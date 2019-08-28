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跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58Taipei Walker

隨著辦桌型態的轉變，想念總舖師的手路菜就往餐廳去！從台北開始，跟隨7道必吃的辦桌菜料理，展開一趟滿足味蕾的小旅行。

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★海霸王（長安店）

開店至今超過40多年歷史的海霸王，從拿手的海鮮餐廳轉型成辦桌台菜，為了方便客人依人數、口味及預算等需求訂桌，店內特別規劃出適合 5 人、 10 人及12 人的餐桌價格及菜色，並搭配一系列古早味懷念料理，充分滿足饕客味蕾。在主廚持續推出的經典料理之中，又以櫻花蝦米糕最受客人喜愛，多年來不僅成為必點招牌，更是炙手可熱的網購名菜；此外，甜蜜情人果也是必吃甜品，冰涼微酸的氣息為餐桌食光畫下完美句點。

櫻花蝦米糕 588 元／大／使用濁水溪糯米、東港櫻花蝦，再加入火腿丁、芋頭、蝦米...
櫻花蝦米糕 588 元／大／使用濁水溪糯米、東港櫻花蝦，再加入火腿丁、芋頭、蝦米、蛋酥、油蔥酥，增添口感風味。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區長安西路 287 號

電話：（02）2552-2205


中壢懷舊小館

擁有 10 多年外燴經驗的厚任師傅，為了讓客人隨時吃到想念的滋味，於是開設中壢小館、而後搬遷至環西路重新開幕。走進店裡，洋溢喜氣的辦桌椅與紅磚牆瀰漫古早氣息，讓人等不及入座大快朵頤一番。憑藉著師傅熟練的身手，一道道

散發撲鼻香氣的菜餚端上桌，其中，需要事先預訂的筍絲蹄膀是一般在辦桌宴才吃得到的菜色，因為真材實料與好味道，便口耳相傳成為店內招牌。不過，由於店裡只有厚任師傅掌廚，請勿催菜喔！

筍絲蹄膀 價格店洽／需事先預約才吃得到的懷舊辦桌菜，讓許多人聞香而至指名必吃。
筍絲蹄膀 價格店洽／需事先預約才吃得到的懷舊辦桌菜，讓許多人聞香而至指名必吃。
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【店家資訊】

地址：桃園市中壢區環西路二段 391 號

電話：（03）492-9195


★金都餐廳

由王文正、林素貞夫婦於 1994 年創立的金都餐廳，早期從研發紹興宴發跡，多年來持續融入南投在地特色及食材，隨後又相繼推出鄉土宴、百花宴與香草宴等主題鮮明的系列地方料理，頗受客人好評。由於充分發揮創藝精神，使料理兼具口味、視覺擺盤，凸顯出在地化，因而屢屢躍上檯面成為國宴級料理餐廳。店內研發出多道人氣料理，特別以台灣造型盛盤的寶島迎賓四季采作為餐桌序曲，霸氣上桌、清爽開胃，十足討人歡心。

寶島迎賓四季采 860 元／集結南投百香果、茭白筍、雞肉、黑豆、豆腐作呈現，深受...
寶島迎賓四季采 860 元／集結南投百香果、茭白筍、雞肉、黑豆、豆腐作呈現，深受客人喜愛。
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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮信義路 236 號

電話：（049）299-5096


★黑豬師菜尾爌肉飯

坐落於中山路轉角，藏身爌肉飯一級

戰區的黑豬師，除了供應彰化代表性小吃爌肉飯，最令人驚喜的是吃得到兒時味蕾記憶的菜尾湯！店主人吳文彬以繁複、紮實的工序復刻出這道難度極高的辦桌菜，經過爆香、熬煮配料、將封肉滷至入味等步驟，最後再依序加入大鍋裡，在將近30 種澎湃食材的匯聚之下共譜出令人懷念的菜尾湯滋味。店內的爌肉飯同樣令人難以抗拒，油亮肥美的豬肉幾乎塞滿碗面，讓人忍不住大快朵頤。

大菜尾120 元／依先後順序熬煮數十種食材而成，包含白菜、金針菇、豬皮、筍絲、香...
大菜尾120 元／依先後順序熬煮數十種食材而成，包含白菜、金針菇、豬皮、筍絲、香菇、鹹菜、鳥蛋、魚丸、金勾蝦、小封肉、豬肚等數不盡的豪華配料，看似全丟進鍋裡煮，其實不然，其中夾雜著不能失誤的順序與要訣，才能成就關鍵美味。
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【店家資訊】

地址：彰化縣彰化市中山路二段 406 號

電話：（04）728-8220 　


★漂亮議會廳

由台南資深總舖師阿勇師於15年前開設，特別於宴會空間融入藝術創作，提升客人的用餐質感。館內於 B1、3 樓規劃2個宴會廳，分別可容納16桌、21桌，是阿勇師口中走小而美路線的辦桌場所。許多人都是衝著阿勇師與其旗下師傅的好手藝而來，其中又以口味迷人的潮式佛跳牆最為招牌，除了預約制辦桌吃得到，另提供預約單點服務，方便客人隨時享用。此外，金錢蝦餅、烏魚子冷盤或新鮮水果塔也是很受歡迎的招牌菜色。

潮式佛跳牆 1850 元／作法極盡繁複的招牌菜，先以老母雞花費6 ～7 小時熬煮...
潮式佛跳牆 1850 元／作法極盡繁複的招牌菜，先以老母雞花費6 ～7 小時熬煮高湯，再放入干貝、鮑魚片、芋頭、香菇、栗子、豬腳、排骨、雞翅等10 餘種配料，蒸煮5 小時而成。
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【店家資訊】

地址：台南市永康區文化路 88 號

電話：（06）271-4112 　


★阿霞飯店

坐落於台南天公廟旁、屹立超過一甲子的阿霞飯店，是台南 4 大老字號台菜餐廳之一，其中招牌菜紅蟳米糕更是聲名遠播，蟹黃飽滿的紅蟳滿覆油飯，一端上桌便讓人食指大動。阿霞飯店現已由第四代吳健豪接手，以嶄新創意為餐廳注入活力，除了接續經營二代店錦霞樓，近年來更接手活化古蹟鶯料理，隨後打造鷲嶺食肆，提供由阿霞飯店知名菜色所延伸的小食，包含蒲燒鯛魚飯糰、鳳眼果米糕，持續推廣阿霞飯店的道地台菜風味。

紅蟳米糕 1200 元／大／讓饕客專程前來的招牌美味，滿滿蟹黃極度誘人。
紅蟳米糕 1200 元／大／讓饕客專程前來的招牌美味，滿滿蟹黃極度誘人。
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【店家資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段84 巷 7 號

電話：（06）225-6789


★海濱海產

穿越接連市區與旗津的過港隧道，在地老字號海產店海濱海產就坐落於中洲輪渡站旁。開業至今已 35 年光景，海濱現由第二代俊立接手經營，除了保留經典傳統的菜色風味，他也致力為部分菜色做出細微變化，如加入起司的焗烤孔雀貝，驚喜口感意外深得年輕人喜愛；而令許多饕客專程造訪的酒家菜風味，如魚翅羹、螃蟹粉絲煲都是鎮店名菜，甚至還吃得到店內自曬自製的烏魚子，就是這般真材實料的好味道，使其創造出好口碑。

魚翅羹 600 元／10 人份／以豬大骨、老母雞熬湯至少2、3小時，極為講究的湯...
魚翅羹 600 元／10 人份／以豬大骨、老母雞熬湯至少2、3小時，極為講究的湯底風味，讓人回味再三。
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【店家資訊】

地址：高雄市旗津區中洲巷 68-16 號

電話：（07）571-3485


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中壢必吃旗津

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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