市集-LE BON MARCHE

好市集座落於一幢超過百年歷史的老建築，它鄰近西子灣雨就打狗驛故事館，在日治時期曾是興盛一時的陸上海上交通樞紐，昔日繁榮市街的都市風貌，如今成為老城區最動人的歷史痕跡。

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▏店家資訊：好市集-Le Bon Marche

▏店家地址：高雄市鼓山區鼓山一路19號之1

▏連絡電話：07 532 6899

▏營業時間：11：00–16：00、18：00–22：00

恆春–伯虎在二樓．恆春 BUT WHO

伯虎在二樓，秋香在一樓！伯虎在二樓是位在恆春古城的一幢老屋，今年（2019）7月全新開張，樓下是經營超過30年的「秋香麵店」，這大概也是「伯虎在二樓」的命名由來。它的內用空間不大，卻有著濃濃的懷舊風味，和其他咖啡廳不一樣的是，它是計時咖啡廳，第一個小時$90，之後每分鐘$1，可以拿來抵飲品，不過內用也有提供免費的飲品供旅客飲用。

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▏店家資訊：伯虎在二樓．恆春But Who

▏店家地址： 屏東縣恆春鎮中山路48號

▏連絡電話： 0901 109 527

▏營業時間：週五～周二12：00–20：00（三、四休息）

＃景點

台北–四四南村

四四南村是台北人都聽過的懷舊眷村，也是文青必去的景點。懷舊的建築配上意義性的文字，彷彿是爺爺奶奶對我們的叮嚀與期許，希望我們面對未來的人生旅程，都能夠堅持做喜歡的事，讓喜歡的事有價值。

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▏店家地址： 台北市信義區松勤街50號（松勤街與莊敬路交會區域內）

▏營業時間：9：00–17：00

台中–咖波屋

堪稱台中今年（2019）最夯的新景點的咖波屋是由日式老屋改建，復古的日式建築配上超萌的咖波貓週邊商品，它的魅力完全足以迷倒眾生。此外，咖波屋距離勤美僅10分鐘路程，交通十分方便，來到台中絕對不能錯過啦！

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▏店家資訊：咖波屋

▏店家地址： 台中市西區模範街8巷23號

▏連絡電話： 0926 047 399

▏營業時間：週二～周日11：00–20：00（週一休息）

台東–白色陋屋（台東阿伯小白屋）

白色陋屋位在海濱公園旁，有著台版霍爾的移動城堡之稱，是一位名叫李文昌的阿伯花了40年一人徒手搭建、修補的房子，經過多年颱風、強震的摧殘，白色陋屋的頹廢樣貌絕對撐得起「全台最頹廢的台東阿伯小白屋」的稱號。它是台東最殘破的老厝，卻也是IG最熱門打卡景點，不過由於老屋主已於2017年逝世，小白屋的存廢成為了新的問題，想一觀這棟特色建築得加緊腳步了。

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▏景點地址： 台東縣台東市中正路1號

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