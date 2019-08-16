情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

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你是不是還在煩惱情人節約會該去哪裡才好。你知道平均每50個人搭飛機就會有一個人遇見愛情嗎？ReadyGo早就幫你整理好13個約會秘境，在美景的薰陶下，感情肯定能迅速升溫。觀機讓你的愛情不關機，今天開始不妨試試不一樣的體驗，讓我們一起看飛機見證愛情的起飛！

＃近距離接觸

濱江果菜市場

濱江果菜市場就位在松山機場航道側邊，登上停車場5樓的戶外廣場，就可以近距離的觀看飛機起降。這邊不僅好停車，也是拍攝飛機降落的最好角度，可以完美地拍到平行飛行的飛機，還有圓山飯店和大直橋作為最美的背景。建議可以參考 飛機時刻表 ，好更精準地掌握到飛機起飛的時間。

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▌交通位置：台北市中山區民族東路336號，捷運中山國中站步行18分鐘

內湖運動公園

松山機場起飛的班機都會經過這裡，平均每五到十分鐘就會有一架飛機從頭上飛過。這邊除了可以欣賞飛機，還有攀岩場、跑道、自行車道，暑假期間還會有兒童戲水池。各式各樣的設施，讓你可以開開心心在這邊待上一整天。

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▌交通位置：台北市內湖區舊宗路二段2號(內湖汙水廠樓上)，建議可以到彩虹河濱公園網球場旁的停車場停車

新生迷宮花園

位於花博公園的新生迷宮，有分成幼童版和成人版關卡。幼童版迷宮高度低，適合在這裡和飛機一起打卡拍美照。而成人版難度較高，大概要花到十分鐘才能挑戰成功。除了迷宮之外，旁邊還有玫瑰花園可以散散步，以及水管屋可以遮陽野餐，讓你在這度過悠閒的時光。

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▌交通位置：台北市中山區玉門街1號。捷運圓山站步行約20分鐘，或直接搭乘285、665、市民小巴9、紅34(假日行駛)、紅50 至新生公園站

大園國防部砲陣地運動公園

這裡原本是空軍的防空陣地園區，因此現在還保有當時的瞭望台和碉堡，充滿了軍事風格的設計感。公園就位於桃園機場跑道旁，可以近距離欣賞飛機起降。園內也有簡單的遊樂和運動設施，讓你可以一邊玩，一邊欣賞飛機和藍天。建議可以下載Flightradar24這個APP，就能清楚掌握到飛機的動向，捕捉到最棒的飛機畫面。

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▌交通位置：桃園市大園區中華路234巷，從高鐵桃園站搭乘5087公車到大園站，步行15分鐘

＃約會咖啡廳

第三航廈咖啡廳

第三航廈咖啡廳不是位於機場第三航廈，而是位於桃園機場旁邊的咖啡廳。咖啡店有室外和室內區，南洋度假風情的布置，讓人感到很放鬆。除了可以近距離看飛機，還可以欣賞夕陽和夜景，約會或家庭出遊都超適合來這裡。店裡也有販售飛機模型，模型控和飛機控可以準備大肆採購一番了！

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▌交通位置：桃園市大園區海豐坡15鄰6-3號，機場捷運大園站A15步行15分鐘

▌營業時間：一到五15:00-00:00，六日10:00-0:00 (星期二公休)

海灣星空

海灣星空位於山上，除了可以看到飛機飛過之外，還能欣賞海景和夜晚的璀璨燈火。店內空間很大，座位區十分寬敞舒適，週五到週日還會有現場演唱，帶給你最浪漫的氣氛。如果想看飛機和海的話，建議早上來視野會比較好。夜晚則建議坐戶外區的座位，可以更清楚地欣賞夜景。假日人潮較多，可以提前訂位，才不會沒有位子喔！

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▌交通位置：桃園市蘆竹區7鄰山腳里大古路271號(大古山上，近南崁)，建議開車前往

▌營業時間：週一 ~ 週五 14:00~00:00 ，假日 11:00~00:00

▌訂位專線： (03) 324-3456

空軍一號景觀咖啡廳

空軍一號咖啡廳就位於松山機場跑道旁邊，可以將飛機起飛降落的畫面一覽無遺。這裡有販售漢堡和簡餐，不過店內空間較小，座位比較擁擠一些。雖然裝潢設計上較為簡單，不過這裡可是很棒的飛機拍攝點，還有戶外板凳區可以讓攝影迷盡情地拍攝。

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▌交通位置：台北市松山區濱江街866巷6號。附近交通不便，建議開車前往

▌營業時間：10:00-22:00

大園101

大園101位在商業大樓中，要從全國電子旁邊的電梯搭到八樓到餐廳。餐廳的天花板極具巧思，用螢光色彩繪製出極光，讓你感覺就像來到北歐一樣，不用出國就能欣賞超逼真的極光。戶外還有燈海佈置，帶給你最夢幻最浪漫的體驗。想要甜蜜地約個會，來這裡就對了。

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▌交通位置：桃園市大園區中正東路No. 97號，機場捷運大園站A15步行約20分鐘

▌營業時間：平日14:00-1:00，假日12:00-0:00 (每周二公休)

享夜景觀咖啡廳

享夜咖啡廳位在龍潭乳姑山上，可以俯瞰整個龍潭的夜景，有機會還能看到台北101。餐廳占地很大，除了室內室外座位區，還有大草坪、兒童遊樂區和愛心搖椅。這裡有提供小火鍋、炸物等等簡餐。來這邊約會，肯定能讓你幸福滿點。

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▌交通位置：桃園市龍潭區楊銅路二段678巷16號，建議開車前往

▌營業時間：12:00-02:45

▌訂位專線： (03) 409-7991

＃看夜景

劍南山

劍南山可是《我可能不會愛你》中的經典拍攝場景之一，程又青和李大仁就是在這邊喝酒聊天，互相傾吐心事。這裡視野遼闊，可以欣賞到大直和美麗華的夜景，運氣好的話還能看到飛機和星星。不過上山路較小，建議騎機車或腳踏車過來會比較方便。上山路很暗、山上蚊子也很多，記得要帶手電筒、抹好防蚊液再過來。

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▌交通位置：台北市中山區自強隧道181號，從建南路騎上去，在湧泉寺的叉路往左騎之後，再下一個叉路往右邊沒有路燈的地方騎就能抵達

老地方觀機平台

老地方觀機平台位在劍潭山親山步道上，可以從通北街165巷登山口或是圓山風景區登山口開始攀爬。從觀景台可以俯瞰整個大台北地區的風景，不管是白天還是晚上都很漂亮。但晚上步道沒有路燈，記得要攜帶手電筒和防蚊液並注意安全。

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▌交通位置：台北市中山區中山北路四段71巷2弄69號，從捷運劍潭站步行8分鐘到登山口，攀登約半小時可抵達觀景台

大屯山助航站

大屯山助航站扮演著維護飛航安全的重要角色。從這邊可以欣賞到大台北盆地的無敵夜景，也能看到超美的夕陽和雲海，是很熱門的攝影景點。情侶來這邊一起欣賞如此浪漫的景色，感情肯定能迅速升溫，甜蜜指數馬上破表。不過山上風較大，要注意保暖別著涼囉。另外上山的部分路段沒有路燈，晚上開車來這裡可要小心安全。

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▌交通位置：新北市北投區大屯山車道。巴拉卡公路接大屯山車道走到底即可抵達

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