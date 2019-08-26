酷夏吃冰喝涼各有特色！ 精選3家消暑又吸睛的舒適好空間

炎炎夏日好想喝吃個冰喔！坊間冰品百百種，好吃又又人氣就這三間了，品嘗前別忘了要先打個卡。在悠閒舒適的空間裡吃口冰實在很消暑。

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★春葉冰茶

最近，大稻埕出現一家古早味冰茶專賣，主要販售鳳梨冰、麵茶冰與古早味茶飲，店內主打的鳳梨冰，以檸檬、蘆薈、白木耳等配料，交織出口感自然酸甜的滋味，嚐一口便讓人愛上；而特別融入鮮奶的冰淇淋鮮奶麵茶冰，瀰漫濃濃懷舊氣息，同樣惹人喜愛。不僅冰飲蘊藏著古早情懷，店裡偌大牆面的黑板塗鴉、小學課桌椅的童趣擺設，搭配著現場播放一首首的懷舊旋律，讓人回憶起往日時光、不自覺沉浸在這份美好裡。

檸檬鳳梨冰75元＋冰淇淋15元／店內推出酸甜氣息冰飲。 分享 facebook

冰淇淋鮮奶麵茶冰85元／讓人懷念的古早風味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段 218 號

電話：無





★花居樂／在花店裡吃冰

由大雄主理、原為婚禮佈置花店的花居樂，於今年 5 月開始販售冰品，意外營造出在花店裡吃冰的浪漫氛圍。店內以綽號冬粉的韓國人夥伴在家鄉吃到的冰品為靈感，推出一系列風味熟悉卻又帶著驚艷口感的冰酥，搭配絕美視覺系造型，一推出便大獲好評。店家一共推出芒果、芝麻、提拉米蘇、芋頭、藍莓、番茄與抹茶等冰酥，其中又以台灣少見的南瓜口味最顯獨特，現磨南瓜泥搭配甜蜜內餡，創造意外合拍的氣味，為客人帶來味蕾驚喜。

南瓜冰酥 200 元／事先依序堆疊紅豆、湯圓等豐富餡料，再淋上南瓜泥，創造絕妙吃法；另附上南瓜酥，增添口感。 分享 facebook

芋頭冰酥180 元／內餡包含湯圓、芋頭塊，最後淋上芋頭泥、刨灑鹹蛋黃，激盪混搭出新意。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：桃園市中壢區慈惠三街 158 巷 14號 1F

電話：（03）425-0555





★莓好冰菓室（彰化店）

總店位於員林新生路的莓好冰菓室，專售口味繽紛、造型亮眼的雪花冰。最近，彰化市區新開設分店，清爽簡約的陳設，提供雪花迷一個可愜意慢享冰品的美

好空間。店內主打經典風味雪花冰，如珍珠奶茶、木瓜牛奶、紅豆牛奶等口味，又以珍珠奶茶最受青睞；而季節限定推出的西哈瓜瓜雪花冰也極具人氣，以哈密瓜為底，在牛奶雪花冰上堆疊西瓜球、哈密瓜球，可愛造型與趣味吃法成為網美指定必點的招牌冰品。

西哈瓜瓜雪花冰 150 元／店內超人氣網美冰品，以繽紛水果球堆疊出吸睛效果，最後再擺放一球冰淇淋，酸甜滋味讓人心花怒放。 分享 facebook

珍珠奶茶雪花冰 80 元／以奶茶風味雪花冰為基底，復刻出珍珠奶茶口感風味，再搭配布丁，超完美！ 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：彰化縣彰化市四維路 76 號

電話：0981-632-187





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