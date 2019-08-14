台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10 DailyView 網路溫度計



有外國朋友來台灣，不知道要帶他去哪？正值暑假旅遊旺季，你也想出門走走嗎？今天DailyView網路溫度計就要用《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你，台灣可以玩的地方可多了！如果有國外的朋友來訪，一定要帶他們去看看這些地方，風景美、氣氛棒、還有讓人讚不絕口的當地美食，讓這場旅程就像做了一場美夢！快看看身為台灣人的你，喜歡的口袋名單是否也上榜了呢？

第十名、九份老街

宮崎駿神隱少女電影場景概念起源的九份老街，早年因金礦開採繁榮起來，現在轉型發展為觀光區，也是「悲情城市」的取景地，榮獲1989年威尼斯影展最佳影片大獎，也讓九份再復當年榮景。古色古香的建築，在夜晚更顯得迷人，山海風光搭上高低起落的建築，格外有層次感。九份著名的芋圓、特色的茶館與餐館，都是遊客們駐足的地方。

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網友分享九份的山城雲霧裊裊，以及富有歷史意義的懷舊氛圍,讓人喜愛上她。也有網友表示，人潮過多以及商店類似的太多，和其他老街販售的商品也相似，日韓遊客居多，不想人擠人可以考慮避開假日前往。

第九名、愛河

位在高雄的愛河，下游被整治為河濱公園，是民眾假日旅遊的去處，也是高雄市舉辦划龍舟與元宵燈會的所在地，網友讚譽夜晚的愛河，燈光美氣氛佳，東西岸邊咖啡店林立，還可以搭乘觀光船遊覽，沿岸風光正是外國旅客遊高雄必訪的行程。

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第八名、日月潭

日月潭屬於水庫湖泊型風景區，面積達827公頃，是國內少見的活水庫。來到中台灣的外國旅客必訪的景點，可以騎著單車環湖遊覽，風景宜人堪稱忘憂的單車之旅，鄰近日月潭的伊達邵老街，美味的小吃可填飽肚子才有力氣騎車呀！

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第七名、金門

金門的建築之美讓人駐足，還有外國旅客來了便決定留下來長期定居。金門是個富含戰地風情的地方，以往的作戰設備或陣地，以及戰備時期發展的聚落、坑道，都成了當今熱門的觀光景點，深度走訪金門，來拜訪風獅爺的故鄉。

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澎湖擁有得天獨厚的風景，沙灘與清澈的海水，讓每個旅客都著迷的度假勝地，不僅如此，澎湖各個小島還發展了海上遊樂設施、浮水等體驗活動，以及現撈海產的品嚐，新鮮沒話說！

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熱門的打卡景點莫過於澎湖的跨海大橋、雙心石滬，以及外國人也熱愛的吉貝嶼黃金沙灘。得天獨厚的海灣景色，施放的煙火更輝映在海面上，澎湖著名的國際花火節，每年都吸引大批國內外旅客前往體驗近距離的煙火秀。

第五名、墾丁

墾丁近年來爆出一些負面新聞，不少國人都聞之卻步，但是其實對外國人來說，墾丁真正的迷人之處在陽光、沙灘，更是衝浪的好地方，有許多外國衝浪客慕名而來。不僅如此，墾丁還擁有包含陸地與海域、國內首座成立的國家公園，景點之一「鵝鑾鼻燈塔」，是國內唯一的武裝燈塔，含有射擊的槍眼，光程遠播的燈塔譽有「東亞之光」的美名。

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第四名、淡水漁人碼頭

談到看夕陽的好所在，來去淡水漁人碼頭準沒錯。外國人來台愛遊淡水，白天可以在淡水捷運站品嚐阿給等小吃，再搭乘公車前往淡水漁人碼頭情人橋，欣賞夕陽西下的美景，怎麼拍怎麼美的景色，即使夜晚的燈火也是美不勝收，不定期還有煙火施放火活動，如果時間充裕還能搭配紅毛城一日遊，夜景也是為人所稱道。

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第三名、台東

台東榮登2018年booking.com「全球十大新興旅遊城市」之一，沒有過度開發的自然景觀，搭配上好到不行的天氣，享受愜意的山海之旅，來台東就對了，擁有最美車站之稱的「多良車站」7月1日整修完畢，絕對不能錯過，台東鹿野熱氣球嘉年華，美麗的大氣球爭奇鬥豔，或是太麻里的金針花山，不論國人或來台旅客都是必去的景點。

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第二名、西門町

西門町商圈是年輕人愛去的處所，每到夜晚或是假日總是人聲鼎沸，更是動漫愛好者的聚集地，時常可見Costplay同好街拍。

西門町著名的八卦造型「西門紅樓」，是台灣保留最完整的古蹟市場建築，2018年整修後，揭開3D圖像的帆布，可直接一覽紅樓的風采。西門町商圈提供了電影、小吃、餐館、美妝、服飾等，還有多采多姿的夜生活。應有盡有，加上方便的交通，絕對是快速體驗當地文化的首選去處。

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外國人來台必訪的景點，第一名當然是堪稱台灣地標的「台北101」，打卡熱點、必合影的地方，台北101是國內建築史上最高的建築物，每年的跨年煙火施放的地方，外觀看起來有如竹節的設計，象徵節節高昇，擁有金氏世界認證的最快速恆壓電梯，可直上89樓觀景台（距離平面約382公尺），可360度飽覽台北市全景，網友表示天氣因素很重要，是考驗人品的時刻了！

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台北101座落在台北的精華地段，可搭乘捷運於台北101站/世貿站下車，即可抵達。2010前是全世界最高的建築物，是台灣首座頂級的國際購物中心。目前為位在地震帶上最高的建築物，開放全球第二大的阻尼器供旅客參觀。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月06日至2019年07月05日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣推薦外國觀光客景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」