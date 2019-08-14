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【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00ReadyGo出發前

Jean@ReadyGo

每年賞銀河的最佳時節，有許多追星人會特地前往深山享受銀河的壯麗，然而其實追星不像我們想的那麼困難！只要掌握好下列幾個原則，你也可以輕鬆的在銀河下度過一個浪漫夜晚。

► 季節：每年約六到八月銀河出現時間最長。

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► 天氣：觀星最重要的就是天氣，出發前必須觀察好天氣預報的情形，天空少雲晴朗會是最佳的天氣狀態，否則大老遠跑到觀星點會非常掃興。

► 時間：大家可能沒想過，月光是觀星的殺手之一！皎潔的月光視覺上會影響星體光線，拍照時更會打擾相機的曝光，因此應該選擇月亮極小的時間前往觀星，而每個月的農曆二十五到初七都是月亮最小的時候。

► 方位：要找銀河中心的星雲位置，可以在東南方找出最易看到的天蠍座，蠍子尾巴就是銀河中心附近，銀河是由左上空向右下方延伸。不懂星象的朋友們也別擔心，現在有非常多免費app（Star Walk 2 Free）可以幫助判斷星座位置等等，在星空下把手機對準天空的星星，app就會幫忙判斷為哪個星座囉！

► 拍攝方式：如果不滿足於只觀賞銀河，想要嘗試拍攝銀河的朋友，在器材方面可以使用租借的方式，租借費用不會過高，不會面臨無法負擔的情形。拍攝星空使用廣角及大光圈是最合適的選擇，腳架也是必備工具，因為必須讓鏡頭長時間曝光30秒左右不等，才能讓足夠的星星光線進入鏡頭中而不晃動。而拍攝ISO值則調整約3200或是更高（視當場光線調整），掌握這些小準則，你也可以成為攝星小達人！

► 地點：除了無光害的原則外，海拔越高的地區看見的星空也越清晰，跟大家分享幾個適合追星的景點，都能觀賞到特色的景觀及銀河。

以下是本篇將推薦的11個觀星景點：

南投｜合歡山武嶺

南投｜塔塔加

嘉義｜小笠原觀景台

宜蘭｜加羅湖

南投｜大崙山觀霧亭

桃園｜基國派老教堂

苗栗｜後龍好望角

台南｜七股國聖燈塔

台南｜德元埤荷蘭村

屏東｜旭海 阿朗壹古道

台東｜伽路蘭遊憩區

｜高山區｜

▸ 合歡山武嶺

圖/IG@no1305
圖/IG@no1305
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▸ 塔塔加

地點｜位於玉山國家公園西北園區

圖/IG@taiwan368
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▸ 小笠原觀景台

地點｜嘉義縣阿里山鄉

圖/IG@yu_sheng_o3o2
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▸ 加羅湖

地點｜宜蘭縣大同鄉

圖/IG@chiu_xin
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▸ 大崙山觀霧亭

地點｜南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-11號

圖/IG@warcrafti11
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▸ 基國派老教堂

地點｜桃園市復興區三民里18鄰96-3號

圖/IG@bb211019
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｜平地區｜

▸ 後龍好望角

地點｜苗栗縣後龍鎮半天寮

圖/IG@chloe.nu
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▸ 台南七股國聖燈塔

地點｜台南市七股區北堤堤坊

圖/IG@photomi_1091
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看更多台灣極點 >>【 懶人包 】環島極點趣！輕鬆征服8處台灣之最

▸ 德元埤荷蘭村

地點｜台南市柳營區神農里7鄰新厝100號

圖/IG@kaykay7117
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▸ 旭海 阿朗壹古道

地點｜屏東縣牡丹鄉旭海村

圖/IG@taiwantravelmap
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▸ 伽路蘭遊憩區

地點｜台東縣台東市台11線

圖/IG@photo.eddie_lin
圖/IG@photo.eddie_lin
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看完這些觀星景點你也心動了嗎？趕快準備好行李，展開你的第一次追星之旅吧！

延伸閱讀>>享受最天然的野溪溫泉！ReadyGo精選全台5個山林秘境野溪溫泉

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