【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

Shelly@ReadyGo、Tina@ReadyGo

首圖：tm.cw

想要拍出富有滄桑歷史感的文青照片嗎？除了咖啡店或書店，廢墟也是一個超棒的打卡景點。ReadyGo幫你整理了全台六個超好拍的廢墟景點，其中還包括【一把青】等連續劇拍攝場景，讓你不用濾鏡不用調色就能拍出滿滿的復古風。趕快造訪這些廢墟，來一趟時光穿梭之旅，好好體會歷史的流變。

廢墟景點#1 飛碟屋遺址

飛碟屋於民國六十幾年從北歐引進，位於翡翠灣玲瓏社區，因此又有「太空玲瓏屋」之稱，是台灣最早出現飛碟屋的地方。飛碟屋的造型特殊、施工快速，外觀十分搶眼，推出時造成一陣旋風，也迅速打響了翡翠灣當時的知名度；可是熱潮並不持久，最大原因是台灣日照強烈，夏天住在裡面令人受不了，再加上位於海邊，海風強勁，後續維修不易，所以沒多久就退燒。後來因年久失修，多數殘破不堪而形成廢墟，不過至今仍然有少數幾戶人家居住，或者是整修後猶如海景別墅，當成假日渡假的地點。

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地址│新北市萬里區日光路(舊翡翠灣福華飯店隔壁)

廢墟景點#2 千越大樓

過去的千越大樓是台中著名的千越百貨，位於綠川西街，因此又稱為綠川商業大樓，裡面有冰宮、民歌餐廳、補習班、夜總會等等，上面還有住戶居住，最頂樓有個飛碟屋，在當時也是著名的餐廳。千越大樓因多場火災而逐漸沒落，荒廢已久，直到2017年藝術團隊「逃亡計畫」進駐於此，以噴漆作為畫筆、荒廢建築當作畫布，活化這棟大樓並舉辦活動，也成為了熱門的拍照打卡點，不過目前僅開放3、5、6、13這四個樓層，分別是廢墟空間、創作團隊進駐樓層、色彩斑斕的活動場地及平台及飛碟屋餐廳廢墟，一般訪客只要先前往1樓管委會登記並繳納100元場地清潔費，即可上樓參觀拍照。(商業用途須事先預約)

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地址│台中市中區綠川西街113號

費用│100元/人

時間│18：00後不開放

廢墟景點#3 石頭公園(廢棄遊樂園)

位於台中外埔的石頭公園荒廢20年，是電影紅衣小女孩、一路順風的取景店，同時也是很有名的大閘蟹養殖場。裡面的廢棄遊樂施是吸引大家前往拍照的原因，不過因為是私人土地，隨著民眾越來越多，地主決定重整轉型為石頭公園生態休閒農場，興建溫室栽培，並利用現有閒置土地資源，規劃栽種不同時節蔬果，園區目前仍在施工階段尚未對外開放，若想入內拍照，會酌收入園費200元/人。

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地址│台中市外埔區廍子里廍子路108號

費用│200元/人 (私人土地，入內拍照需經過地主同意)

時間│平日上午8:00~12:00 、下午1:30~5:30

廢墟景點#4 蛤蜊兵營

1960年代，為了安置來台灣的退役軍人，設立了蛤蜊養殖場和宿舍，以解決他們的居住問題。但後來因為彰濱工業區的開發，讓蛤蜊養殖場失去原有的功能，駐守於此的老兵也逐漸搬離，成為現在荒蕪的蛤蜊兵營。蛤蜊兵營沒有蛤蜊也沒有兵，但有滿滿的懷舊歷史，讓你能在此細細品味時代的演變。但因為蛤蜊兵營位置較偏僻，建議開車或騎車前往會比較方便喔。

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地址│彰化縣線西鄉中央路三段326巷101號

>>延伸閱讀：【彰化景點 | 蛤蜊兵營】五十年兵營老廢墟，攝影師網美新寵兒

廢墟景點#5 西螺大戲院

西螺戲院建於日治時期，除了放映電影也有不少戲劇表演，但在民國七十年代，因為西螺新街興起，使得西螺戲院逐漸沒落並倒閉，現在已經被列為歷史建築。在這裡，可以感受到歲月的滄桑，當年的繁華被悄悄地塵封於座席中，閉上眼，彷彿還能看到戲院曾經地熱鬧喧嘩。戲院位於西螺東市場附近，要從面對戲院大門右側的小入口進去，因為牆壁和階梯都腐朽了，要小心不要跌倒受傷了。

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地址│雲林縣西螺鎮觀音街2號

廢墟景點#6 安樂樓

安樂樓是【一把青】的拍攝場景，在日治時期為知名的酒家，後改建成旅社。斑駁的紅牆和老舊的石梯，道出光陰的流逝。昔日熱鬧的酒家，如今已成為斷垣殘壁，在這邊拍幾張文青美照外，不妨也靜靜體會歷史的流變。安樂樓就在林園菜市場旁邊的巷子裡，彎進91號旁的小巷便可抵達。

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地址│高雄市林園區林園北路91號

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