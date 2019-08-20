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多達40種配料！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38聯合新聞網 文／遊妤思

自助式餐廳大家都非常熟悉，但自助秤重式刨冰就不太常見了吧！ 炎炎夏日向大家推薦一家北台灣家族式經營的「婷亭自助冰」，店內放眼望去多達40種配料選擇，以手工熬煮或新鮮水果居多，是一間CP值很高、可以由自己夾取喜歡的配料再秤重消費的人氣刨冰店，目前在桃園八德、中壢和宜蘭羅東一共有三家在經營，每一家都在地深耕了二十年以上，據了解都是在地人從小吃到大且不想讓外地人知道的美食口袋名單呢！

組圖／跟著小虫吃喝玩樂、婷亭自助冰城授權提供
組圖／跟著小虫吃喝玩樂婷亭自助冰城授權提供
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位在桃園八德區(大湳市場)和中壢區的婷亭自助冰，每到夏天總是擠滿了人潮，店內販售的品項很多，以口味選擇或自助秤重的刨冰為主、還有豆花、新鮮現打果汁等選擇，由於大量使用許多新鮮水果，索性在門口也一邊賣起當季盛產的水果。

自助刨冰有滿滿的新鮮水果可夾取。圖／婷亭自助冰城授權提供 (以下同)
自助刨冰有滿滿的新鮮水果可夾取。圖／婷亭自助冰城授權提供 (以下同)
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以秤重刨冰來說，店家每天都認真準備了多達40種配料供選擇，以你夾了多少配料來秤重，大約是每100公克是15元起計價，從基本的紅豆、綠豆、大豆、仙草、粉圓等…到各式新鮮水果丁、再到甜美的果醬醬料，再搭上一份加糖清冰，糖水有招牌、黑糖水、芋泥漿三種任選一種，就是清涼消暑的美味冰品了，每到夏天就高朋滿座，外帶電話也接不停。

夏天總是高朋滿座，是在地人氣冰品店。圖／婷亭自助冰城授權提供
夏天總是高朋滿座，是在地人氣冰品店。圖／婷亭自助冰城授權提供
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店內提供配料多達數十種以上。圖／婷亭自助冰城授權提供
店內提供配料多達數十種以上。圖／婷亭自助冰城授權提供
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不想傷腦筋選擇也可以直接享用老闆推薦的單一口味冰品，如紅豆牛奶冰、綠豆牛奶冰、花豆牛奶冰，又以「鮮芒果牛奶冰」為老闆最推！另外，店家還推出一種隱藏式吃法，在多種刨冰配料上加上一塊「豆花」，是用真材實料的豆漿製造出口感細膩滑順又充滿豆味的豆花，再配上特製糖水，聽說這種吃法相當具有飽足感喔！

滿滿配料加一塊豆花的獨創吃法。圖／婷亭自助冰城授權提供
滿滿配料加一塊豆花的獨創吃法。圖／婷亭自助冰城授權提供
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婷亭自助冰城

大湳店

地址：桃園市八德區廣福路140號

電話：03-3676033、3779669

中壢店

地址：桃園縣中壢市龍東路252號

電話：03-4566394、4660668

羅東店一入門就看到長長的配料冰櫃很吸睛。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供 (以下同)
羅東店一入門就看到長長的配料冰櫃很吸睛。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供 (以下同)
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還有一家婷亭自助冰位於宜蘭縣羅東鎮中山路上，靠近羅東高商商圈，沒有顯眼的招牌，卻是羅東在地人低調不太想對外公開的好店。目前是宜蘭唯一一家自己夾料然後秤重賣給你的剉冰店，完全只看重量不看食材價格，內用還可以免費加冰一次，店內乾淨明亮東西好吃，也是一間是間CP值很高的老店。

數十種以上的配料任你夾取。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
數十種以上的配料任你夾取。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
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走進店門口就能看到加長型的冰櫃，裡面的配料也是滿滿的數十種，也都是自己熬煮或新鮮水果居多，這家提供的則是古早味黑糖水和砂糖水兩種選擇，內用食材未吃完可以免費加冰一次，外帶若超過50元以上，老闆也會提供續冰一份，一樣會再淋上糖水。

自助秤重的內用碗，重量已先扣除。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
自助秤重的內用碗，重量已先扣除。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
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自助刨冰配料先計價再上冰。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
自助刨冰配料先計價再上冰。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
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如此超佛心的價格，和滿滿在地風情的老店，當網友跟著小虫吃喝玩樂將店家推薦至社群分享時，獲得最多回響的就是「高中下課必去」、「完了...為什麼要破壞我們在地人的口袋美食名單」、「溪南人專屬...不要害我排隊」。

配料未吃完可店內免費續冰一次。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
配料未吃完可店內免費續冰一次。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
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續冰又是一座刨冰山再淋上滿滿糖水。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
續冰又是一座刨冰山再淋上滿滿糖水。圖／跟著小虫吃喝玩樂授權提供
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婷亭自助冰

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路四段155號

電話：03-9610638

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