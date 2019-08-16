酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01 DailyView 網路溫度計提供



台灣人超愛吃泰式料理，只要一想到那酸、甜、鹹、辣的上乘滋味，就像聞到秋刀魚氣味的小貓，口水流滿地，巴不得馬上挾上滿滿一筷子塞入口中，享受被勾人香氣填滿的天堂，不管是濃郁椰汁、紅綠咖哩、檸檬沾醬，都讓滿桌的美食別有一番風味。比起其他國家的料理，泰式料理擁有獨特的調料，更是暑氣中開胃的最佳首選，吸引無數饕客熱愛。

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出全台備受網友討論的泰式餐廳Top 10，讓你輕鬆選、不踩雷，盡情享用「泰美味」！

十大泰式料理。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

1. 瓦城泰國料理 THAI TOWN

不少人說到泰式料理，第一個就想到「瓦城」，道地菜色、香噴噴的美味料理都讓饕客一再登門造訪，搶著把每種滋味都一網打盡。而許多網友也大力推薦瓦城：「正合胃口， 想調整辣度也可以事先跟服務生說！」、「餐廳明亮、餐盤都給人很乾淨的感覺～」、「訪N次也不膩！」、「每道菜都很有特色，讓不太敢吃泰式、怕口味太酸太辣的人大開眼界也能嘗鮮。」

此外，許多人吃泰式酸辣美食總是忍不住頻頻喝水解辣，服務生貼心的觀察客人水杯、協助倒水讓不少人也狂推暖心服務。

招牌明星菜「月亮蝦餅」一年熱銷80萬份。圖／瓦城提供 分享 facebook

瓦城五大美味，必點！

瓦城5大招牌菜之首的「月亮蝦餅」堪稱必點，口口都讓你吃到新鮮蝦肉，彷彿數以千隻的蝦子在舌尖上奔騰跳躍，製作過程多達108道料理工序、每一片厚度高達1公分，讓你吃到的每一口都充滿扎實感、酥香卻不膩，搭配鹹中帶甜的獨門醬汁，真的可謂人間天堂之作啊～

人氣排名依序還有用鮮嫩雞腿肉片，搭配綠咖哩、米飯香濃開胃的「綠咖哩椰汁雞」；清蒸新鮮鱸魚佐檸檬汁、蒜蓉、辣椒、香菜等獨門醬料，口感酸辣帶勁的「檸檬清蒸魚」；大塊雞腿肉以泰國黃咖哩熬煮入味、鬆軟馬鈴薯絕妙搭配的「泰式咖哩雞」和「風味椒麻雞」等經典菜色，一道道都讓人超下飯，有一口入魂的快感！

十大泰式料理-瓦城前五名菜單。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

2. 鐵人泰式料理

位於高雄鳳山小巷弄內的「鐵人泰式料理」，自2017年開幕後就話題不斷，因為其價格平易近人，且不收服務費，讓人有賓至如歸又不瘦荷包的小確幸。此外，店內菜色也相當多元，份量更是誠意十足，光月亮蝦餅的厚度就有50元硬幣寬，泰式香米飯還無限量供應，實在非常適合三五好友成群，相約一同大快朵頤，享受超澎湃的泰式料理。

3. Lady nara

號稱泰國最美的餐廳終於在今年登台，打進排行前三名，猜對了嗎～它就是「Lady nara」！

以花園用餐環境著稱的Lady nara，不僅店內任何一隅都像雜誌攝影棚，散發濃濃南洋夢幻風情，叫人看了少女心噴發，其吸睛的擺盤料理，愛心吐司及超奢華的下午茶點心塔等，也都成功在網路掀起「泰食尚」風潮。

Lady nara是NARA Thai Cuisine旗下的曼谷新潮流泰食餐廳，提供多款創意跨界料理。圖／金田餐飲提供 分享 facebook

4. 曼谷皇朝泰式料理餐廳

說到「曼谷皇朝泰式料理餐廳」，其不僅店內裝潢大走泰國風，服務生還穿當地傳統服飾，叫老饕彷彿一秒置身泰國，免花機票錢就能在濃厚的香料氣息下，滿足味覺與嗅覺的雙重饗宴。更狂的是，來曼谷皇朝泰式料理餐廳用餐你還能隨心所欲調整辣度，或改做成素食，為自己量身打造滿滿一桌泰菜。如此客製化的服務，怪不得成為不少食客的口袋名單。

5. 大心新泰式麵食

堪稱台灣泰式連鎖品牌第一把交椅的「瓦城」，2014年為了讓一人也能享用泰式料理，特別創立新品牌「大心新泰式麵食」，並運用各種天然香料熬煮出一碗碗看似平凡卻不簡單的麵食，叫人吃了胃口大開。不僅如此，店內招牌甜點「黑火山芝麻巧酥霜淇淋」亦頗具盛名，因為其以竹炭餅乾為基底，上頭芝麻霜淇淋還灑滿濃郁巧酥，多層次感口讓人不驚艷也難！

大心新泰式麵食。圖／摘自大心新泰式麵食臉書 分享 facebook

6. NARA Thai Cuisine

連續10年榮獲《Thailand Tatler雜誌讀者票選「最佳泰國餐廳」的「NARA Thai Cuisine」，不僅身受當地人和泰國旅客愛戴，2017年登台後也話題不斷！因為其每道料理都精緻可口，如「瑪沙曼牛肉咖哩」，據悉使用了逾20種香料製成，所以滋味豐富不說，一上桌香味還立馬沖散開來，忍不住多扒幾口飯，撫平內心一直以來想飛泰國的衝動。

菜單提供豐富的道地泰式料理。圖／NARA Thai Cuisine提供 分享 facebook

7. MUI MUI

混合古典歐風與南洋風情、裝潢風格衝突又巧妙平衡的「MUI MUI」泰式餐酒館，因為店內燈光炫目而迷幻，一盞盞烘托出夜的迷離，相當適合情侶約會或朋友談心。此外，熱騰騰又香脆的薯條，澆上打拋豬肉醬後，涮嘴滋味叫人忍不住一口接一口，希望時光就這樣停在美好的夜晚。

征服老饕味蕾18年的「晶湯匙泰式主題餐廳」，美味程度也不容小覷！

因為其菜色多元，猶如教科書的菜單絕對讓你眼花撩亂。至於用料，晶湯匙也誠意十足，如清涼退火的椰子汁，不只一塊超大椰肉就在杯中清晰可見，真材實料的美味令人大呼過癮！怪不得早在幾年前，晶湯匙即榮獲泰國皇室官方單位肯定，評選為「全球精選餐廳」之一。

圖／擷自晶湯匙泰式主題餐廳 Crystal Spoon 分享 facebook

9. EMO THAI

跳脫泰國華美餐廳設計框架，改走簡約時尚風的「EMO THAI」，開幕以來吸引不少文青朝聖，因為其店內環境充滿文藝氣息，牆上趣味塗鴉令人玩味，所以用起餐來新鮮感十足！此外，EMO THAI還將大家熟知的經典泰式奶茶特調成「泰式奶綠」，濃濃翠綠色澤，不僅拍起照來別有一番風味，入口後的綠茶清香，也與煉乳完美融合，香濃而順口。

10. 泰豬鍋 Mookata

讓你鍋、烤兩吃、一次滿足的「泰豬鍋 Mookata」，因為店長過去曾在燒肉店工作過，所以對食材品質有一定的要求，其中和牛特餐，脂香肉甜的滋味就為人津津樂道，鄉民好評不斷！此外，把肉如曬衣服般，掛於架上的安格斯黑牛培根瀑布，一端出場也是眾人矚目的焦點，肉質軟嫩、入口即化，大口吞下幸福感保證隨即湧現！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月10日至2019年07月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『泰式料理餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」