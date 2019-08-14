【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅
Jean@ReadyGo
每年賞銀河的最佳時節，有許多追星人會特地前往深山享受銀河的壯麗，然而其實追星不像我們想的那麼困難！只要掌握好下列幾個原則，你也可以輕鬆的在銀河下度過一個浪漫夜晚。
► 季節：每年約六到八月銀河出現時間最長。
► 天氣：觀星最重要的就是天氣，出發前必須觀察好天氣預報的情形，天空少雲晴朗會是最佳的天氣狀態，否則大老遠跑到觀星點會非常掃興。
► 時間：大家可能沒想過，月光是觀星的殺手之一！皎潔的月光視覺上會影響星體光線，拍照時更會打擾相機的曝光，因此應該選擇月亮極小的時間前往觀星，而每個月的農曆二十五到初七都是月亮最小的時候。
► 方位：要找銀河中心的星雲位置，可以在東南方找出最易看到的天蠍座，蠍子尾巴就是銀河中心附近，銀河是由左上空向右下方延伸。不懂星象的朋友們也別擔心，現在有非常多免費app（Star Walk 2 Free）可以幫助判斷星座位置等等，在星空下把手機對準天空的星星，app就會幫忙判斷為哪個星座囉！
► 拍攝方式：如果不滿足於只觀賞銀河，想要嘗試拍攝銀河的朋友，在器材方面可以使用租借的方式，租借費用不會過高，不會面臨無法負擔的情形。拍攝星空使用廣角及大光圈是最合適的選擇，腳架也是必備工具，因為必須讓鏡頭長時間曝光30秒左右不等，才能讓足夠的星星光線進入鏡頭中而不晃動。而拍攝ISO值則調整約3200或是更高（視當場光線調整），掌握這些小準則，你也可以成為攝星小達人！
► 地點：除了無光害的原則外，海拔越高的地區看見的星空也越清晰，跟大家分享幾個適合追星的景點，都能觀賞到特色的景觀及銀河。
以下是本篇將推薦的11個觀星景點：
南投｜合歡山武嶺
南投｜塔塔加
嘉義｜小笠原觀景台
宜蘭｜加羅湖
南投｜大崙山觀霧亭
桃園｜基國派老教堂
苗栗｜後龍好望角
台南｜七股國聖燈塔
台南｜德元埤荷蘭村
屏東｜旭海 阿朗壹古道
台東｜伽路蘭遊憩區
｜高山區｜
▸ 合歡山武嶺
▸ 塔塔加
地點｜位於玉山國家公園西北園區
▸ 小笠原觀景台
地點｜嘉義縣阿里山鄉
▸ 加羅湖
地點｜宜蘭縣大同鄉
▸ 大崙山觀霧亭
地點｜南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-11號
▸ 基國派老教堂
地點｜桃園市復興區三民里18鄰96-3號
｜平地區｜
▸ 後龍好望角
地點｜苗栗縣後龍鎮半天寮
▸ 台南七股國聖燈塔
地點｜台南市七股區北堤堤坊
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▸ 德元埤荷蘭村
地點｜台南市柳營區神農里7鄰新厝100號
▸ 旭海 阿朗壹古道
地點｜屏東縣牡丹鄉旭海村
▸ 伽路蘭遊憩區
地點｜台東縣台東市台11線
看完這些觀星景點你也心動了嗎？趕快準備好行李，展開你的第一次追星之旅吧！
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