現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02 DailyView 網路溫度計提供



常言道「民以食為天」，生活各式各樣的食物就像人生一頁頁書籤，記錄你我某段時期獨一無二的美好食光。所以不少人長大後，都十分懷念兒時一天到晚衝巷口柑仔店，用手中黑到發亮的銅板，跟老闆討零食的幸福滋味。

同時也不禁感嘆「現在孩子好可憐」，隨著雜貨店一間一間倒，古早味零食日趨罕見，取而代之的是口味新奇、甚至來自海外的零食，無形中似乎漸漸少了一種雋永溫度。不過沒關係！《KEYPO大數據關鍵引擎》透過過去一年網路聲量，幫你將美食記憶找回來，看看哪些童年零嘴不僅涮嘴，還叫出社會的網友永生難忘！

50年代柑仔店專賣古早玩具、糖果，應有盡有。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

16. 飛壘口香糖

1980年，以前所未見歡樂形象登場的「飛壘口香糖」，廣告一出就紅遍大街小巷，因為其口味香甜、質地柔軟，讓大小朋友都能一邊嚼、一邊吹出無敵大泡泡，而且大到你一個不小心，就會因為泡泡破掉，而黏得滿臉都是，如此新奇吃法，自然在當年蔚為風潮，甚至刮起台灣一陣吹泡泡比賽熱潮！

「最愛葡萄口味！」

「我的泡泡可以跟我臉一樣大」

在 Instagram 查看這則貼文 Ryan Wang（@nig_on115）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 30 日 上午 5:46 張貼

15. 大豬公

雖然古早味零食「大豬公」根本不是豬肉製成，本質上為曬乾的魚肉，而且上頭有滿滿色素，會讓你吃完舌頭紅吱吱，但經過醃製調味，並添加麥芽秘方，大豬公的神奇滋味仍然叫人忍不住一片接一片，寧願冒著被老人家罵不健康的風險，每回造訪老街或行經罕見的柑仔店時，直接一桶桶抱回家！

「這真的超級好吃，上課的好夥伴」

「我都買3公斤整大包的」

14. 口紅糖／口紅棒

緊接著是擁有跨世代魅力的「口紅糖」，在當年，它可說是女孩身上的必備潮物！因為其外觀如同媽咪梳妝台上的鮮豔口紅，拿在手讓人有種自己是小大人的成熟自信，所以無論上課時間，還是校外教學，只要三不五時打開蓋子，轉一轉，接著把糖果含入口或塗抹嘴唇，保證你成為同學之間的焦點！

「以前真的會拿來塗嘴唇，然後黏頭髮」

「小時候超愛學媽媽在鏡子前抹口紅糖」

13. 巧克力條／巧克力牙膏

雖然「巧克力條」跟「巧克力牙膏」造型不同，但很多人把它們歸類為好兄弟，因為其巧克力醬都十分濃郁且滑順，叫人欲罷不能的擠擠擠、吸吸吸，想盡辦法吃乾抹淨，解鎖童年時期的新成就！此外，夏天時還有不少人喜歡把它們拿去冰，清涼口感有種大啖冰淇淋的幸福錯覺。

「我真的每次都吸超乾淨」

「小時候都跟媽媽吵拿它來刷牙」

9. 足球巧克力／哈哈球

外觀五顏六色、造型超經典的「足球巧克力」，因為以前2顆只要1元，所以推出後擄獲不少七、八年級生的心。但你知道嗎？其實它本名叫「哈哈球」，早在1980年代就上市，所以40年來大家都搞錯名字了！不過好吃就好，香濃巧克力球放入嘴中慢慢化掉的滋味，仍溫暖許多人的童年。

「我可以1天吃20顆以上」

「小時候拆包裝都會小心翼翼的拆」

在 Instagram 查看這則貼文 吃吃天后帶你吃天下xLILYQueen的食記（@eatqueenll_foodie）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 16 日 上午 5:13 張貼

7. 乖乖

「乖乖～乖乖乖！乖乖～棒棒棒！健康快樂乖乖～營養好吃乖乖！」相信這首廣告歌大家都耳熟能詳，因為它唱出最有故事的國民零食「乖乖」，陪伴台灣人走過半世紀的感動！尤其，包裝上頭藍髮紅帽、僅2顆牙的主人翁，其不僅帶來濃郁椰奶、香酥玉米脆果等口味，無形中還因為名稱，成為保佑機器「不出包」的神物呢！

「以前都很期待裡面送的小玩具」

「台灣餅乾界的霸主」

在 Instagram 查看這則貼文 厭世穎（@vanyiing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 下午 9:04 張貼

6. 跳跳糖

說起跳跳糖，不少人腦中第一個浮現紫色包裝「霹靂跳跳糖」，因為它有夠潮！不僅有腳丫造型款，另外還有粉粒款，而且放於口中啵啵作響的感覺真的超有趣，非常適合拿來作弄身旁好友！但長大後，你終於搞懂它為何會「跳」了嗎？原來裡頭包有二氧化碳氣泡，所以當你含入口，表面糖衣隨唾液溶解，氣泡就會一個個破掉，產生獨特口感。

「我小時候有把喜歡食物加進去，所有東西都會變好吃的想法」

「我會把跳跳糖塞進義美小泡芙裡，然後拿給拔拔吃」

在 Instagram 查看這則貼文 吃吃天后帶你吃天下xLILYQueen的食記（@eatqueenll_foodie）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 16 日 上午 5:13 張貼

4. 彈珠汽水

擔心自曝年齡？那千萬不要跟別人說你小時候常喝「彈珠汽水」，因為入榜十大懷舊零食的飲品只有它，想當然與各款零嘴通通百搭，如同美味的兒童套餐，叫人夜半想起還會魂牽夢縈。尤其，藏在汽水裡一顆顆光彩奪目、五彩晶瑩的彈珠，過去就像小朋友口袋裡的寶藏，收藏越多、造型越奇特，一拿出來絕對能炫耀個三天三夜！如今，全家便利商店上月再推出新品「彈珠汽水霜淇淋」，同樣讓人沈浸在美好回憶裡。

「喝完一定要把彈珠拿出來的！」

「那時候彈珠就像貨幣，可以用來交易」

在 Instagram 查看這則貼文 Alison Chu（@lazysmurf19）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 31 日 下午 4:00 張貼

3. 脆麵

再來喚醒你童年魂的懷舊零嘴，怎麼能少了它呢！猜對了嗎？正是讓人一包在手、療癒無窮，三不五時就往嘴裡喀滋喀滋咬的「脆麵」。關於脆麵，無論統一脆麵、科學麵、王子麵還是香菇肉麵，北中南坊間都有許多吃法，像是學泡麵，直接把熱水倒入袋內煮，或將其捏碎，灑在牛奶、白飯、冰淇淋、剉冰和吐司等食物上頭，都能創造出多層次鹹香口感。

「新訓吃泡麵的方法！」

「4塊錢的童年」

在 Instagram 查看這則貼文 emilie（@emilie_wanderlust）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 10 日 下午 6:41 張貼

1. 綠豆糕

最後勾起大家童年回憶的經典零食霸主，莫過於「綠豆糕」啦！因為那種小心翼翼捧著盒子，深怕「多到像不用錢」的粉灑出的感覺，真的叫人畢生難忘。而且嚐過古早味綠豆糕的人都知道，其最大特色是能邊吃邊玩，與親朋好友以抽抽樂的方式大快朵頤。儘管你可能因此被濃濃粉末給嗆到，引發眾人哄堂大笑，其中甚至會有人用取笑的手狂拍你的背，但這樣闔家歡樂的場景，真的只有吃綠豆糕時才會看到啊！

「拿牙籤插，還會掉整身，沾到整嘴」

「我吃完都還會捏粉起來吃！超懷念」

柑仔店童年零食。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

柑仔店童年零食。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月19日至2019年07月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『童年／柑仔店／兒時 零嘴、零食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」